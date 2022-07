St.Galler Fanarbeit: Wie der neue Präsident den Dialog sucht

Fussballkultur «Ein emotionales und spannungsgeladenes Feld»: Wie der neue Präsident der St.Galler Fanarbeit zwischen Ultrakultur und Politdruck den Dialog sucht Christian Huber ist nicht nur Präsident der Grünen der Stadt St.Gallen, sondern präsidiert seit kurzem auch die unabhängige Fanarbeit rund um den FC St.Gallen. Im Interview spricht er über den falschen Druck zu mehr Repression, personalisierte Tickets und Pyros sowie über ein denkwürdiges Spiel, das er als Neunjähriger erlebt hat. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Christian Huber ist St.Galler Stadtparlamentarier (Grüne) und neu Präsident der sozioprofessionellen Fanarbeit. Bild: Reto Martin

(18. Juli 2022)

Christian Huber wurde Ende Mai als Nachfolger von Daniel Kehl zum Präsidenten der sozioprofessionellen Fanarbeit St.Gallen gewählt. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der 33-jährige Stadtparlamentarier bereits zum Präsidenten der Grünen der Stadt St.Gallen gewählt. Huber kommt mit dem Velo zum Interviewtermin im Stadtzentrum.

Am Samstag trifft der FC St.Gallen im ersten Heimspiel der Saison auf den Aufsteiger FC Winterthur. Wo sehen wir Sie im Stadion?

Christian Huber: Für gewöhnlich stehe ich fast zuoberst in der Fankurve. Seit Jahren treffe ich mich da mit Freunden. Diesen Samstag kann ich leider nicht dort sein, da ich dann noch in den Ferien bin. Der Saisonstart fällt in eine Zeit, in der die Familie Vorrang hat. Nach den Sommerferien werde ich aber wieder so viel wie möglich ins Stadion gehen.

Sie sind seit kurzem Präsident der Fanarbeit St.Gallen. Seit zehn Jahren vermittelt sie als neutrale Instanz zwischen Verein, Fans, Polizei und Politik. Wie hat sich diese Zwischenzone seit Beginn der Fanarbeit verändert?

Bei den sogenannten «Espenmoos-Krawallen» 2008 hat man gemerkt, dass die Involvierten nicht miteinander sprachen. Da brauchte es einen Dialog. Aus einer Projektgruppe an der FHS St.Gallen heraus entstand die Fanarbeit. Deren Aufbau war am Anfang mit Misstrauen und Unsicherheit verbunden. Es gab Ängste, dass die Fanarbeit zu stark von der einen oder anderen Seite vereinnahmt würde – von der Polizei oder den Fans. Verändert hat sich die Fanarbeit insofern, als dass sie sich als konstante, dialogorientierte und vor allem unabhängige Akteurin bewiesen und bewährt hat. Heute ist sie nicht mehr wegzudenken.

Wie viel Politik steckt heute im Fussball?

Fussball und auch Fussballkultur sind ein stark politisiertes Feld. Mit einer «Law and Order»-Politik kann man als Politikerin oder Politiker Karriere machen. Leider will man auch heute von nationaler Ebene trotz sehr positiver Entwicklungen in und um Stadien wieder mit repressiven Massnahmen in die Fankultur eingreifen; Stichwort personalisierte Billette, Sitzplatzpflicht und Schliessung von Gästesektoren. Es steckt immer noch unglaublich viel Politik im Fussball drin.

Blick auf den Espenblock. Bild: Claudio Thoma / Freshfocus (27. Februar 2022)

Und wie viel Politik steckt in der Fanarbeit?

Klar, Fanarbeit ist politisch. Es geht um einen sozialen Raum, um Jugend- und Subkulturen, um den Reiz und die Faszination der Fankurve. Das ist immer politisch. Mit der Fanarbeit versuchen wir, den Drang nach Repression durch Dialog und Vermittlung auszugleichen. Deshalb ist auch unser Vorstand breit abgestützt – mit einem Präsidium bestehend aus Karin Winter-Dubs von der SVP und mir von den Grünen. Die aktiven Vereinsmitglieder stammen aus den Reihen der Stadt, der Fans und des Vereins. Die Fanarbeit ist ein neutrales politisches Wesen.

Woher kommt Ihre Begeisterung für Grün-Weiss?

Mein Vater hat mich Ende der 1990er-Jahre oft ins Espenmoos mitgenommen. Wir haben ganz in der Nähe gewohnt und zu Hause gehört, wenn es ein Goal gegeben hat. Ein prägendes Erlebnis war der Cupfinal 1998, zu dem ich als neunjähriger Bub mit meinem Vater und selbstgebastelter Fahne gegangen bin. Nach so einem Spiel muss man Fan werden: mit einer 2:0-Führung, verschossenem Penalty, mit dem Sieg in den Händen, den man nach Verlängerung und Elfmeterschiessen doch noch vergibt und verliert.

Zur Person Christian Huber ist «zwischen Olma und Espenmoos» aufgewachsen. Nach der Matura hat er in Bern Geschichte und Geografie studiert. Heute unterrichtet der 33-Jährige als Berufsschullehrer in Herisau und St.Gallen Geschichte und Politik. Seit April 2018 sitzt Huber für die Grünen im Stadtparlament. Seit etwas mehr als einem Jahr präsidiert er die Stadtpartei zudem. Vor zwei Monaten hat der Fussballbegeisterte zudem das Präsidium der sozioprofessionellen Fanarbeit übernommen. Der Ur-St.Galler ist Vater einer vier Monate alten Tochter und lebt mit seiner Partnerin in St.Gallen. Zudem spielt Huber in der St.Galler Alternative-Indie-Pop-Band Fraine Keyboard. (sab)

Blicken Sie in Zukunft weiter aufs Spiel oder nur noch auf die Fans?

Auf beides. Die Begeisterung für das, was die Grün-Weissen auf dem Platz machen, ist immer noch da. Hinzugekommen ist der Blick, was neben dem Platz geschieht – der soziale Raum, mit dem Spannungsfeld zwischen Ultrakultur und Eventbesuchern. Hinzu kommt jetzt der ganze politische Rahmen drumherum, der genauso gross ist.

Ihr Vorgänger als Präsident der Fanarbeit, Daniel Kehl, hat im «Saiten»-Interview gesagt, dass er sich im Stadion immer bewusst von den Fans abgegrenzt habe. Sie stehen nun mitten im Fansektor. Wie grenzen Sie sich da ab?

Es ist in erster Linie wichtig, dass Leute, die den Verein Fanarbeit präsidieren, im Stadion vor Ort sind – egal, wo man sitzt oder steht. Nebenbei bemerkt sind viele Politikerinnen und Politiker, die sich über Fans und ihr Verhalten auslassen, leider wenig bis gar nie im Stadion. Wer öfters ins Stadion geht, merkt, dass es nicht bloss Schwarz oder Weiss und nicht bloss eine Art von «Fan» gibt. Mit häufigen Stadionbesuchen gelangt man zu einem differenzierteren Bild der Fankultur. Um die Frage zu beantworten: Ich bin in keinem Fanklub und nicht aktiv in der Kurve, sondern vielmehr ein Beobachter. So glaube ich, genügend Distanz zu haben, um diese Aussenrolle wahrnehmen zu können; habe aber auch genügend Innensicht, um erahnen zu können, wie die Fans ticken.

Welchen Rat hat Ihnen Ihr Vorgänger mitgegeben?

Daniel Kehl (rechts) übergibt das Präsidium des Vereins Fanarbeit per Handschlag symbolisch an Christian Huber. Bild: PD

Wir bewegen uns in einem emotionalen und spannungsgeladenen Bereich. Das Fanverhalten ist ständig ein Thema und wird medial aufgekocht. Was ich von Daniel Kehl gelernt habe, sind zwei Dinge: einerseits die vorhin genannte Aussensicht zu wahren, andererseits zu versuchen, in einer aufgekratzten Stimmung Ruhe hineinzubringen. Nochmals darüber zu schlafen, um so die Emotionalität – die der Sport zweifelsohne und zum Glück mit sich bringt – rauszunehmen. Auch einmal nichts zu sagen, statt emotionsgeladen zu viel zu sagen. Besser ist es, tags darauf zusammenzusitzen und das Vorgefallene gemeinsam zu analysieren und daraus Lehren zu ziehen.

Sofort etwas gesagt hat FCSG-Präsident Matthias Hüppi aber vor zwei Monaten beim Cupfinal, als er sich vor vermummte und gewaltbereite Fans stellte und sie zurückwies, als diese nach der Niederlage den Platz stürmen wollten. Hat das Signalwirkung?

Da ist es wichtig anzumerken, dass nicht nur der Vereinspräsident vorne hingestanden ist, sondern zuallererst auch Aktive aus der Fankurve – solche mit Einfluss in der Kurve. Sie gingen hin und sagten den Vermummten, geht zurück, macht keinen Seich. Das zeigt, dass die Selbstregulierung der Fankurve funktioniert. Es ist sehr löblich, dass Matthias Hüppi dieses starke Zeichen gesetzt hat. Aber es ist genauso löblich zu erwähnen, dass es dabei ein Zusammenspiel war von Leuten aus der Kurve und dem Präsidenten.

Der FC St.Gallen verliert in Bern gegen den FC Lugano im Cupfinal. Als Hooligans nach dem Schlusspfiff den Platz stürmen wollen, versucht FCSG-Präsident Matthias Hüppi, diese zu stoppen. Bild: Ralph Ribi (15. Mai 2022)

Welche Ziele haben Sie sich für die Fanarbeit gesetzt?

Die Fanarbeit ist aktuell sehr gut aufgestellt und wird von allen Akteuren geschätzt. Das Aufgebaute will ich weiterführen. Ich glaube, man muss die Fanarbeit nicht neu erfinden. Aber die bewährten Mittel müssen gepflegt werden, damit sie im richtigen Moment zum Tragen kommen. Dialog mit allen, runde Tische, Offenheit, Transparenz, das ist mir wichtig. Der Erfolg der Fanarbeit zeigt sich insbesondere dann, wenn es sportlich nicht so gut läuft. Und natürlich erhoffe ich mir, dass ein Teil der Gesellschaft von seinem Schwarz-Weiss-Denken über die Fankultur wegkommt und differenziert auch die kreativen und integrativen Seiten einer Fankurve anerkennt.

Der Ruf nach personalisierten Tickets wird lauter. Was halten Sie von der Forderung?

Um Klarheit zu haben, wer genau wo sitzt, bräuchte es neben personalisierten Tickets auch eine Sitzplatzpflicht. Das ist aber eine Illusion in halbvollen Stadien, weil man sich irgendwo hinsetzen kann. Der viel zitierte Vergleich mit England hinkt. Denn dort gibt es immer volle Stadien, während die Fussballspiele in der Schweiz selten ausverkauft sind. Die Fankurve würde sich gegen eine Sitzplatzpflicht auflehnen und die Spiele vermutlich boykottieren. In den vergangenen Jahren hat die Gewalt im und ums Stadion abgenommen. Es läuft viel besser als noch vor einigen Jahren. Daher macht es keinen Sinn, neue Repressionsmassnahmen einzuführen.

Als Schutzmassnahme im Kampf gegen das Coronavirus waren im September keine Stehplätze im Kybunpark möglich. FC-St.-Gallen-Fans montierten deshalb die Klappstühle im Espenblock. Bild: Benjamin Manser (13. September 2020)

Ein Dauerbrenner sind auch Pyros. Auf der einen Seite tragen die Lichtfackeln als Teil einer Fanchoreografie zur Atmosphäre eines Spiels bei. Auf der anderen Seite birgt das Abbrennen Gefahren und wird strafrechtlich verfolgt. Ihre Haltung dazu?

Eine heikle Frage. Eine Fankurve ist ein Ort, wo gewisse Dinge schon immer ausgereizt wurden. Während der Pandemie haben wir gesehen, was fehlt, wenn die Fanszene nicht da ist. Sie bringt Stimmung in die Stadien, Vielfalt, Farben – auch eine Portion Verrücktheit. Das ist Teil der Anziehungskraft des Fussballs. Sterile und zu Tode regulierte Stadien können nicht das Ziel sein.

Sportlich gesehen sind Sie grün-weiss im Herzen, politisch schlägt ihr Herz grün. Sie sitzen als Präsident der Stadtsanktgaller Grünen im Stadtparlament. Was macht St.Gallen aus?

Die Stadt ist lebenswert. Ich denke an den grünen Ring, die Altstadt, die überschaubare Grösse. Das kulturelle Niveau ist für eine Kleinstadt sehr hoch. St.Gallen ist eine spannende Stadt und wird häufig unterschätzt. Und natürlich ist es auch der älteste Fussballklub der Schweiz, der die Stadt ausmacht.

Welche Themen stehen auf Ihrer politischen Agenda?

Beim Stadtklima, Fragen zur Ökologie und zukunftsfähiger Mobilität hat sich die Stadt mit der Roadmap 2050 einen Weg vorgegeben zum Ziel Netto-Null CO 2 . Aber es zeigt sich, dass in der konkreten Arbeit auf den Dienststellen teils noch ein Denken verankert ist, das vor zehn bis zwanzig Jahren vorherrschte. Doch hat politisch ein Wandel stattgefunden: St.Gallen ist linker und ökologischer geworden. Dieser Wandel ist aber leider noch nicht bei allen angekommen.

Ihnen werden immer wieder Ambitionen als Stadtrat nachgesagt. Setzen Sie diesen Gerüchten mit Ihrem Engagement bei der Fanarbeit ein Ende?

Ich will mich mit dem Präsidium der Grünen und erst recht mit dem Amt bei der Fanarbeit in keiner Weise profilieren. Ich habe die Ämter gewählt, weil mir ein ökologisches und soziales St.Gallen am Herzen liegt und ich bei beiden Präsidien jeweils angefragt wurde. Dass mir als relativ junger Politiker bereits Exekutivambitionen vorausgesagt werden, ehrt mich. Ich bleibe aber bei meiner Antwort: Die Grünen brauchen einen Sitz im Stadtrat. Ob ich dieses Amt bekleiden muss oder jemand anders, lasse ich offen. Momentan habe ich mit zwei Präsidialjobs, mit einer jungen Familie und einem Beruf genug zu tun.

Was macht die Fanarbeit? Neo-Präsident Christian Huber erklärt: «Die Fanarbeit ist im Umfeld des FC St.Gallen tätig. Sie hat zum Ziel, durch regelmässigen Dialog zwischen den verschiedenen Akteursgruppen wie Fans, Verein, Polizei und Politik zu vermitteln und damit präventiv Gewaltvorfälle vor und in dem Stadion zu vermindern. Dazu gehören runde Tische, aber auch der direkte Austausch mit Fans, der aktuell in Teilzeit von drei Fanarbeitern und einer Fanarbeiterin im Rahmen der aufsuchenden Sozialen Arbeit ausgeführt wird. Mit der sozioprofessionellen Fanarbeit sollen auch die Selbstregulierung und Selbstverantwortung innerhalb der Kurve gestärkt werden. Vizepräsidentin der Fanarbeit ist SVP-Stadtparlamentarierin Karin Winter-Dubs. (sab)

