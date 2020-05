Auftakt der Badesaison fällt ins Wasser: Die St.Galler Freibäder bleiben bis im Juni geschlossen – doch im Manneweier ist Schwimmen erlaubt Hallenbäder und Freibäder bleiben bis zum 8. Juni geschlossen. Einzig das Blumenwies öffnet für Schwimmclubs. Sandro Büchler 11.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Im Freibad Rotmonten, wo sich an Spitzentagen bis zu 2300 Gäste in der Sonne räkeln und zum Schwimmen kommen, herrscht aktuell gähnende Leere. Bild: Ralph Ribi

Der Start der Badesaison fällt dieses Jahr buchstäblich ins Wasser. An diesem Wochenende hätten in der Stadt St.Gallen die Freibäder öffnen sollen. Hätten. Denn die Badefreuden verhindert hat nicht der heutige Temperatursturz, sondern bekanntermassen die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie. Erst am 8. Juni öffnen Schwimmbäder schweizweit wieder ihre Tore – voraussichtlich.

Passionierte Schwimmerinnen und Schwimmer dürfen aktuell einzig im Manneweier ihrem Hobby frönen, unter Einhaltung der Abstands- und Hygienemassnahmen – bei Wassertemperaturen, die zugegebenermassen noch Überwindung brauchen. Schwimmclubs und Leistungssportler können ab heute im Hallenbad Blumenwies wieder trainieren, sofern der Verein ein entsprechendes Schutzkonzept und ein entsprechendes Gesuch durch die Stadtverwaltung bewilligt wurde. Alle anderen Wasserratten müssen draussen bleiben.

Vorgehen ab Juni noch offen

Roland Hofer, Leiter Bad- und Eisanlagen in der Stadt St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Wie und mit welchen Restriktionen die Schwimmbäder am 8. Juni wieder eröffnen, weiss Roland Hofer. Er ist der Leiter der Bad- und Eisanlagen der Stadt St.Gallen. Hofer war als Vorstandsmitglied im Verband Hallen- und Freibäder (VHF) auch bei der Ausarbeitung eines 15-seitigen Schutzkonzepts für die Schwimmbäder beteiligt. In dem Papier, das der Verband am 1. Mai veröffentlicht hat, sind strikte Regeln formuliert, mit denen ein Schwimmbetrieb möglich sein könne.

So soll eine Ein- und Austrittskontrolle stattfinden, im Wasser und auf dem Liegewiesen soll sich nur eine Person pro zehn Quadratmeter aufhalten. Türgriffe, Drehkreuze und Geländer sollen mehrmals täglich desinfiziert werden. In Garderoben, Duschen und Toiletten sollen die Abstände markiert werden, am besten sei es laut Konzept ohnehin, wenn die Gäste zu Hause erst duschen würden. Am kuriosesten: In den Schwimmbecken sollen Badigäste pro Bahn nur in eine Richtung schwimmen. Dadurch soll verhindert werden, dass man sich beim Kreuzen zu nah kommt.

Hofer will sich noch nicht festlegen, ob diese Massnahmen ab Juni zu tragen kommen:

«Das ist Kaffeesatzlesen.»

Er und seine Kollegen in der ganzen Schweiz erhoffen sich vom Bundesrat am 27. Mai weitere Lockerung der Covid-19-Massnahmen. «Erst anschliessend können wir über konkrete Massnahmen, welche die städtischen Freibäder betreffen, informieren», sagt Hofer.

Der oberste Bademeister der Stadt hofft insbesondere, dass die Erfassung der Kontaktdaten der Gäste nicht nötig werde und vom Bundesrat gekippt wird. «Das Contact Tracing, also die Nachverfolgbarkeit, wer zu welchem Zeitpunkt kommt, wer geht, ist die grösste Herausforderung für die Schwimmbadbetreiber.» Vereine können dies relativ einfach bewerkstelligen. «Aber bei Hobbyschwimmern, Einzelgästen und Familien gestaltet sich das schwierig.»

Hallenbad Blumenwies: Auch kein Schulschwimmen

Während das Hallenbad Blumenwies für den Individualsport in jedem Fall bis zum 7. Juni geschlossen bleibt, ist das Bad ab heute wieder für den Vereins- und Elitesport von Montag bis Samstag geöffnet. Dafür hat die Stadt eigens ein Schutzkonzept erarbeitet, welches auf der städtischen Website aufgeschaltet wird. Vereine und Gruppen müssen der Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit aber erst ein «Gesuch für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes» einreichen.

Auch Mitglieder von Nationalkadern dürfen im Blumenwies trainieren. Laut Hofer wird etwa das Regionalkader der Schwimmerinnen und Schwimmer ROS im Blumenwies trainieren. «Wir müssen aber genau erheben, wer wann trainiert», sagt Hofer. Dafür sei ein separater Belegungsplan erstellt worden.

Verwaister Sprungturm im Freibad Rotmonten Wo sonst der Nervenkitzel beginnt, herrscht kein Betrieb. Blick in die Tiefe. Das Freibad wird voraussichtlich am 8. Juni öffnen können. Mit welchen Restriktionen ist noch unklar. Roland Hofer, Leiter der städtischen Bad- und Eisanlagen, will den Entscheid des Bundesrates am 27. Mai abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. Derweil reinigen zwei Bademeister das Becken im Schwimmbad Rotmonten. 3, 2, 1, Sprung. Reinigungsroboter bei der Arbeit Pommes Frites oder ein Glace...

Maximal fünf Sportlerinnen und Sportler dürfen laut Konzept zusammen trainieren, in den Schwimmbahnen herrscht Einbahnverkehr. Überhaupt ist nur im Schwimmer- und Sprungbecken Wasser drin, die anderen Becken sind laut Hofer leer:

«Das hat finanzielle Gründe, wir müssen das Wasser nicht aufbereiten.»

Das Sprungbecken habe man nicht nur für die Turmspringer mit Wasser gefüllt. «Auch für Wasserballer ist das eine Trainingsoption.»

In den kommenden vier Wochen findet auch der Schulschwimmunterricht nicht statt. Die dadurch frei werdende Wasserfläche ermöglicht eine zusätzliche Belegung. «Schwimmclubs vom Bodensee drängen fürs Training ebenfalls ins Blumenwies, da ihre angestammten Hallenbäder weiterhin geschlossen sind.» Das zweite Hallenbad der Stadt, das Volksbad, bleibt für alle bis sicherlich am 7. Juni geschlossen, sagt Roland Hofer.

Die Freibäder Rotmonten und Lerchenfeld sowie das Familienbad Dreilinden bleiben bis im Juni geschlossen

Auch die Freibäder Rotmonten und Lerchenfeld sowie das Familienbad Dreilinden bleiben bis zum gleichen Datum geschlossen. In der Badi Rotmonten, wo sich an Spitzentagen bis zu 2300 Gäste in der Sonne räkeln und zum schwimmen kommen, herrscht aktuell gähnende Leere. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gemäss Hofer mit Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten beschäftigt.

Alles wäre bereit: Im Freibad Rotmonten säubern zwei Bademeister das Becken. Bild: Ralph Ribi

«Rotmonten ist eine Quartierbadi. Viele können es kaum erwarten, bis sie öffnet. Ich bekomme viele Anfragen», so Hofer. Ein kleines Trostpflaster finanzieller Art gibt es. Hofer geht davon aus, dass sich die Freibadsaison um rund einen Viertel verkürzt – drei statt vier Monate:

«Entsprechend ist vorgesehen, dass wir den Preis für die Saisonabonnemente reduzieren.»

In welcher Form die drei Freibäder im Juni öffnen und ob es allenfalls zu einer Einschränkung der Besucherzahl kommt, lässt Hofer offen. Erst der Bundesratsentscheid am 27. Mai werde dazu voraussichtlich Klarheit schaffen. «Auf dieser Grundlage entscheiden wir über die nächsten Öffnungsschritte.»

Einzig im Manneweier ist Schwimmen mit dem nötigen Abstand erlaubt

Der Sprung ins kühle Nass ist zurzeit einzig im Manneweier möglich. «Das Gemeinschaftsbad ist 365 Tage zugänglich», sagt Hofer. Das Wasser sei nicht gesperrt, Schwimmen und Planschen möglich – solange Distanz gewahrt werde:

«Gegen einen Schwumm einer Einzelperson am Morgen spricht nichts.»

Hofer beobachtet bereits jetzt häufig Menschen im Wasser. «Es gibt ja auch Hardcore-Schwimmer, die schon im Februar ins Wasser steigen.» Aktuell sei die Wassertemperatur noch immer relativ kühl.

Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen Bild: PD

Der Manneweier soll offen bleiben. Bereits Anfang April bekräftigte der Stadtrat, dass er Parkanlagen, Spielplätze und Naherholungsgebiete – damit sind explizit auch Drei Weieren gemeint – nicht sperren wolle. Sollte es im Wasser oder an Land zu grösseren Menschenansammlungen kommen, würde die Stadtpolizei einschreiten. Die Abstände und Vorschriften gälten weiterhin, sagt Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen:

«Auch im Wasser. Auf der Insel mit der Froschskulptur dürfen zum Beispiel ebenfalls maximal drei Leute sitzen.»

Kohler ruft jedoch dazu auf, Orte mit vielen Menschen zu meiden. Und somit auch das Schwimmen im Weiher auf die kommenden Monate zu verschieben.

In Gossau ist das Restaurant des Freibads ab heute geöffnet, in Wittenbach warten die Schwimmbadbetreiber auf den Bundesrat Auch das Schwimmbad Sonnenrain in Wittenbach musste aufgrund der aktuellen Situation die Eröffnung der Freibadsaison verschieben. Dort hätte die Saison bereits am 2. Mai beginnen sollen. Erst wenn der Bundesrat die Nutzung von Schwimmbädern freigebe, werde man die nötigen Vorkehrungen im Hinblick auf die Eröffnung an die Hand nehmen, sagen die Betreiber im Mitteilungsblatt. «Aus Kostengründen, etwa für Energie und Wasseraufbereitung, werden wir diverse Arbeiten erst dann in Angriff nehmen.» Für die Vorbereitung seien rund acht Arbeitstage nötig. In Gossau ist zwar das Freibad geschlossen, aber immerhin dessen Restaurant ab heute bei schönem Wetter geöffnet. Barbara Maissen und Thomas Urben empfangen Gäste werktags ab 13 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen ab 11 Uhr. (sab)