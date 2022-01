Bastien Toma wechselt leihweise zum FC St.Gallen

Fussball Nun ist es offiziell: Bastien Toma kommt leihweise zum FC St.Gallen – Boubacar Traorè wechselt in die Ukraine Kurz vor dem Start zur Rückrunde hat der FC St.Gallen zwei weitere Transfers getätigt. Jetzt kommentieren 28.01.2022, 14.13 Uhr

Bastien Toma mit FCSG-Sportchef Alain Sutter. Bild: FC St.Gallen

Vom KRC Genk kommt Bastien Toma leihweise bis Ende Saison. Der 22-jährige Sittener verstärkt das Mittelfeld des FCSG, wie der Verein am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt. Toma durchlief beim FC Sion sämtliche Nachwuchsstufen und debütierte 2017 in der ersten Mannschaft. Im Sommer 2020 wechselte er zum KRC Genk in die Jupiler Pro League, die höchste belgische Liga. Ausserdem spielte Toma für diverse Schweizer Nachwuchsauswahlen, zuletzt für die U21-Nationalmannschaft. Er erhält beim FCSG das Trikot mit der Nummer 72.

Sportchef Alain Sutter sagt:

«Bastien Toma entspricht genau unserem Anforderungsprofil. Er ist ein junger, kreativer Spieler, der bereits über viel Erfahrung und eine grosse Spielintelligenz verfügt.»

Boubacar Faye Traorè verlässt den FCSG

Den FC St.Gallen verlassen wird hingegen Boubacar Faye Traorè. Im Communiqué gibt der Klub bekannt, dass der 24-jährige Senegalese, der noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag stand, per sofort in die Ukraine zum FK Metalist Charkiw in die Persha Liha, die zweithöchste Spielklasse im ukrainischen Fussball, wechselt. Traorè stiess im Sommer 2020 zum FCSG und absolvierte seither 35 Meisterschaftsspiele für die Espen.

Boubacar Faye Traorè wechselt vom FC St.Gallen in die Ukraine. Bild: FC St.Gallen

Abschliessend lässt sich Sutter in der Mitteilung zitieren: «Bouba wünschen wir für seine weitere Karriere alles Gute.» Über die Modalitäten der Transfers haben alle beteiligten Klubs Stillschweigen vereinbart. (pd/evw)

