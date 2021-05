Gastrobranche Nach zwei Frauen übernimmt jetzt ein Wirtepaar im Mörschwiler «Adler» Désirée Lüchinger und Joel Fässler führen das Mörschwiler Restaurant ab Herbst. Noch bis Ende Juni führen Jana Bussert und Daniela Müller das Restaurant. 05.05.2021, 18.54 Uhr

Désirée Lüchinger und Joel Fässler sind derzeit in Restaurants in St. Gallen tätig. Im September wechseln sie nach Mörschwil. Bild: PD

(gk/mha) Noch bevor die derzeitigen Pächterinnen aufhören, ist bekannt, wie es mit dem Restaurant Adler in Mörschwil weitergeht. Ab dem 1. September wirten Désirée Lüchinger und Joel Fässler in der Beiz, die fürs Dorf sehr wichtig ist. Der «Adler» ist das einzige Restaurant in Mörschwil, das abends offen hat.