So geht es dem FC St.Gallen-Staad vor dem Rückrundenstart

Fussball So steht es um den FC St.Gallen-Staad: Sieben Fragen vor dem Rückrundenstart Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Auftakt in der Women's Super League am Samstag um 18.30 Uhr in Aarau. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letzter Test geglückt: Bei NLB-Klub Rapperswil-Jona gewann der FC St.Gallen-Staad mit 4:0. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Keine Frage: Der dritte Kreuzbandriss der erfahrenen Defensivspielerin, den sie im letzten Testspiel gegen Rapperswil-Jona am vergangenen Wochenende erlitt, ist ein Dämpfer. Mit Ronya Böni fällt in dieser Saison nach Stephanie Brecht die zweite St.Gallerin mit dieser schweren Verletzung aus. Für die Rückrunde bricht damit «eine gestandene Persönlichkeit», wie es Co-Sportchefin Sandra Egger nennt, weg. Die vorhandene Breite im Kader soll dabei helfen, die Führungsspielerin zu ersetzen. «Jede Verletzung schmerzt», sagt Co-Sportchefin Patricia Willi. «Aber das Ziel muss es sein, uns deshalb nicht von unserem Weg abbringen zu lassen.» Der Fokus liege auf dem gesamten Team. Sicher ist: Böni wird in dieser Spielzeit nicht mehr auf dem Feld stehen.

Der einzige Neuzugang – in der Schweiz schliesst das Transferfenster Ende Februar – heisst Sarina Heeb. Sie wird am Samstag 19 Jahre jung und kommt vom FC Zürich. Die Thurgauer Stürmerin absolvierte für die Schweizer U19 vier Partien und passt perfekt ins Beuteschema des FC St.Gallen-Staad. Ihr Einstand war bemerkenswert: Im Testspiel gegen Rapperswil-Jona führte sich Heeb nach ihrer Einwechslung mit einem Doppelpack ein. Ansonsten setzt die sportliche Leitung auf Kontinuität. «Wir wollen als Team wachsen», sagt Egger. Deshalb sei es auch wichtig, das Kader zusammen zu halten, fügt Willi hinzu. Das ist den Verantwortlichen nach der überzeugenden Vorrunde, in der einige Spielerinnen auf sich aufmerksam machten, gelungen.

Wie alle anderen Teams wurde auch der FC St.Gallen-Staad durch Corona gefordert. Aus den bekannten Gründen konnten die Ostschweizerinnen nur zwei Testspiele absolvieren und verbrachten ihr Trainingslager in heimischen Gefilden. Wie es scheint, haben die Verantwortlichen das Maximum aus den Gegebenheiten herausgeholt. In Quarten verbrachte St.Gallen-Staad eine Woche an bester Lage am Walensee. Trainiert wurde in Mels. «Wir hatten eine super Woche. Es passte alles perfekt», sagt Willi. Und Egger: «Wir würden es wieder so machen.» Deshalb sei auch nicht das Gefühl da, dass man weniger gut vorbereitet sei als in anderen Jahren. «Wir haben einen Weg gefunden, flexibel mit Corona umzugehen», so die beiden Sportchefinnen.

Sandra Egger (links) und Patricia Willi sind die Sportchefinnen des FC St.Gallen-Staad. Bild: Benjamin Manser

Eines vorweg: Die sportliche Leitung sowie der Trainerstaff haben ambitionierte Ziele. Nach aussen kommunizieren wollen sie diese aber nicht. «Wir wollen keinen zusätzlichen Druck aufsetzen. Zudem würden wir an unseren Worten gemessen werden», sagen die Sportchefinnen. Viel lieber sprechen sie über inhaltliche Ziele. «Die Weiterentwicklung jeder einzelnen Spielerin hört nie auf», sagt Willi. Aber auch taktisch gebe es immer zu tun. Manchmal dürfe man aber auch zufrieden mit der Konservierung einer Stärke sein. Egger nennt ein Beispiel: «Wenn wir in der Defensive erneut so wenige Gegentore erhalten (sechs, Anm. d. Red.), sind wir damit natürlich einverstanden.»

Wie üblich sind die Ergebnisse in den Vorbereitungspartien mit Vorsicht zu geniessen. Durch das 1:0 gegen Altach/Vorderland aus der höchsten österreichischen Liga sowie das 4:0 gegen NLB-Klub Rapperswil-Jona nehmen die Ostschweizerinnen aber sicherlich positive Eindrücke mit. Erfreulich zudem, dass die Defensive in beiden Testspielen dichthielt.

Nach ihrem Kreuzbandriss tastet sich die St.Galler Topskorerin der vergangenen Saison langsam heran. «Es braucht sicherlich noch Zeit», bremst Egger die Erwartungen. Über kurze Einsätze soll Ardita Iseni wieder an ihr bestes Niveau herangeführt werden. «Sie muss sich wohlfühlen», sagt Willi. Von der medizinischen Abteilung werde sie bestens betreut.

St.Gallen-Staad setzt auf Beständigkeit. Das Gerüst steht. Dafür spricht, dass es nur einen Neuzugang gab. Die Karten werden jedoch neu gemischt, denn einige erfahrene Spielerinnen wie Karin Bernet oder Jana Brunner kehren aus ihren Verletzungspausen zurück. Zudem erhalten Spielerinnen aus der U19 immer wieder Bewährungschancen. An Konkurrenzkampf im Kader fehlt es Trainerin Marisa Wunderlin sicherlich nicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen