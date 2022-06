Grümpelturnier Mörschwil feiert 30-jähriges Bestehen

FUssball «Wir erwarten einen Ansturm und hoffen auf 1000 Besucherinnen und Besucher»: Das Grümpelturnier in Mörschwil feiert 30-jähriges Bestehen Vom 24. bis 26. Juni wird auf dem Sportplatz der Schule Mörschwil Fussball gespielt. Der Turnverein organisiert das Dorf-Grümpelturnier zum 30. Mal und hat dafür ein paar neue Programmpunkte geplant. Krisztina Scherrer 16.06.2022, 15.42 Uhr

Nach zwei Jahren Corona finden in der ganzen Schweiz wieder Grümpelturniere statt. Wie hier 2019 in Schönholzerswilen. Bild: Donato Caspari

Wenn die Stollenschuhe gefegt, die Schienbeinschoner aus dem Keller geholt und die Team-Dress organisiert sind, dann ist Grümpeli-Zeit. In Mörschwil findet das Plausch-Fussballturnier schon seit 30 Jahren statt. Vom 24. bis 26. Juni haben sich die Organisatoren des Turnvereins Mörschwil deshalb einige Besonderheiten ausgedacht.

Fussball, Feiern und Frühschoppen

«Speziell zum 30-Jährigen laden wir am Samstag externe Vereine und Firmen ein, am Grümpeli teilzunehmen», sagt Dominik Wirth, Präsident der Aktiven Turner und OK-Präsident des Grümpelturniers. Normalerweise ist das Plausch-Turnier nur für Frauen, Männer und Kinder aus dem Dorf.

Das Grümpelturnier findet dieses Jahr von Freitag bis Sonntag statt, nicht wie bis anhin nur zwei Tage. «Am Sonntag machen wir Frühschoppen mit der Bürgermusik Mörschwil und der HGH Band.» Wie immer stehen eine Festwirtschaft, ein Festzelt und eine Bar für Durstige und Hungrige bereit.

Traditionell findet auch dieses Jahr das Jassturnier wieder statt. Die Mannschaften duellieren sich beim Dorfcup am Freitagabend nicht nur auf dem Bolzplatz, sondern auch beim Kartenspielen. «So können die Gruppen ihre Leistungen vom Platz kompensieren oder gar verbessern», sagt Wirth. Es triumphieren also nicht nur jene, die viele Tore schiessen, auch jene, die gute Trümpfe in der Hand halten. Für die auswärtigen Spielerinnen und Spieler des Vereins- und Firmencups wird eine Bierolympiade organisiert.

Die Disziplinen: Bierharasse an die Wand drücken, Bierhumpen-Curling oder Stiefel werfen. Die Bierolympiade gibt ebenfalls Extra-Punkte. «Egal ob als Gast oder Spieler, am Abend können alle mitfeiern, ob an der Bar oder beim Partymachen mit der Band die Mürztaler.»

Grümpeli ohne Coronapause

Dominik Wirth ist seit sieben Jahren OK-Präsident des Grümpelturniers. Wirth selber spielte schon als Kind beim Mörschwiler Plauschturnier mit und seit 17 Jahren ist er immer mit der gleichen Gruppe am Start. Sein persönlicher Höhepunkt, wenn es um das Grümpeli geht: «Für mich ist es immer am schönsten, wenn die Besucherinnen und Besucher Spass haben und mitfiebern. Was mein OK-Präsidenten-Herz höherschlagen lässt: Wenn die Kinder Freude am Spielen und Fussball haben.» Wirth freue sich, wenn am Abend die Livemusik spiele und das Festzelt voll sei mit Leuten.

«Das macht für mich das Grümpeli aus und ist meine Motivation, mich hierfür zu engagieren.»

25 Leute der Aktiven Turner helfen beim Organisieren des Grümpelturniers mit. «Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder weiss, um was es geht.» Auch der Auf- und Abbau gehe «rassig» voran, auch wenn es dieses Jahr etwas mehr zu tun gebe.

Bisher haben sich über 50 verschiedene Teams für das Plauschturnier angemeldet. «Wir erwarten einen Ansturm und hoffen auf 1000 Besucherinnen und Besucher», sagt Wirth. Bei früheren Grümpelturnieren seien 500 bis 600 Schaulustige und Hobbyfussballer dabei gewesen.

Auch die letzten beiden Jahre während Corona konnte das Turnier jeweils durchgeführt werden – mit entsprechendem Schutzkonzept. «Die Planung war sehr aufwendig. Wir haben uns oft gefragt, ob wir das Grümpeli durchführen sollen oder nicht. Doch am Schluss hat es sich immer gelohnt. Alle freuten sich über das Stück Normalität.» Die Anmeldefrist für das diesjährige Plauschturnier läuft noch bis am 19. Juni.

