St.Gallen: Die Gallusfeier 2022 ist der Jugend gewidmet

Gallusfeier Krawall und junges Gemüse: Die Gallusfeier 2022 findet erstmals nach zwei Jahren ohne Coronaeinschränkungen statt Im Zentrum der diesjährigen Feier im Pfalzkeller steht die Jugend. Simone Meyer von der offenen Jugendarbeit hält ein Referat. Gabriela Hagen 12.10.2022, 18.00 Uhr

Die Gallusfeier wie hier am 16. Oktober 2015 findet immer im Pfalzkeller statt. Ralph Ribi

Am kommenden Sonntag findet um 18.30 Uhr im Pfalzkeller die traditionelle städtische Gallusfeier statt. Seit 1951 wird jeweils am 16. Oktober Gallus Todestag gedacht. Gallus, der Wandermönch und Missionar, gilt als Schutzpatron von St.Gallen und als Gründer des Klosters St.Gallen. Am Gallustag werden im Rahmen der Gallusfeier Themen der Stadtgeschichte beleuchtet, über Nationalitäten, Konfessionen und Politik hinweg.

2020 hat der Stadtrat entschieden, die Gallusfeier aufgrund der coronabedingten Einschränkungen und Risiken nicht durchzuführen. 2021 war der Zugang zur Feier nur mit Coronazertifikat möglich, der obligate Apéro riche am Veranstaltungsende wurde komplett gestrichen.

«Erste richtige Feier seit zwei Jahren»

Nun steht der Feier unter «normalen» Umständen also nichts im Wege. Nachdem letztes Jahr die Erschliessung der Fotosammlung Gross im Fokus stand und Stadtarchivar Thomas Ryser darüber referierte, wird dieses Jahr der Jugend Rechnung getragen. «Güllens grünes Gemüse: Vielseitige St.Galler Jugendkultur» lautet das diesjährige Credo.

In den 1960er-Jahren begann sich eine Jugendkultur zu entwickeln, die geprägt war vom Widerstand gegen Behörden, Politik und der Durchsetzung der eigenen Rechte und Bedürfnisse. Was in Zürich mit den Globuskrawallen begann, kam in abgeschwächter Form auch nach St.Gallen. Der kulturelle Freiraum wurde mit Unterstützung der städtischen Jugendarbeit eingefordert und heute wäre St.Gallen ohne Grabenhalle, Open Air, Skatepark, Kinok, Saiten, Rümpeltum, Poetry Slam, Talhof, Kugl, Flon, Tankstell und vielem mehr, schlicht nicht vorstellbar.

«Güllens grünes Gemüse»

Einen vertieften Einblick in die St.Galler Jugendkultur und Geschichte wird Simone Meyer mit ihrem Referat «Güllens grünes Gemüse: Vielseitige St.Galler Jugendkultur» ermöglichen.

Sie kennt sich als Fachmitarbeiterin Offene Jugendarbeit Zentrum, bei der Dienststelle Kinder Jugend Familie, mit «grünem Gemüse» bestens aus. Simone Meyer ist im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit regelmässig in der Stadt unterwegs, trifft Jugendliche und bietet sich als Gesprächspartner für ihre Bedürfnisse an. 2010 bis 2015 war sie Mitglied in der Betriebsgruppe des Jugendkulturraums Flon, 2014 Mitbegründerin des Jungkult-Festivals und 2016 des Vereins Jungkult. Seit 2019 hilft sie in der Organisation des Clanx-Festival Appenzell mit. Die 29-Jährige wird im Herbst ihr Masterstudium in Sozialer Arbeit an den Hochschulen Bern, Luzern und St.Gallen abschliessen. Die Frau weiss, wo Jugendliche der Schuh drückt.

Auch dieses Jahr wird ein Vertreter des Stadtrates anwesend sein. Mathias Gabathuler von der Direktion Bildung und Freizeit wird die Gäste der Gallusfeier begrüssen und einstimmen.

Musikalisch wird der Anlass von der Band Choose The Juice untermalt. Die fünfköpfige Band gewann im November 2021 den Nachwuchswettbewerb BandXOst.

Choose The Juice erschaffen mit konventionellen Instrumenten wie Gitarre, Mundharmonika, Bass und Schlagzeug sowie einer Vielzahl an Effekten sphärische Klänge, die den Hörer in eine andere Welt entführen.

Der kulinarische Höhepunkt des Abends bildet der Apéro riche. Er wird von der Stadt St.Gallen in Zusammenarbeit mit Culinarium mit regionalen Produkten am Veranstaltungsende offeriert. Der Eintritt ist frei. Personen mit einer Hörbeeinträchtigung haben die Möglichkeit, bei der Stadt bis 11. Oktober einen Gebärdendolmetscher anzufordern.