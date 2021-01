Gastro Nach dem Aus auf der Sportanlage Kellen ist Wirtin Maggie Muttner zurück in Goldach und übernimmt das Kafi Mühlegut Ihr Abgang von der Sportanlage Kellen in Goldach verlief nicht ohne Nebengeräusche. Jetzt hat Maggi Muttner viele neue Ideen für das Kafi Mühlegut. Auch Take-away und Holz spielen eine Rolle. Ralf Rüthemann 20.01.2021, 10.45 Uhr

Maggie Muttner hofft, Anfang März das Kafi Mühlegut eröffnen zu können. Hier auf dem Bild mit Ehemann Rolf Muttner. Bild: Ralf Rüthemann

Es ist aufgrund der Coronabeschränkungen im Gastrobereich eine schwierige Zeit für die Eröffnung eines neuen Lokals. Doch Maggie Muttner wagt den Schritt: «Irgendwann wird sich die ganze Situation ja bestimmt wieder einpendeln», sagt die ehemalige, vom FC vertriebene Pächterin des Restaurants der Sportanlage Kellen. «Auch wenn es natürlich ein Risiko ist.» Das Kafi im Mühlegut wird bis zur Eröffnung, die voraussichtlich – je nach Coronabestimmungen – Anfang März stattfindet, komplett umgebaut.

Damals noch Wirte auf der Sportanlage Kellen: Maggie und Rolf Muttner im Juni 2018. PD

Die Cafeteria heisst dann neu «Maggies Kafi- und Wy-Treff». Nebst Kaffee und Wein soll es aber auch zwei Mittagsmenüs geben. Den Fokus will Maggie Muttner ganz klar auf regionale und saisonale Spezialitäten ausrichten. «Es wird auch ausschliesslich Schweizer Wein angeboten», sagt Maggie Muttner. «Ich habe in den vergangenen zwei Jahren im Kanton Luzern in der Gastronomie gearbeitet und wieder einmal festgestellt, wie gut unser Schweizer Wein ist.»

Berggasthaus auf dem Hohen Kasten geführt

Nun wurde das Ehepaar von der Gemeinde Goldach angefragt, ob sie das Café Mühlegut übernehmen, nachdem die ehemalige Pächterin im vergangenen Jahr verstorben ist. «Wir haben nicht danach gesucht, aber ich freue mich jetzt sehr auf die neue Aufgabe», sagt Maggie Muttner. Rolf Muttner überlässt diese Aufgabe seiner Frau. Er selbst ist jetzt Geschäftsführer bei «Natura Güggeli».

Erfahrung in der Gastronomie hat sie genug: Mit ihrem Ehemann führte sie unter anderem ein Berggasthaus in Flims und das Restaurant auf dem Hohen Kasten, bevor sie von 2013 bis 2019 in der Kellen Gäste bediente. Maggie Muttner hat seit einem Jahr zusätzlich ihre eigene Firma «MM-Solution»: Sie berät Unternehmer im Gastrobereich und Detailhandel. «Leider brach nach der Gründung meiner Firma das Coronavirus aus und sämtliche Aufträge wurden storniert», sagt sie.

Das ganze Dorf soll sich willkommen fühlen

Zielgruppen für das neue Kafi sind laut Muttner nicht nur die Bewohner der Alterswohnungen, sondern auch Leute aus dem ganzen Dorf. Maggie Muttner kann sich auch vorstellen, das Restaurant ab und zu für Goldacher Vereine länger offen zu lassen. «Ansonsten wird es eher ein Tagesbetrieb sein. Bis Ende Jahr werden wir an sieben Tagen die Woche offen haben, danach schauen wir weiter.»

Und auf Anfrage will Maggie Muttner das Restaurant abends auch für Privatanlässe öffnen, sagt sie.

«Ich möchte es wieder ähnlich handhaben wie damals in der Kellen.»

Umbauten für eine gemütliche Stimmung

Die 53-Jährige hat sich auch ein wenig von den Massnahmen während der Coronakrise inspirieren lassen: «Ich stelle mir vor, das Mittagsmenü für die Leute in den Alterswohnungen auch im Take-away anzubieten», sagt Maggie Muttner. Die Umbauarbeiten sind in vollem Gang – vor allem die Küche wird komplett renoviert. «Zudem wird die ganze Bar in Holz eingefasst», sagt sie.

Auch der Eingangsbereich wird mit Holz gestaltet und im Restaurant werden Holzstehwände platziert. «Ansonsten kann ja gar keine gemütliche Stimmung aufkommen», sagt Maggie Muttner. Das alles und noch mehr soll bis Ende Februar gemacht werden. Ob dann die Eröffnung tatsächlich Anfang März stattfindet, ist noch nicht sicher. Aber eines steht fest: «An der Eröffnung wird es Frifag-Güggeli geben.»