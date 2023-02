Virtual Reality Gaming in der Stadt St.Gallen

Gaming «Wir wollen die Leute in den Bann der virtuellen Realität ziehen» – in der neuen Fusion-Arena gibt es Fantasie-Tempel und Zombie-Welten zu entdecken Virtual-Reality-Gaming ist in St.Gallen angekommen: Mit der Fusion-Arena im Westcenter eröffnet ein Pop-up-Store in der Stadt, bei dessen Besuch nicht nur der Kopf, sondern der ganze Körper gefordert wird. Timon Scherrer Jetzt kommentieren 21.02.2023, 12.00 Uhr

Die neue Fusion-Arena im Erdgeschoss vom Westcenter St.Gallen. Bild: Roger Keller

Mit den Liebsten durch geheimnisvolle Tempelanlagen schleichen, um den Ursprung aller Lebensformen zu finden, oder Patientendaten vor blutrünstigen Zombies retten – das ist in der virtuellen Realität der Fusion-Arena möglich. Der neue Pop-up-Store im Westcenter bietet von Februar bis Juni für zwei bis fünf Personen verschiedene Spielmodi mit Virtual-Reality, abgekürzt VR, an.

Diese neu aufkommende Technologie hat sich in den letzten Jahren um einiges weiterentwickelt: In der Fusion-Arena bekommt man neben einer VR-Brille auch noch Hand- und Fusssensoren, welche 4D-Effekte erzeugen können. Zudem beinhaltet die Ausrüstung einen Rucksack mit einem integrierten Computer. Mit Hilfe von 36 Kameras werden Infrarotsignale von Gegenständen empfangen und abgespeichert, wodurch die Spielerinnen und Spieler direkt in die virtuelle Welt eintauchen können.

Ein Ort, wo alle alles machen können

Vergleichbar mit dem Kino soll die Fusion-Arena ein Erlebnis schaffen, bei dem jede und jeder selbst bestimmen kann, ob dieses mit oder ohne Gewalt sein soll. Die angebotenen Spielmodi «Adventure »und «Shooter» unterscheiden sich zwar im Spielinhalt, beide erfordern jedoch gutes Teamwork, Köpfchen und eine Portion Mut.

Christoph Zweifel, Geschäftsführer der Fusion-Arena. Bild: Timon Scherrer

«Man kann vollständig in die Welt abtauchen. Es soll ein Ort für alle sein, wo alle alles machen können», sagt Christoph Zweifel, Head of Fusion-Arena. Zweifel war der erste Mitarbeiter der Firma und arbeitet sowohl in St.Gallen als auch in Zürich und Bern. «Unsere durchschnittlichen Kunden sind keine Gamer, da wir eine sehr breite Anspruchsgruppe haben. Wichtig ist, dass man sich in der virtuellen Realität gleich wie in der echten Realität verhalten soll.»

Neben Waffen gibt es auch Hilfsgegenstände wie Fackeln, die gefunden werden müssen und während des Spiels Licht spenden. «Was uns einzigartig macht, ist unsere Full-Body-Technologie», sagt Zweifel. «Dadurch werden die Bewegungen natürlicher und das Spielerlebnis besser.» Ein Virtual-Reality-Spiel ohne die Full-Body-Technologie kann nämlich zu Unwohlsein führen.

Sogar dem Gründer selbst kann beim Spielen übel werden

Dieses Unwohlsein wird dadurch ausgelöst, dass der Avatar im Spiel die realen Bewegungen des Spielers verzögert nachahmt. Das verwirrt das Gehirn und der Körper reagiert mit Übelkeit und Unwohlsein. Gamerinnen und Gamer leiden dann unter der sogenannten «Motion Sickness». In der Fusion-Arena ist man aber gut aufgehoben: Der Fusion-Arena-Gründer Ronny Tobler, der selbst sehr anfällig für diese «Motion Sickness» ist, kennt ein Rezept dagegen. Durch die modernen Hand- und Fusssensoren wird die Sekunde Verzögerung auf eine Millisekunde beschränkt. So verhalten sich die Bewegungen fast in Echtzeit und sehen natürlich aus. Die Erlebnisse sind in der Fusion-Arena allgemein darauf fokussiert, dass die «Motion Sickness» minimiert wird.

Die Ausrüstung für die VR-Spiele in der Fusion-Arena beruht auf modernster Technologie. Bild: Roger Keller

«Wir wollen ein Top-Produkt bieten», sagt Zweifel. Die Fusion-Arena ist in St.Gallen das erste Angebot dieser Art. Im Gegensatz zu Zürich, wo in der Fusion-Arena an sieben Tagen pro Woche geöffnet ist. Die Fusion-Arena will die VR-Technologie, die sie einsetzt, noch weiter entwickeln. «Ende Jahr wird es vielleicht eine Fusion-Arena geben, die zwar Brillen und Sensoren, aber keinen Rucksack mit Computer mehr hat», sagt Zweifel. Die Videoinhalte werden dann direkt über WLAN empfangen und das VR-Erlebnis wird von einem externen Computer aus gesteuert. Der Spielraum muss dafür aber gegen 5G- und WLAN-Strahlung abgedichtet werden, da diese schädlich für den Körper ist.

Die Fusion-Arena hat von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Zugelassen sind alle ab zwölf Jahren und mit einer Mindestgrösse von 1,45 Meter, für den «Shooter»-Spielmodus muss man 16 Jahre alt sein. Jeweils am Mittwochnachmittag gibt es einen Spezialpreis für Familien und zudem kann das ganze Lokal für Teamanlässe gemietet werden.