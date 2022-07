Cuphit: Fans des FC Rorschach-Goldach pilgern ins "Espenmoos"

Fussball Jetzt braucht es eine Völkerwanderung: Wegen eines Leichtathletikwettkampfs verliert der FC Rorschach-Goldach im Cup gegen den FC St.Gallen seinen Heimvorteil Zweimal hintereinander hat es der Fussballklub Rorschach-Goldach 17 in die Hauptrunde des Cups geschafft. Zweimal hintereinander bekam er einen Spitzenklub aus der Super League zugelost. Ein Riesenglück! Doch aus dem regionalen Fussballfest wird diesmal nichts. Oder doch? Daniel Wirth Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Fussballfest auf der Sportanlage Kellen in Tübach: 4300 Zuschauer kamen am 19. September vergangenen Jahres zum Cupspiel FC Rorschach-Goldach gegen FC Basel. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Dass es ein Verein aus der 2. Liga interregional in die erste Hauptrunde des Schweizer Cups schafft, ist eine Seltenheit. Dass der Verein dann auch noch einen Verein aus der Super League zugelost bekommt, ist eine Sensation. Nach 2021 ist dieses Kunststück dem FC Rorschach-Goldach dieses Jahr mit dem nötigen Glück wieder gelungen. Der Verein, ja die ganze Region am See, hat sich enorm gefreut. Die Ernüchterung folgte auf den Fuss.

OZB Championships statt Cuphit

Am Wochenende, an dem die erste Cuprunde gespielt wird, ist die Sportanlage Kellen, die Spielstätte des FC Rorschach-Goldach 17, in Tübach besetzt. Ein Leichtathletikwettkampf findet statt. Organisatoren des OZB Championship (U18/Aktive) sind die Leichtathletik-Gemeinschaft Bodensee (LGB) und der LC Brühl im Auftrag der Interessengemeinschaft (IG) LA Zürich-Ostschweiz-Graubünden. Die Leichtathleten haben die Anlagen am Fusse des Hügels, auf dem das Kloster St.Scholastika ragt, früh gebucht, Monate bevor die Paarungen im Schweizer Cup ausgelost wurden. Championships wollen vorbereitet sein.

«Die sollen verreisen, diese Leichtathleten», monierten Fussballfans. «Geht es noch», erwiderten Fussballmuffel. Das fehlte gerade noch, dass die Leichtathleten den Kickern Platz machen müssten. Fussball nehme eh zu viel Platz ein in unserer Gesellschaft: Meisterschaft, Champions League, WM in Katar, Blatter/Platini-Prozess, Frauen-EM in England, Grümpeli.

Bei all dieser Polemik: Fussball-Kritiker sollten eines nicht vergessen. Dieser Sport ist populär. Wer erinnert sich nicht an den 19. September vergangenen Jahres: 4300 Zuschauerinnen und Zuschauer säumten den Platz in der Kellen in Tübach. Der zeitweise strömende Regen tat der guten Stimmung keinen Abbruch. 0:3 unterlagen die Amateure des vor fünf Jahren fusionierten FC Rorschach-Goldach den Profis vom Rheinknie. Das machte gar nichts. Im riesigen Festzelt feierte die Bevölkerung ihre Lokalhelden. So etwas schafft Identität, so etwas verbindet. Unvergesslich. Schön war es. Einzigartig.

In Erinnerung dieses Matches und wohl auch in Erinnerung des damit erzielten Gewinns versuchte die Spitze des FC Rorschach-Goldach alles, das Heimspiel am See auszutragen. Vielleicht erinnerten sie sich auch noch an den 29. September 1990, als der FC Rorschach auf dem Pestalozziplatz im Cup den FC St.Gallen empfangen hatte. Damals spielte der FC Rorschach noch in der 1. Liga, vor 32 Jahren hiess die heutige Super League noch Nationalliga A (NLA). Dieses Spiel schauten sich 2790 Zuschauerinnen und Zuschauer an. Eine Gugge spielte 90 Minuten lang.

Während 90 Minuten spielte eine Gugge am Rand des Pestalozziplatzes. Über 2700 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Spiel. Quelle: Youtube

Zur Pause stand es 0:0, am Ende 0:2 für die Oberklassigen aus der Hauptstadt. Ein Tor für die St.Galler schoss Claudio Besio; er war damals 19 Jahre alt. Sein Sohn Alessio ist heute 18. Er spielt ebenfalls für den FC St.Gallen. Auch in Erinnerung blieb, wie Rorschachs Verteidiger Christian Kopp das eine oder andere Mal den Chilenen Hugo Rubio «abtrocknete».

Der Rorschacher Christian Kopp ist schneller am Ball als Hugo Rubio.

Das «Löwengarten» floss in Strömen

Die dritte Halbzeit war ebenfalls genial. Damals wurde «Löwengarten» noch in Rorschach gebraut. Damals stand noch die Baracke, in der sich die Profis wie Jörg Stiel, der spätere FCSG-Meistergoalie, umkleideten, ehe sie sich durch Horden von Kindern, die mit Filzstiften «bewaffnet» waren, auf den Platz retteten. Das wiederholt sich leider nicht. Der Pestalozziplatz taugt nicht für den Cupknüller FC Rorschach-Goldach gegen FC St.Gallen.

Das mag den Leichtathleten egal sein. Für die Fussballfreunde am See ist es aber jammerschade. Da wird dem FC Rorschach-Goldach der «grosse Bruder» FC St.Gallen zugelost, und es gibt kein Heimspiel, keine Party.

Zusammen ins Stadion Espenmoos

Auch der FC St.Gallen schaffte eine Doublette. Er stand 2021 und 2022 im Cupfinal. Die Ergebnisse sind bekannt; es soll an dieser Stelle kein Öl ins Feuer gegossen werden. Gegen Luzern im vergangenen Jahr spielte der FC St.Gallen in Bern vor leeren Rängen wegen Corona. Nach der Qualifikation für den Final 2022 frohlockte FCSG-Präsident Matthias Hüppi: «Jetzt gibt es eine Völkerwanderung nach Bern.» Hüppi sollte Recht bekommen.

Der Rorschacher Thomas Müller präsidierte den FC St.Gallen, als dieser 2000 Schweizer Meister wurde. Bild: Ralph Ribi

Die Fussballfans in der Region am See sollten sich das zum Vorbild nehmen, wenn am Wochenende vom 20. und 21. August die erste Cuprunde ausgetragen wird. Das Spiel FC Rorschach-Goldach 1917 gegen den FC St.Gallen 1879 findet bekanntlich im altehrwürdigen Stadion Espenmoos in St.Gallen statt. Eine Völkerwanderung vom See hinauf nach St.Fiden. Hier wurde Ostschweizer Fussballgeschichte geschrieben. Rorschacher sind erfolgreich im Espenmoos. Unter Thomas Müller, später Stadtpräsident von Rorschach und Nationalrat, wurden die St.Galler 2000 zum zweiten Mal Schweizer Meister in ihrer langen Vereinshistorie.

So wie die St.Galler im Mai dieses Jahres das Stadion Wankdorf in Bern füllten, müssen es die Fans aus Rorschach und Goldach in wenigen Wochen tun: gemeinsam ins Espenmoos. Warum nicht zu Fuss? Das ist etwa ein Viertelmarathon. Und eins ist sicher: Hürden hat es keine auf der Strecke. Solche werden am gleichen Wochenende in der Kellen aufgestellt.

