St.Gallen: Fussgängersteg Unterer Graben findet breite Zustimmung

Fussgängersteg Geplante Fussgängerbrücke in St.Gallen: Parteien und VCS für die Passerelle – doch es gibt ein grosses Aber Eine Brücke soll Fussgängerinnen und Flaneure über den Unteren Graben bringen. Bei fast allen Parteien und beim Verkehrs-Club Schweiz kommt das gut an. Einzig die SP stellt eine Forderung. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 13.10.2021, 18.12 Uhr

Das Siegerprojekt, die Fussgängerbrücke «Drunter und Drüber» des Teams um die Basler & Hofmann AG aus Zürich, verbindet die nördliche Altstadt mit dem unteren Rosenberg.

Visualisierung: PD

Gewünscht war sie schon lange. 2024 soll sie endlich Wirklichkeit werden: die Brücke über den Unteren Graben. Anfangs war die Passerelle der St.Galler Senn Resources AG als reiner Zugang zum Parkhaus UG 25 gedacht; das Projekt entwickelte sich weiter zum Fussgängersteg, der die nördliche Altstadt mit dem unteren Rosenberg verbindet. Vergangene Woche wurde das Siegerprojekt vorgestellt (siehe Artikel vom 6. Oktober). Was sagen die Parteien dazu?

Für die Anwohnenden des Rosenbergs sowie für Studierende der Universität St.Gallen bedeute die geplante Überführung eine Vereinfachung, so Marlene Bodenmann von der SP. Kritisch sehe die SP hingegen eine allfällige öffentliche Beteiligung an diesem privat initiierten Projekt.

«Eine Mitfinanzierung der Bau- und Unterhaltskosten durch die öffentliche Hand ist aus unserer Sicht an klare städtebauliche Bedingungen zu knüpfen.»

Marlene Bodenmann, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD



Die aktuellen Pläne sehen lediglich eine Benützung durch Fussgänger vor. Damit sei der Mehrwert für den Langsamverkehr – angesichts der erheblichen Kosten von 2 bis 2,5 Millionen Franken – äusserst begrenzt. «Wenn die Brücke als Gemeindeweg klassifiziert werden soll, ist das Projekt so anzupassen, dass die Überführung künftig auch Velofahrenden offensteht.»

Sie freue sich sehr, dass die Brücke jetzt gebaut werde, sagt Karin Winter-Dubs. Die Fraktionspräsidentin der SVP hatte bereits 2017 einen Vorstoss eingereicht, in welchem sie und die beiden Mitinterpellanten eine Passerelle für Velofahrende und Fussgänger von der Müller-Friedberg-Strasse in die nördliche Altstadt forderten.

«Damals hätte ich mir gewünscht, dass die Stadt auf den Vorstoss antwortet, sie werde aktiv in Sachen Fussgängerbrücke.»

Wenn die Stadt schon sage, sie möchte eine autofreie Innenstadt, dann wäre es auch an ihr, sich an einer Passerelle zu beteiligen.

Karin Winter-Dubs, Fraktionspräsidentin SVP. Bild: PD

Damals war noch eine Brücke für Fuss- und Veloverkehr gewünscht. Winter-Dubs sagt: «Mich stört nicht, dass man nicht mit dem Velo über die Brücke fahren darf.» Ihr gefällt das Siegerprojekt. Und sie wirft die Frage auf, ob man, wenn die Passerelle dann steht, nicht auf einen Fussgängerüberweg über den Unteren Graben verzichten könne. Oben die Brücke für Fussgängerinnen und Flaneure, unten den Verkehr fliessen lassen. Der Untere Graben sei eine wichtige Verbindungsstrasse. Und: Es müsse noch geklärt werden, wer sich in welchem Ausmass finanziell beteilige.

Bereits mit der Interpellation 2017 hatte sich die CVP Gedanken über eine solche Verbindung gemacht. «Der damalige Stadtrat war jedoch noch nicht sehr positiv gestimmt», sagt Fraktionspräsident Patrik Angehrn. Die nun geplante Fussgängerüberführung mache Sinn. Die «geschwungene» Brücke erwecke den Eindruck einer filigranen, in die Umgebung passenden Baute. Dass Velofahrende ihr Fahrrad stossen müssen, sei verhältnismässig.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte. Bild: PD

Interessant findet Angehrn die Federführung des Projekts durch eine private Bauherrschaft.

«Es muss nicht immer nur alleine von der Stadt geplant und aufgegleist werden.»

Wenn auch noch die Kosten fair verteilt würden, könne diese Projektorganisation auch für andere Bauprojekte Vorbild sein. Insbesondere, wenn Private ein Schlüsselgebiet im Bereich des öffentlichen Raumes bebauen.

Innerhalb der Fraktion sei die Passerelle noch kein Thema gewesen, sagt Felix Keller. Der FDP-Fraktionspräsident selber ist zufrieden mit den Plänen:

«Ich finde den Entwurf gelungen. Die Brücke fügt sich gut in die Situation am Unteren Graben ein.»

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP. Bild: PD

Man sei sich einig, dass es dort eine Passerelle und einen Anschluss ans Parkhaus brauche. Der Untere Graben sei stark befahren. Und durch den massiven Ausbau des Parkhauses UG 25 sowie den neuen HSG-Campus bekomme der Ort eine neue Dynamik.

Dass der Lead beim Brückenbau nicht bei der Stadt, sondern bei einer privaten Bauunternehmung liege, dafür seien er und die FDP offen­ – «solange es städtebaulich passt». Und das tue es. Betreffs Finanzierung müsse man abwarten, wie Stadt, Bauherrschaft und Kanton sich einigen.

Auch die Grünen hatten 2017 den parlamentarischen Vorstoss unterstützt. Und sie unterstützen jetzt das Siegerprojekt. Stadtparlamentarier Daniel Bosshard sagt, die Querung für Fussgänger über den Unteren Graben sei aktuell ein Ärgernis und könne mit diesem Projekt deutlich verbessert werden.

«Die Linienführung ist gut gewählt und stellt im Vergleich zu den anderen eingereichten Projekten in ökologischer, ästhetischer und zweckmässiger Hinsicht die beste Lösung dar.»

Daniel Bosshard, Stadtparlamentarier Grüne, Kantonsrat, Umweltnaturwissenschafter. Bild: PD

Man bedauere, dass kein kombinierter Fuss-Veloweg realisiert werde, doch eine noch breitere Brücke hätte einen zu grossen Eingriff in den Grünraum mit seinen wertvollen Stadtbäumen bedeutet. Die Grünen wünschen, dass es für den Veloverkehr am Unteren Graben Verbesserungen gebe.

Bosshard merkt weitere Vorschläge an: So könne man die Parkwiese zu einer artenreichen Blumenwiese aufwerten, zwischen den Bäumen an der Strasse könnten einheimische Sträucher gepflanzt, die Fassade des Parkhauslifts begrünt werden. Er schlägt vor, ein ornithologisches Gutachten einzuholen, da die Brücke nahe an den Baumkronen vorbeiführe und die dort beheimateten Vögel beeinträchtigen könnte.

«Die Grünliberalen sind vom Siegerprojekt für die Passerelle Unterer Graben auf der ganzen Linie – oder Kurve – überzeugt», sagt Marcel Baur, Präsident Grünliberale Stadt St.Gallen. Die neue Fusswegverbindung sei ästhetisch ein Hingucker. Sie bringe den Rosenberg näher an die Altstadt. Mit ihrer Realisierung erfülle sich eine Forderung der Grünliberalen vom Sommer 2017.

Marcel Baur, Präsident GLP Stadt St.Gallen. Bild: PD

Für den neuen Campus Platztor der Universität könne diese Passerelle mit der geplanten Bushaltestelle auf der Müller-Friedberg-Strasse das Problem der Anbindung zum Campus auf dem Rosenberg lösen. Noch zu lösen sei hingegen der Weg vom Platztor-Campus zur Altstadt. Die dort geplante Unterführung genüge weder dem möglichen Spitzenvolumen von Fuss- und Veloverkehr noch der Bedeutung dieser Passage.

Der Verkehrs-Club Schweiz begrüsst, dass ein Projektwettbewerb durchgeführt wurde. «Das Siegerprojekt überzeugt und fügt sich ansprechend in die Parksituation ein», sagt Ruedi Blumer, VCS-Präsident. Die neue Passerelle sei grundsätzlich im Interesse des Garagenbetreibers, da er für die Parkierenden einen barrierefreien Zu- und Weggang und eine möglichst direkte Anbindung an die Altstadt gewährleisten will. Doch durch die zusätzliche Anbindung der Passerelle an die Müller-Friedberg-Strasse werde der neue Übergang auch interessant für den Rosenberg und später (Campus Platztor) auch für die Studierenden – für sie insbesondere auch der Lift und die Treppe beim «Vertikalgebäude».

Ruedi Blumer, Präsident VCS und Kantonsrat St.Gallen. Bild: PD

Sollte an der Müller-Friedberg-Strasse tatsächlich eine neue Haltestelle und allenfalls eine neue Treppe Richtung Dierauerstrasse entstehen, werte das die Situation zusätzlich auf.

Dass der neue Übergang nur für Fussgängerinnen und Fussgänger und nicht für Velofahrende vorgesehen ist, ist aus Sicht des VCS schade, aber verkraftbar, da nach Fertigstellung des Parkhauses UG 25 der Knoten Blumenbergplatz auch für Velofahrende verbessert werden soll.