Brandstiftung im Fussballverein St.Otmar: Folgen für den Klub

Fussballverein Brandstiftung im Fussballverein St.Otmar: Das sind die Folgen für den Klub Nach der Brandstiftung im Fussballverein St.Otmar müssen Goals, Hürden und Stangen ersetzt werden. Die Elektrik muss neu installiert und der Raum, der in einem wüsten Zustand hinterlassen wurde, gereinigt werden. Faida Kazi 15.10.2021, 05.00 Uhr

Der beschädigte Materialraum des Fussballvereins St.Otmar. Bild: Kapo SG

Der Materialraum ist verrusst, überall liegen Flaschen herum und der Sicherungskasten ist geschmolzen, so sieht es auch mit dem grössten Teil des Trainingsmaterials aus. Der Brand hat zur Folge, dass die Wände schwarz sind und auf dem Boden verkohlte Stücke liegen.

In diesem Zustand findet jemand aus dem Abwart-Team der Stadt St.Gallen den Materialraum des Fussballvereins St.Otmar vor. Der Klub hat seinen Standort an der Zürcher Strasse auf dem Sportplatz Lerchenfeld. In der Zeit zwischen Dienstagnacht und Mittwochabend vergangener Woche ist dort eingebrochen worden.

Täter löschten Feuer selbstständidg

Die noch unbekannte Täterschaft hat im Materialraum Feuer gelegt. Dabei entstand ein Sachschaden, der sich auf mehrere tausend Franken belaufe, sagt der Präsident des Fussballvereins, Mathias Althaus. Das Feuer wurde vom Täter oder der Täterin selbstständig wieder gelöscht. Der Verein St.Otmar hat die Brandstiftung der Kantonspolizei gemeldet.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Die Polizei kann zum Stand der Ermittlungen derzeit noch keine genaueren Aussagen machen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Die Polizei gehe dem Schaden nach und werte diesen aus. «Wir stehen ebenfalls im Kontakt mit Angestellten des Vereins und Personen, die zur möglichen Tatzeit vor Ort waren.»

Zeitaufwand für den Klub

Der verrusste Raum muss gereinigt werden. Die Elektroinstallation muss neu installiert und neues Trainingsmaterial muss beschaffen werden. Kaputt gingen Goals, Hürden und Stangen.

Für den Fussballverein St.Otmar ist der Einbruch und die Brandstiftung keine wirklich grosse Sache, sagt Präsident Mathias Althaus. «Es ist vor allem ein Zeitaufwand, den wir betreiben müssen.» Der Fussballverein ist gegen Sachbeschädigung versichert. Kosten kämen daher nicht auf ihn zu. Um die Reinigung und was sonst noch gemacht werden muss, kümmert sich die Stadt als Vermieterin.

Der Materialraum liegt nicht im Hauptgebäude, sondern mehrere dutzend Meter entfernt von den Garderoben und dem Klublokal. Der Rauchgeschmack beeinträchtige von dem her auch nicht den Restaurantbetrieb. Laut Präsident Althaus kann daher weiter trainiert und serviert werden.

Präsident des Vereins erwartet eine Entschuldigung

«In den zwei vergangenen Monaten gab es immer wieder kleinere Vorfälle», sagt Althaus. Um das Stadion und das Gelände gibt es einen Zaun. Aber diesen könne man relativ einfach überwinden. So verschafften sich Unbefugte Zutritt zu dem Gelände und dem Stadion.

Mathias Althaus, Präsident des Fussballvereins St.Otmar. Quelle: PD

«Bis auf ein paar Getränke ist nichts geklaut worden. Diverse Sachen waren verstellt. Abfall und leere Flaschen waren auf dem Spielfeld verstreut.»

Einziger Unterschied war bisher, dass bei den Taten kein Sachschaden entstanden ist. «Deswegen haben wir bis jetzt auch keine Anzeige erstattet.»

An die Täterschaft richtet der Präsident des Vereins klare Worte: «Bitte unterlasst dies in Zukunft. Es ist ein rechter Zeitaufwand, sich um den Sachschaden zu kümmern.» Althaus erwartet zumindest eine Entschuldigung. Die unbekannten Personen können sich beim Verein melden.