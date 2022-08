Der FC Gossau startet verändert in die neue 1.-Liga-Saison.

Fussball Saison der Ungewissheit? Unter Trainer Oscar Escobar geht der FC Gossau in die Offensive Mit einem veränderten Kader und neuer Taktik steigt der Fürstenländer 1.-Liga-Klub am Samstag in die Saison. Karl Schmuki 05.08.2022, 19.02 Uhr

Der ehemalige St.Gallen-Stürmer Nico Abegglen (rechts) führt den FC Gossau weiterhin als Captain an. Bild: Benjamin Manser

Mit Oscar Escobar ein neuer Trainer, eine neue Spielphilosophie, zahlreiche Veränderungen im Kader: Nach dem vor zehn Wochen knapp geschafften Ligaerhalt startet der FC Gossau am Samstag um 16 Uhr zu Hause im Buechenwald gegen den USV Eschen/Mauren in eine Saison der Ungewissheit.

Das neu formierte Team vermochte in den Testspielen, trotz vielen ferienbedingten Abwesenheiten, phasenweise durchaus zu gefallen. Dies war etwa am Dienstag dieser Woche auch beim 1:1-Unentschieden im letzten Testspiel gegen das individuell stark besetzte U21-Team des Zürcher Grasshopper Clubs der Fall. Ohne vier potenzielle Leistungsträger angetreten, vermochten die Fürstenländer erstaunlich gut mitzuhalten. Mit schnellem und variantenreichem Angriffsfussball dürfte der FC Gossau für die Konkurrenz schwieriger auszurechnen sein als in den letzten Spielzeiten. Die Vereinsführung blickt deshalb durchaus optimistisch in die Zukunft: Nach mehreren Spielzeiten mit der Abstiegsangst im Nacken möchte man damit in den kommenden Monaten nichts mehr zu tun haben.

Viel Erfahrung aus dem Spitzenfussball

Von den sieben Neuzugängen des FC Gossau bringen nicht weniger als vier Erfahrungen aus höheren Ligen mit, Abwehrspieler Kenzo Schällibaum (23) und Mittelfeldakteur Eldin Muharemi (29) aus der Challenge League bei Wil respektive Chiasso, während die Offensivspieler Nicolas Eberle und Lirim Shala, beide 22 Jahre jung, zuletzt beim SC Brühl in der Promotion League spielten. Die drei weiteren Zuzüge, Torwart Damian Böhler (19) und die Stürmer Felix Knörle (21) und Francesco Di Maggio (18), sind noch jünger. Eckpfeiler des Teams von Trainer Escobar dürften auch weiterhin einige erfahrene Akteure aus dem bisherigen Kader sein: Marco Franin, Quoc Trung Nguyen, Silvano Schäppi, Lulzim Salija und Nico Abegglen, alle mit Vergangenheit in St.Gallen oder Wil und noch im besten Fussballalter von 28 bis 32 Jahren.

Wie die Promotion League (von 16 auf 18 Mannschaften) wurden auch die drei Gruppen der 1. Liga auf diese Saison hin aufgestockt, von 14 auf 16 Teams. In geografischer Hinsicht lässt sich die Gruppe 3 grob in vier Regionen unterteilen: Drei Teams kommen aus dem Tessin, vier aus dem (erweiterten) Linthgebiet und fünf sind im Grossraum Zürich/Winterthur beheimatet. Aus der Nordostschweiz spielen Uzwil, Aufsteiger Kreuzlingen und eben Gossau mit. Als echte Derbys dürfen – nach dem Aufstieg des U21-Teams des FC St.Gallen – für Gossau einzig die beiden Partien gegen Uzwil bezeichnet werden. Und zu guter Letzt ist auch Liechtenstein mit dem ersten Gegner USV Eschen/Mauren vertreten, hinter Aushängeschild Vaduz die Nummer zwei des Fürstentums.

Wettswil, Tuggen, Paradiso und Lint als Favoriten

Als Favoriten auf die Spitzenplätze gelten das personell weitgehend unveränderte Wettswil-Bonstetten, aber auch wieder Tuggen, Paradiso und Linth, die alle mit teilweise spektakulären Neuzuzügen ihre Mannschaft nochmals verstärkt haben und mit Macht den Aufstieg in die Promotion League anstreben. Der USV Eschen/Mauren, gespickt mit einigen Liechtensteiner Nationalspielern, ist sicherlich auch in der Lage, vorne mitzuspielen. Aber in den vergangenen Jahren fehlte dem weiterhin von Vito Troisio trainierten Team eine gewisse Leistungskonstanz, um ganz vorne um die Aufstiegsrundenplätze mitzuspielen. Prominentester Neuzugang des USV Eschen/Mauren ist der Dornbirner Deniz Mujic, der in der «Seuchensaison 2018/19» auch einige Monate beim FC Gossau wirkte und nunmehr im Liechtensteiner Unterland an seiner zehnten Station angelangt ist.