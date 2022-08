Jens Jäger eröffnet den Internationalen Helvetia Cup

Nachwuchsfussball Anpfiff unter Emotionen: Der elfte International Helvetia Cup wurde am Donnerstag im St.Galler Gründenmoos eröffnet Der International Helvetia Cup wirbt mit Spiel, Sport und Inklusion. Hauptorganisator Hanspeter Rothmund spricht bei der Eröffnung zusammen mit Kantonsratspräsident Jens Jäger darüber, was beim Helvetia Cup im Vordergrund stehen soll. Lilli Schreiber Aktualisiert 04.08.2022, 18.15 Uhr

Am International Helvetia Cup nehmen dieses Jahr 24 Mannschaften mit und ohne Behinderung teil. Bild: Tobias Garcia

Der in der Regel alle zwei Jahre stattfindende International Helvetia Cup wurde diesen Donnerstag mit einer einjährigen coronabedingten Verzögerung erstmals in der Stadt St.Gallen eröffnet. Die Spiele werden während vier Tagen in der Sportanlage Gründenmoos und auf dem Klosterplatz ausgetragen. Anpfiff für den Turnierstart aller Kategorien war bereits am Donnerstagnachmittag im Gründenmoos, der Trainingsheimat des FC St.Gallen.

Ehemals 2001 zur Nachwuchsförderung der St.Galler Bezirke Sargans und Werdenberg gegründet, befinden sich unter den teilnehmenden Jugendmannschaften des elften International Helvetia Cup, dieses Jahr nebst einigen Schweizer Fussballklubs wie dem FC Winterthur, dem FC St.Gallen, dem FC Zürich sowie dem FC Lugano, auch viele internationale Jugendteams der U12, U13 und U17 Mannschaften.

So treten die Schweizer Fussballer unter anderem gegen den schottischen Rangers FC oder den portugiesische Benfica Lissabon an. Aus Deutschland sind die U17-Mannschaften des SV Werder Bremen und des VfB Stuttgart angereist. Der französische Fussball lässt sich durch das Team Olympique de Marseille und Paris Saint-Germain vertreten sowie durch die dazugehörigen Mannschaften mit Behinderung. Auch das österreichische Vorarlberg tritt mit seinem Team an.

Zusätzlich bietet der Helvetia Cup stets jugendlichen Fussballspielenden aus weniger privilegierten Regionen die Teilhabe am sportlichen Messen. Dieses Jahr sind deshalb auch zwei ukrainische Fussballklubs als sogenannte Special Guest Teams vertreten.

Mehr als ein Papiertiger

Die Eröffnungsfeierlichkeiten wurden am Donnerstagnachmittag von Dudelsackklängen eingeleitet. Alle angereisten Mannschaften versammelten sich unter der zugehörigen Fahne vor der Tribüne im Gründenmoos, um den Eröffnungsreden beizuwohnen.

Jens Jäger, Kantonsratspräsident von St.Gallen, eröffnete am Donnerstagnachmittag den International Helvetia Cup. Bild: Benjamin Manser

Der St.Galler Kantonsratspräsident, Jens Jäger, hielt die erste Ansprache, in der er auf die Verbundenheit, die der Fussball mit sich bringe, aufmerksam machte. Noch sei Inklusion leider keine Selbstverständlichkeit, so Jäger, sondern vielfach nur ein Papiertiger. Das müsse sich ändern, so der 45-jährige.

Auch auf die Regierung der Stadt St.Gallen könne sich das Inklusionsturnier am Freitagnachmittag im Herzen der Stadt nur positiv auswirken, so der Kantonsratspräsident.

Freundschaftsspiele und ein U17-Cup

Am Freitagvormittag treten im Gründenmoos, in den Kategorien der U12 und U13, lediglich Juniorenmannschaften in mehreren Freundschaftsspielen gegeneinander an. Unter den Nachwuchstalenten einiger grosser Fussballklubs, dürfen sich die U17 Mannschaften zeitgleich im sogenannten Helvetia Cup gegenseitig messen.

Der Internationale Nachwuchsförderer-Cup hat sich zudem mehr Inklusion im Fussball zur Aufgabe gemacht. So ziehen neben den Fussballstars von Morgen am Freitagnachmittag auf dem Klosterplatz auch Teams des jeweiligen Vereins mit Beeinträchtigung ins Fussballfeld. Das sogenannte Inklusionsturnier bildet das Herzstück der Helvetia Cups, erklärt Hanspeter Rothmund, Hauptorganisator der Sportveranstaltung und CEO der Football is more Foundation.

Hanspeter Rothmund, CEO der Football is more Foundation und Hauptorganisator des diesjährigen International Helvetia Cups, legt den Fokus auf Inklusion. Bild: Tobias Garcia

Für den Stiftungs-CEO steht der Inklusionscharakter der Veranstaltung klar im Vordergrund. «Hier wird Inklusion gelebt», sagt Rothmund stolz. Der Helvetia Cup setzte gezielt auf das Miteinander und den Austausch innerhalb der verschiedenen Mannschaften.

Aus diesem Grund soll am Freitagabend nach dem Inklusionsturnier eine interkulturelle Party in der Gallusstrasse stattfinden, ehe es am Samstag und Sonntag mit den Cupspielen der U17-Mannschaften weitergeht. Schliesslich möchte der Internationale Helvetia Cup, nebst dem Bestreben eines Begegnungsortes auch seinem Gründergedanken, der Nachwuchsförderung gerecht werden.

Nähere Informationen zum Spielplan und der Programmübersicht finden sich unter www.helvetia-cup.com