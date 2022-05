Grünabfuhr Goldach: Wird eine Gebühr nötig?

Gartenabfälle Goldach schreibt in der Abfallrechnung wegen Grünabfuhr Verlust – es braucht möglichst rasch eine Lösung Die Abfallrechnung von Goldach ist seit Jahren defizitär. Nun ist der Kanton eingeschritten, mit der Folge, dass eine Lösung her muss. Am naheliegendsten wäre die Einführung einer Gebühr für die Grünabfuhr. Marlen Hämmerli 30.05.2022, 18.00 Uhr

Rasenschnitt und Äste auf dem Kompostplatz Bützel in Thal: Private zahlen keine Gebühr, dass sie ihre Gartenabfälle hier deponieren dürfen. Bild: Rudolf Hirtl

Der Kanton hat die Gemeinde Goldach zur Ordnung gerufen, zweimal. Aber von Anfang an. Die Abfallrechnung in Goldach ist seit Jahren defizitär. Der Gemeinderat war sich dieser «Sünde» bewusst, wie er im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. Er habe aber keinen dringenden Handlungsbedarf gesehen.

Das Minus wurde Jahr für Jahr übers Eigenkapital ausgeglichen. «Das war legitim, weil wir das der Bürgerschaft im Rahmen des Budgets vorgelegt haben», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Ausserdem hätten die interne und die externe Revisionsstelle das Vorgehen explizit als korrekt bestätigt. Der Kanton sah das jedoch anders.

Gemeinderat musste kurzfristig Lösung finden, um Defizit auszugleichen

Die Entsorgung von Siedlungsabfällen muss komplett über Gebühren finanziert werden. So schreibt es das eidgenössische Umweltschutzgesetz vor. Das kantonale Departement des Innern ordnete im November 2019 an, dass Goldach den Bereich Siedlungsabfall ab 1. Januar 2021 als Spezialfinanzierung im Eigenkapital führt. Als geschlossene Rechnung also, die selbstfinanziert ist.

Der Gemeinderat stand nun vor der Frage, wie er das Defizit kurzfristig ausgleichen sollte. Dieses betrug in den vergangenen Jahren meist über 200'000 Franken. Er beantragte der Bürgerschaft daher an der Urnenabstimmung im April 2021, eine Million Franken aus dem Gewinn 2020 in die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung einzulegen. Damit habe er sich Zeit verschaffen wollen, um zu klären, wie er die Abfallrechnung künftig ausgeglichen gestalten könne, heisst es im «Wellenbrecher».

Die Bürgerinnen und Bürger genehmigten den Antrag. Doch der Kanton schritt abermals ein. Die Einlage dürfe nicht vorgenommen werden aufgrund buchhalterischer Überlegungen beziehungsweise Grundsätzen zur Rechnungslegung, wie Gemeindepräsident Gemperli erklärt. «Mit dieser Meinung steht der Kanton allerdings allein, unsere interne und externe Revisionsstelle unterstützten unser Vorgehen.»

Wie Abfallrechnung ausgeglichen gestalten?

Die Gemeinde war also zurück auf Feld 1. Die Abfallrechnung von Goldach ist defizitär. Und Jahr für Jahr wird das Defizit grösser. Gemperli sagt: «Es ist klar. Wir können die Situation so nicht belassen.»

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Tobias Garcia (7. April 2022)

Dank der hohen Rohstoffpreise, besonders für Metall und Alu, fiel das Defizit 2021 mit 60'600 Franken relativ tief aus, wie es im Gemeindeblatt heisst. Der Grossteil des Verlusts entsteht durch die Grünsammlung, die gratis ist.

Diese kostet die Gemeinde laut Gemperli 160'000 bis 170'000 Franken im Jahr. Von März bis Dezember werden die Gartenabfälle zweimal im Monat abgeholt. Rund 100'000 Franken könne jeweils durch die Rückvergütung von Rohstoffen gedeckt werden, wie etwa Metall, Alu, Glas oder Altpapier.

Gemeinderat will Gebühr verhindern

Am naheliegendsten wäre die Einführung einer Gebühr für die Grünabfuhr. Doch das ist ein Politikum. Die meisten Gemeinden rund um Goldach erheben keine Gebühr, wie Gemperli sagt. «Unsere Priorität ist, auf eine Gebühr verzichten zu können.» Dies auch aus einer politischen Überlegung. Gärten, gerade naturnah gestaltete, sind für die Artenvielfalt wichtig. «Wenn eine Gebühr zur Folge hat, dass Eigentümer ihre Gärten als Steingarten gestalten, um Kosten zu sparen, ist das sicher nicht der richtige Weg.» Man wolle den gesetzlichen Vorgaben entsprechen, aber auch «bürgerfreundlich» bleiben, wie Gemperli sagt.

Damit wäre die Grünabfuhr beinahe gedeckt, je nachdem wie hoch die Rohstoffpreise sind. Zudem werden die internen Verrechnungen genauer angeschaut. Laut Gemperli sind diese in Goldach im Vergleich eher hoch. Es gebe rechtlich zulässige Möglichkeiten, diese anzupassen, ohne den Grundsatz der Gebührenfinanzierung in Frage zu stellen.

Die Abklärungen laufen. Im Raum steht die Erhöhung der Abfallgrundgebühr. Heute beträgt sie 24 Franken, im Vergleich ist sie also tief. Die Gebühr könnte um ein bis zwei Franken im Monat erhöht werden. Das wären im Jahr 36 oder 48 Franken pro Haushalt. Macht für die Gemeinde Mehreinnahmen von 56'500 oder 113'000 Franken im Jahr.

In Rorschach wird Grünabfuhr quersubventioniert

In Rorschach ist die Grünabfuhr ähnlich organisiert: Von März bis Dezember werden Gartenabfälle abgeholt, aber nur einmal im Monat. Eine separate Gebühr für die Abholung gibt es nicht. Die Abholung werde über die Gesamtrechnung Abfallbeseitigung finanziert, sagt Reto Stuppan, Bereichsleiter Finanzen. Die Grünabfuhr wird also quersubventioniert. «Die Idee ist: Jene, die einen Garten haben, sollen nicht bestraft werden.»

2021 nahm Rorschach im Bereich Abfallbeseitigung rund 320'100 Franken ein, durch die Abfallgrundgebühr, die hier rund 32 Franken beträgt, aber auch durch Rückerstattungen und etwa Sperrgutmarken. Die Ausgaben, unter anderem für die Grünabfuhr, betrugen rund 231'400 Franken. Unter dem Strich resultierte also ein Plus von rund 88'000 Franken.

Thal hat Abfallgrundgebühr kürzlich erhöht

Auch in Thal ist die Finanzierung der Grüngutsammlung ein Thema. Die Bevölkerung kann Gartenabfälle wie etwa Rasenschnitt, Äste oder Laub an vier Sammelstellen abgeben. In jedem Ortsteil hat es eine Sammelstelle, dazu kommt der Werkhof in Staad. Für Private ist die Abgabe gratis. Das heisst, die Sammlung wird teilweise durch die anderen Abfallarten quersubventioniert.

2021 flossen so circa 70'000 Franken ins Grüngut. Die Gesamtausgaben für die Sammlung betrugen rund 206'000 Franken. Durch Gebühren von Gewerbetreibenden wurden rund 135'000 Franken eingenommen. Herbert Perchtold, Leiter Bauamt der Gemeinde, betont: «Dass die Sammlung der Gartenabfälle gratis ist, ist ein politischer Entscheid zu Gunsten einer sinnvollen Abfallverwertung.»

Im Fall von Thal finanziert sich die Entsorgung unter anderem aus der Abfallgrundgebühr, die jeder Haushalt entrichtet. Diese wurde per Januar erhöht, von 24 auf 48 Franken im Jahr. 2021 erzielte die gesamte Abfallentsorgung einen Ertragsüberschuss von rund 30'000 Franken, in den vorhergehenden Jahren war die Rechnung aber bei weitem nicht ausgeglichen, wie Perchtold sagt. Nach dem Gesetz müssen auch Unterflurbehälter über die Spezialrechnung finanziert werden. Daher entschied der Gemeinderat, die Grundgebühr zu erhöhen. «Jetzt befindet sie sich im selben Rahmen wie in anderen Gemeinden.»