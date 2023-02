Gastkommentar Den Einsatz von Anwohnerinnen und Anwohnern nicht als Partikularinteressen diffamieren: Die St.Galler Wiesli-Initiative ist ein Zeichen gelebter Demokratie Mathias Binswanger, Ökonom und Privatdozent an der Universität, reagiert mit einem Gastkommentar auf einen Meinungsartikel von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid zur städtische Abstimmung vom 12. März über die Wiesli-Initiative in der Stadt St.Gallen. Mathias Binswanger Jetzt kommentieren 17.02.2023, 11.41 Uhr

Das Wiesli im St.Galler Museumsquartier. Mit einer Initiative soll das Areal vor einer Überbauung gerettet werden. Tobias Garcia

(4. August 2022)

«Privilegierte Anwohner wollen innere Verdichtung verhindern». Das schrieb Chefredaktor Stefan Schmid am 12. Februar in einem Beitrag unter dem Titel «Einsprachewut in der Schweiz: Wie Wenige das System strapazieren.». Gemünzt war das vor allem auf die Initianten der «Wiesli-Initiative» im St. Galler Museumsquartier, über die wir am 12. März abstimmen werden. Dort kämpfen, wie Schmid schreibt, «einige wenige begüterte Anwohnende» um ein Privileg. Sie wollen ihren grünen Hinterhof, das sogenannte Wiesli, erhalten, damit Kinder weiterhin draussen spielen und Menschen sich im Grünen begegnen können. Aber das sind gemäss Schmid Partikularinteressen privilegierter Stadtbewohner. Schliesslich gäbe es nicht weit davon entfernt den Stadtpark, der den verwöhnten Wiesli-Initianten aber «zu wenig exklusiv» sei.

Diese kurze Inhaltsangabe macht deutlich, dass Stimmung gegen die Initianten der Wiesli-Initiative gemacht werden soll. Doch warum eigentlich? Weil eine Pensionskasse (sgpk) keinen unattraktiven Neubau mit 13 Mietwohnungen für selbstständiges Wohnen im Alter errichten darf? Weil sich Menschen dagegen wehren, dass eine der letzten städtischen Grünflächen auch noch verschwindet? Weil die grossartige Idee der Verdichtung nicht im hintersten und letzten Winkel der Stadt realisiert werden kann?

Das Vorgehen der Wiesli-Initianten ist absolut legitim. Es geht nicht darum, wie Stefan Schmid schreibt, dass Wenige das System der direkten Demokratie strapazieren. Wer, wenn nicht interessierte Anwohner. soll sich für den Erhalt einer Wiese, von Bäumen oder eines Weihers einsetzen? Es gibt eine Reihe von Beispielen dafür wie betroffene Anwohner mit Einsprachen und Initiativen zum Erhalt der Natur in ihrer Umgebung beigetragen haben. Erst vor ein paar Jahren bekämpfte das Lachenquartier mit einer Umzonungsinitiative die Überbauung der Sömmerliwiese. Die Stadt wollte diese mit einer Tagesbetreuungsstätte zubauen, doch das städtische Stimmvolk sagte am 12. Februar 2017 «Nein».

Genau das ist gelebte Demokratie. Man darf den Einsatz von Anwohnern für den Erhalt der Natur in ihrer Umgebung nicht als die Verfolgung von Partikularinteressen diffamieren. Gerade dieser Einsatz sorgt dafür, dass St. Gallen nach wie vor eine lebenswerte Stadt mit Grünflachen ist. Denn diese sind heute überall gefährdet. Sie stehen den Renditeüberlegungen von Investoren im Wege. Mit der Zunahme der Bevölkerung in der Schweiz steigt die Nachfrage nach Mietwohnungen und Wohneigentum. Das macht Investitionen in attraktiven Wohnquartieren immer profitabler. Eine unbebaute Grünfläche wie das Wiesli wird so schnell zu einer ökonomischen Provokation. Mit einer Überbauung könnte man Geld verdienen. Doch diese Chance liegt, so die Sichtweise der Investoren, aufgrund «egoistischer Anwohner» brach.

Natürlich sprechen Investoren gegen aussen nicht von Rendite. Stattdessen betonen sie, mit dem Bau von Alterswohnungen einen wichtigen sozialen Beitrag zu leisten und mit der Verdichtung, die Zersiedlung der Landschaft zu verhindern. Doch gerade der Bau von Alterswohnungen und Verdichtung sind besonders lukrativ. Also ideal für Pensionskassen, die in einem Umfeld von niedrigen Zinsen auf einer Dauersuche nach Renditeobjekten sind. Das ist legitim und aus ihrer Sicht verständlich. Aber wenn man die Stadtentwicklung diesen Interessen überlässt, verliert eine Stadt schnell ihre Identität. Sie wird zu einer dichtgedrängten Anhäufung von austauschbaren Renditebauobjekten, welche bei der Betrachtung wenig Freude vermitteln.

Beim Museumsquartier ist das bis heute nicht der Fall. Dort fühlt man sich wohl, weil die Qualität der Architektur mit den dazugehörenden Grünflächen und Bäumen eine wohltuende Atmosphäre schaffen. Gut, dass es Anwohner gibt, die sich um den Erhalt der Lebensqualität in ihrem Quartier bemühen.

