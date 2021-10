Spezielles Spiel: Eva Bachmann trifft mit St.Gallen-Staad auf YB

Fussball Sie spielte schon in den USA und in London: Nun trifft Eva Bachmann mit St. Gallen-Staad auf ihre Ex-Teamkolleginnen aus Bern Der FC St.Gallen-Staad empfängt in der Women’s Super League YB – den ehemaligen Verein von Eva Bachmann. «Das wird sicher kein normales Spiel», sagt sie. Die Partie findet am Samstag um 16 Uhr im Kybunpark statt. Malin Altherr Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

St.Gallen-Staads Eva Bachmann beim Cupspiel gegen das 2.-Liga-Team FC Zürisee United. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Es ist ein komisches Gefühl, gegen die ehemaligen Teamkameradinnen anzutreten. Doch dadurch darf sich Eva Bachmann in der morgigen Partie gegen YB nicht aus der Ruhe bringen lassen. «Es wird sicher kein normales Spiel. Ich kenne das ganze Team und freue mich, alle wieder zu sehen», sagt die 26-jährige Flügelspielerin des FC St.Gallen-Staad.

Zufrieden trotz Verbesserungspotenzial

Noch vor einem Jahr war die Toggenburgerin ein Teil der Equipe aus Bern. Morgen heisst es, die Vergangenheit zu vergessen und den Fokus ganz auf das Spiel zu richten.

Das Team von Trainerin Marisa Wunderlin ist gut in die Saison gestartet. Derzeit stehen die St.Gallerinnen auf dem sechsten Tabellenplatz. Leader der Super League ist der FC Zürich. Bachmann sagt:

«Es gibt immer etwas zu verbessern, doch mit unserer Spielweise und der Bereitschaft des Teams in den bisherigen Spielen sind wir zufrieden».

Auch die Stimmung im Team sei sehr gut. Das Ziel der Equipe ist es, ins Playoff zu kommen und sich individuell weiterzuentwickeln.

Von der Schweiz in die USA

Bachmann hat bereits eine interessante Karriere hinter sich. Bis im Mai 2022 steht sie nun bei St.Gallen-Staad unter Vertrag. Das ist nicht das erste Mal, dass Bachmann für St.Gallen aufläuft, in den Jahren 2012 bis 2014 spielte sie bereits für die Ostschweizerinnen. Nach diesen zwei Saisons suchte Bachmann eine neue Herausforderung, ihr Weg führte sie in die USA. «Ich wollte schon immer ein Austauschjahr machen, um mein Englisch zu verbessern».

Eva Bachmann (rechts) beim Saisonspiel gegen den FC Zürich. St.Gallen-Staad verlor 0:1. Bild: Andy Mueller / freshfocus

Von ihren ehemaligen Coaches bekam sie den Ratschlag, sich für ein Stipendium zu bewerben, damit sie kostenlos studieren kann. Und das hat dann auch geklappt. Geplant war, nur ein Jahr in den USA zu leben, doch es gefiel Bachmann so gut, dass sie drei weitere Jahre blieb. Ein wichtiger Teil in ihrem Austausch war dabei der Fussball. Bachmann sagt:

«Es war alles auf den Sport ausgerichtet, die Uni kam bei allen an zweiter Stelle».

Anders als in der Schweiz, wo die Schule Vorrang hat und man dann trainiert, wenn es die Ausbildung zulässt. Trotzdem vernachlässigte sie ihr Studium nicht, sie studierte Psychologie und im zweiten Jahr fing sie mit dem Bachelor in Philosophie an.

Das fussballerische Niveau in den USA sei mit demjenigen in der Schweiz schwierig zu vergleichen. «In den USA ist der Fussball physisch intensiver, das Spiel ist schneller und körperbetonter als in der Schweiz». Dafür sei es in der Schweiz technisch besser.

Fussballspielen zum Vergnügen

Da ihr begonnenes Studium in der Schweiz nicht anerkannt wurde, setzte sie es in London fort.

«Ich wollte herausfinden, ob ich professionell Fussball spielen kann».

Doch dafür war Bachmann etwas zu spät dran. Anfang Sommer hatten die Profiklubs ihre Kaderplanung schon abgeschlossen. Sie spielte trotzdem weiterhin Fussball, jedoch nicht mehr so professionell wie in den USA.

Im Kybunpark Das Spiel des FC St.Gallen-Staad findet morgen um 16 Uhr im Kybunpark statt. Tickets für die Partie für den Sektor C sind im FCSG-Ticketshop erhältlich. Die Platzwahl ist frei, «Grünweiss»-Mitglieder erhalten einen kostenlosen Zutritt zum Spiel. Dass die Frauen im Stadion spielen, kommt nicht oft vor. Vor einem Jahr feierten sie im Kybunpark Premiere, zum Saisonauftakt gegen die Grasshoppers aus Zürich. Die St.Gallerinnen gewannen mit 2:0. (maa)

Nach einem Jahr in London kehrte Bachmann in die Schweiz zurück. Da sie die letzten Semester ihres Studiums in Bern absolvierte, schloss sie sich den YB-Frauen an. Nach dem Abschluss des Masters in Psychologie entschied sie sich, nach St.Gallen zurückzukehren.

«Meine Familie und viele meiner Freunde wohnen in der Region St.Gallen, deshalb war ich auch während meiner Zeit in Bern oft hier».

Eingelebt hat sich Bachmann gut. Einige Spielerinnen, wie zum Beispiel Valeria Iseli, kennt sie noch von früher.