Fussball: Silvan Hefti geht nach Italien

FUSSBALL Silvan Hefti wechselt nach Italien zu Genoa in die Serie A Verteidiger Silvan Hefti verlässt die Young Boys und wechselt per sofort zum Serie-A-Club Genoa CFC. Der 24-jährige Goldacher war im Sommer 2020 vom FC St. Gallen zu YB gewechselt. 03.01.2022, 20.53 Uhr

So erzielte Silvan Hefti (Nummer 36) in der Champions League gegen Atalanta Bergamo das 3:2 für die Young Boys. Endstand 3:3. Bild: Peter Klaunzer / EPA

(red) Silvan Hefti war massgeblich daran beteiligt, dass die Berner in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge Schweizer Meister wurden und in der laufenden Spielzeit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Gruppenphase der Uefa Champions League erreichten. Sein spektakuläres Tor im Heimspiel gegen Atalanta Bergamo wird unvergessen bleiben. Silvan Hefti absolvierte für die Young Boys 72 Pflichtspiele (2 Tore, 4 Assists), wobei er im Europacup nicht weniger als 23-mal eingesetzt wurde. Bei St.Gallen war er trotz des jungen Alters Captain.