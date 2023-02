Gaiserwald: Konzept für die frühe Förderung liegt vor

Gaiserwald Sprachförderung, Betreuung, Begegnungen: Konzept für die frühe Förderung liegt vor Eine Projektgruppe hat ein Konzept für die frühe Forderung in Gaiserwald erarbeitet. Die darin formulierten Massnahmen sollen in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden. 06.02.2023, 05.00 Uhr

Auf Spielplätzen können sich Mütter und Väter untereinander austauschen. Auch das spielt eine Rolle im Konzept für die frühe Förderung. Ralph Ribi (20. Dezember 2020, Abtwil)

In Gaiserwald hat eine Projektgruppe in den vergangenen Monaten ein Konzept für die frühe Förderung ausgearbeitet. Nun hat der Gemeinderat dieses genehmigt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Mit dem Konzept werde das Engagement aller Akteurinnen und Akteure in der Gemeinde sichtbar gemacht. Ausserdem sei das Papier eine Orientierungsgrundlage, um die Angebote koordiniert weiterzuentwickeln.