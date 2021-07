Sechs Freunde gründen Förderverein für Nachwuchs des FC Gossau

Fussball Sechs Freunde für den FC Gossau: Ein neuer Verein will den Fussball-Nachwuchs fördern – und hat in kürzester Zeit bereits 80 Mitglieder gefunden Sechs ehemalige Spieler und Trainer des FC Gossau haben einen Förderverein für den FC Gossau gegründet. Das Ziel: Den Nachwuchs finanziell und ideell zu unterstützen. Es läuft gut: «Wir hätten nie gedacht, dass es so abgeht», sagt der Präsident des Vereins. Michel Burtscher 30.07.2021, 05.00 Uhr

Fünf der sechs Freunde, die den FC Gossau unterstützen wollen: Marco Huber, Marcel Ucan, Reto Huber, Andreas Oberholzer und Roger Steiner (von links). Es fehlt Daniel Bamert. Bild: PD

Entstanden ist die Idee an einem Tag im vergangenen Dezember. Sechs ehemalige Spieler und Trainer des FC Gossau sassen zusammen. Marco Huber, sein Bruder Reto, Andreas Oberholzer, Roger Steiner, Marcel Ucan und Daniel Bamert verbindet seit vielen Jahren nicht nur der Fussball, sondern auch eine besondere Freundschaft. Zu ihnen gesellte sich Carlo Troisi, der Präsident des Fussballclubs. Man sprach über alte Zeiten und irgendwann über die Nachwuchsförderung. «Wir sagten Carlo, dass wir dem FC etwas zurückgeben wollen», erzählt Marco Huber beim Gespräch in Gossau.

Es habe sie immer gestört, sagt er, dass das Geld vor allem in die erste Mannschaft fliesse und weniger in den Nachwuchs. Das wollten Huber und seine Kollegen ändern. Was anfangs als jährlicher Beitrag von ihnen allein gedacht war, ist mittlerweile zu einem richtigen Förderverein geworden – mit Logo, professionellem Webauftritt und den sechs Freunden im Vorstand. Der Name: 64 FC Gossau - Six for FC Gossau oder Sechs Freunde für den FC Gossau. Das Ziel: Den Nachwuchs des Fussballclubs finanziell und ideell zu unterstützen. Wobei - und das sei für sie als Gründer zentral - der Verein völlig unabhängig vom FC Gossau ist.

Verein richtet sich vor allem an Privatpersonen

Es läuft gut: Nach nur wenigen Monaten hat der Verein bereits 80 Unterstützerinnen und Unterstützer, die einen Beitrag gesprochen haben. «Am Anfang haben wir gebibbert, ob wir überhaupt Mitglieder finden», sagt Marco Huber, der dem Verein als Präsident vorsteht. Die Mitglieder können auswählen zwischen verschiedenen Paketen, die 64, 128, 256 oder 512 Franken kosten. Als Gegenleistung gibt es je nach Höhe des Beitrags eine Einladung zum Mitgliederapéro, einen Gutschein für die Clubbeiz oder eine Saisonkarte für den FC Gossau.

Der Verein richtet sich vor allem an Privatpersonen, beispielsweise an Mütter und Väter, deren Kinder im FC spielen. Oder an ehemalige Spieler, die den neuen Nachwuchs unterstützen wollen. Es gibt aber auch ein Paket für Unternehmen. Was passiert mit dem Geld? Es könnten neue Turntaschen und Einlaufleibchen gekauft oder Trainingslager mitfinanziert werden, sagt Huber.

«Der FC kann uns Vorschläge machen, die wir dann absegnen müssen.»

Wichtig sei ihnen einfach, betont er, dass das Geld zweckgebunden in den Nachwuchs fliesse.

Die sechs Freunde stehen jedes Wochenende neben dem Rasen

Dieser könne es brauchen, sind sich die sechs Freunde sicher. Sie wissen, wie viel Zeit und Geld nötig ist, damit ein solcher Verein gut läuft. Weil sie früher selber für den FC Gossau gespielt oder Mannschaften trainiert haben. Und weil heute ihre Kinder auf dem Rasen stehen und sie am Wochenende daneben.

«Die Beiträge unseres Vereins sollen helfen, den FC Gossau weiter zu professionalisieren.»

Die Zwangspause während der Coronakrise habe gezeigt, wie wichtig ein solcher Verein für die Kinder sei. Auch bei seinen eigenen, wie Huber sagt: «Dass die Schule ausfiel, haben sie gut verkraftet. Dass es keine Trainings mehr gab, fanden sie schade.» Kinder und Jugendliche könnten im FC viel fürs Leben lernen, ist er überzeugt. Sozialkompetenz oder der Umgang mit Niederlagen.

Mitgliederziel schon fast erreicht

Der Verein sei für sie darum eine Herzensangelegenheit, sagt Marco Huber. Sie hätten viel Zeit in den Aufbau investiert, sich in den ersten Monaten jeden Donnerstagmorgen um sechs Uhr zu einer Vorstandssitzung getroffen und Aufgaben verteilt. «Das war uns wichtig: Wenn wir so etwas machen, dann richtig.» Mit den «fünf Jungs» habe er ein super Team an seiner Seite. Seit der Gründung des Vereins hätten sie schon viele Rückmeldungen erhalten - und seien überwältigt gewesen vom Feedback.

«Wir hätten nie gedacht, dass es so abgeht.»

Das ursprüngliche Ziel, bis Ende Jahr 100 Mitglieder zu haben, scheint mehr als realistisch angesichts der Tatsache, dass es bereits 80 sind. «Es stört uns natürlich nicht, wenn es mehr sind», sagt Marco Huber und lacht. «Wir geben weiterhin Vollgas.»