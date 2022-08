Rorschacherin freut sich auf das Cupspiel gegen den FC St.Gallen

Fussball «Für mich gibt es kein schlechtes Resultat»: Die Rorschacherin Doris Städler freut sich auf das Cupspiel zwischen Rorschach-Goldach und St.Gallen Am kommenden Sonntag findet im Espenmoos das Cupspiel zwischen dem FC Rorschach-Goldach und dem FC St.Gallen statt. Auf der Tribüne wird dann auch Doris Städler sitzen, ehemaliges und langjähriges Vorstandsmitglied des FC Rorschach. Sie erzählt, warum sie auch bei einem Sieg des FC St.Gallen nicht traurig wäre. Res Lerch Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Doris Städler war zwölf Jahre lang Vorstandsmitglied beim damaligen FC Rorschach. Bild: Res Lerch

Das Cupspiel zwischen dem FC Rorschach-Goldach 17 und dem FC St.Gallen ist derzeit in aller Munde. Bei den Fussballfans ist die Vorfreude gross auf die Partie zwischen dem Zweitligisten interregional und dem Super-League-Team. Wenn das Spiel am kommenden Sonntag im Espenmoos angepfiffen wird, sitzt auf der Tribüne auch die Rorschacherin Doris Städler. Mit ihrer Gefühlswelt wird es am Spieltag indes nicht zum Besten stehen. Sie sagt:

«Auf der einen Seite habe ich mich riesig darüber gefreut, dass unsere Spieler vom FC Rorschach-Goldach 17 im Cup wieder einen ganz grossen Verein zugelost bekommen haben.»

Auf der anderen Seite sei sie ein «riesengrosser Fan» des FC St.Gallen. Von beiden Vereinen habe sie bis vor kurzem kaum je ein Heimspiel verpasst. «Da bekomme ich am Sonntag Probleme, wem ich jetzt eigentlich die Daumen drücken soll», scherzt Doris Städler. Über 40 Jahre lang hatte sie einen Tribünenplatz bei den Heimspielen des FC St.Gallen. Zuerst im Espenmoos, später dann im heutigen Kybunpark.

Frühere Cupspiele fanden auf dem Pestalozziplatz in Rorschach statt

Städler war in ihrer Jugendzeit selber aktive Fussballerin in einem Frauenteam des FC St.Gallen. Mit 14 Jahren stand sie auf dem Platz, spielte zuerst in der Verteidigung und dann im Tor. «Leider hatte ich Hüftprobleme und musste deshalb meinen Lieblingssport schon früh aufgeben», erzählt sie.

Gerne erinnert sie sich auch an die beiden bisherigen Cuppartien zwischen Rorschach und St.Gallen zurück, die 1990 und 1992 auf dem legendären Pestalozziplatz in der Hafenstadt ausgetragen wurden. Städler war zu jener Zeit noch im Vorstand des damaligen FC Rorschach und somit voll in alle Vorbereitungsarbeiten involviert. Sie sagt:

«Auch damals war das Interesse im Vorfeld riesig und beide Spiele wurden schöne Fussballfeste, an die viele gerne zurückblicken.»

Insgesamt war Doris Städler zwölf Jahre lang Vorstandsmitglied beim FC Rorschach und ist heute Freimitglied des Vereins. Mittlerweile geht sie es deutlich gemütlicher an und geniesst ihre Pension. Die Leidenschaft für den Fussball hat sie indes auch heute noch.

Zwei Herzen schlagen in ihrer Brust

Beim FC Rorschach-Goldach 17 spielt ihr Neffe Julian Haag mit. «Darum werde ich emotional wohl eher mit dem Amateurteam mitfiebern. Aber bei mir werden zwei grosse Herzen in meiner Brust schlagen, auch beim Cupspiel.» So gesehen gebe es für sie kein schlechtes Resultat. «Gewinnt der FC Rorschach-Goldach 17, ist die Sensation perfekt.» Gewinne hingegen der FC St.Gallen, der klarer Favorit ist, sei sie auch nicht traurig, sagt Städler.

