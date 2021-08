Marisa Wunderlin: Neue Trainerin der FCSG-Frauen vor dem Début.

Interview Die neue Trainerin des Frauenteams des FC St.Gallen-Staad sagt: «Unser Fussball passt zum FCSG» Marisa Wunderlin vor dem Saisonstart über ihre Ziele, den Nati-Job und negative Stimmen, die sie antreiben. Interview: Ives Bruggmann 20.08.2021, 05.00 Uhr

Marisa Wunderlin feiert am Samstag das Pflichtspieldébut als Trainerin des FC St.Gallen-Staad. Donato Caspari

An Arbeit mangelt es Marisa Wunderlin wahrlich nicht. Neben ihrem 50-Prozent-Job als Trainerin des FC St.Gallen-Staad arbeitet die 34-Jährige im selben Pensum als Assistenztrainerin für das Schweizer Nationalteam der Frauen. Die St.Gallerin über ihren Arbeitsalltag und wie sich die beiden Mandate miteinander vereinbaren lassen.

Was macht für Sie den Reiz des Projektes FC St.Gallen-Staad aus?

Marisa Wunderlin: Sehr spannend ist in St.Gallen die Ausgangslage. Diese Mischung aus Spielerinnen, die sehr verbunden sind mit dem Klub, die aber auch ein bisschen erfahrener sind, und aus sehr talentierten jungen Spielerinnen. Du riskierst weder, fünf Spielerinnen auf einmal zu verlieren, noch riskierst du, ein überaltertes Team zu haben ohne Ausnahmespielerin. Dazu kommt die Wahrnehmung in St.Gallen. Das, was hier zurzeit passiert in Sachen Frauenfussball, ist sehr spannend. Es ist eine Region mit viel Potenzial.

Und das Umfeld musste für Sie stimmen.

Ich brauche Leute um mich herum, mit denen ich mich ganz offen austauschen kann. Das ist hier beim FC St.Gallen-Staad mit den beiden Sportchefinnen gegeben. Ich möchte mich weiterentwickeln und dafür will ich über meine Stärken und Schwächen reden können, ohne das Gefühl zu haben, dass es gegen mich verwendet wird. Ich möchte zum Beispiel nicht nur eine gute Entwicklungstrainerin sein, sondern auch eine bessere Matchtrainerin werden. Ich brauche mehr Ruhe in mir drin, damit ich mich an Spielen besser fokussieren und im Hinblick auf ein gutes Resultat coachen kann. Das Umfeld hier wird mir helfen, an diesem Fokus zu arbeiten.

Also geht es nur um die Resultate?

Wenn das Resultat nicht zählen würde, dann müsste ich im Nachwuchs arbeiten. Aber wenn nur das Resultat zählt, bin ich auch am falschen Ort. Ich möchte mich dahin entwickeln, dass das Resultat für mich wichtiger wird. Weil ich aber weiss, dass der FC St.Gallen-Staad eine gute Entwicklerin gesucht hat und ich denke, dass ich diese Anforderung erfülle, passt es perfekt. Ich bin jemand, der gerne entwickelt. Sowohl ein Gesamtprojekt als auch individuell. Wenn ich den Spielerinnen helfen kann, besser zu werden, dann freut mich das. Aber letztendlich ist es Spitzenfussball und es geht um Punkte.

Heimat: Marisa Wunderlin kehrt als gebürtige St.Gallerin zu ihren Wurzeln zurück. Donato Caspari

Vor diesem Hintergrund wurden sicher auch Ziele formuliert. Auch Rangziele?

Im Klub liegt der Fokus auf dem Prozess. Worin möchten wir besser werden? Wir wollen das Angriffspressing perfektionieren. Wir müssen und wollen aber auch lernen, häufiger konstruktiv zu spielen. Diese Übergänge von der Defensive ins Mittelfeld, um von dort aus die Bälle zu verteilen. Solche Ziele haben wir definiert. Eine gute Platzierung wäre dann die Folge daraus. Wenn wir das, was wir uns vornehmen, gut umsetzen, dann holen wir wohl den einen oder anderen Punkt gegen die Spitzenteams und viele Punkte gegen Teams, die rein fussballerisch mit uns auf Augenhöhe sind. Die Konsequenz daraus wäre dann mindestens Platz sechs. Aber das Erfüllen einer Rangvorgabe allein wäre nicht genug, es steckt noch viel mehr dahinter.

Sie wären also mit Platz sechs zufrieden?

In der «Regular-Season», bevor es in die Playoffs geht, ja – vor allem wenn wir dazu auch unsere individuellen Ziele erreicht haben. Wer weiss, was dann in den Playoffs so passieren kann…

Mit welchem Spielstil wollen Sie Ihre Ziele mit dem Team erreichen?

Fussballerisch – und darauf sind wir stolz – passen wir gut zur Philosophie, die im FC St.Gallen sowohl beim Super-League-Team als auch im Nachwuchs praktiziert wird. Wir leben das «Nach-vorne-Verteidigen». Dieses Angriffspressing, dazu eine gesunde Aggressivität. Das ist unsere Stärke. Das hat in der Vergangenheit super funktioniert. Mein Vorgänger Marco Zwyssig hat das mit seiner Erfahrung sehr gut umgesetzt.

Darauf wollen Sie also aufbauen?

Genau. Aus zwei verschiedenen Gründen: Erstens sind wir richtig gut darin, und zweitens sind wir einfach spielerisch im Moment noch nicht so weit, als dass wir sagen könnten: Okay, von jetzt an sparen wir uns defensiv ein bisschen Energie und offensiv lassen wir dann den Ball zirkulieren. Unser Fokus liegt aber auch darauf, den eigenen Ballbesitz zu forcieren, unsere Angriffe mehr konstruktiv und flach auszulösen. Denn im Gegensatz zur vergangenen Saison sind zwei zusätzliche Teams in der Liga. Da darf es nicht unser Anspruch sein, Siebter oder Achter zu werden. Wir möchten uns mindestens von den unteren zwei, drei Plätzen zügig und klar absetzen. Und deshalb müssen wir uns in dieser Saison im Ballbesitz weiterentwickeln.

Der Transfer nach St.Gallen ist für Sie als Stadtsanktgallerin auch eine Rückkehr in Ihre Heimat. Was bedeutet Ihnen das?

Es macht einen solchen Entscheid einfacher. Ich weiss, dass ich hier ein soziales Umfeld habe. Ich kenne die Stadt schon. Das ist viel Wert, das gibt auch Energie. Mein Hauptwohnsitz bleibt aber weiterhin Bern. In St.Gallen habe ich einfach ein WG-Zimmer. Ich bleibe vorläufig in Bern, weil ich etwa fünf Jahre gebraucht habe, um mich in Bern heimisch zu fühlen. Das will ich jetzt noch nicht aufs Spiel setzen.

Die Sportchefinnen Sandra Egger (links) und Patricia Willi haben Marisa Wunderlin vom Projekt St.Gallen-Staad überzeugt.

Benjamin Manser

Dafür müssen Sie aber viel pendeln. Sie sind ja auch zu 50 Prozent beim Schweizerischen Fussballverband als Assistenztrainerin des Frauen-Nationalteams angestellt.

Ich nutze die zweieinhalbstündigen Zugfahren jeweils, um administrative Arbeiten zu erledigen. Die Reiserei macht mir daher nichts aus. Die Herausforderung für mich wird eher sein, zu spüren, wann ich zu viel arbeite. Denn für mich fühlt es sich nicht wie Arbeit an.

Wie vereinbaren Sie die beiden 50-Prozent-Jobs beim Verband und beim FC St.Gallen?

Ich weiss selbst, dass das nicht jederzeit unproblematisch ist. Ich sehe aber zuallererst die Chancen dieses Doppelmandats. Es ermöglicht mir, zu 100 Prozent im Fussball zu arbeiten. Deshalb erhoffe ich mir sehr, dass sowohl St.Gallen-Staad als auch der SFV profitiert. Die Frage ist: Was bedeutet es für die anderen Klubs? Ich sehe es als meine Verantwortung, die Vereinsperspektive im Sinne aller Klubs in der Nationalmannschaft zu vertreten. Ich hoffe, die anderen Teams sehen, dass es mir ums Ganze geht. In meiner Position als Assistenztrainerin des Nationalteams möchte ich Inputs geben für alle Vereine. Nicht nur für St.Gallen.

Es gibt aber auch kritische Aspekte. Beispielsweise die Abwesenheiten.

Für die Zehn-Tages-Blöcke, die ich mit dem Nationalteam unterwegs bin, haben wir mit Co-Trainer Hansueli Gerig, Goalietrainer Marc Stübi sowie dem fussballerischen Hintergrund der Sportchefinnen Patricia Willi und Sandra Egger eine optimale Lösung gefunden. Es war ein Vorteil, dass ich hier von Anfang an klar kommunizieren konnte: «Ich möchte momentan bei der Nati bleiben und weiterhin von und mit Nils Nielsen lernen.» Für alles andere finden wir Lösungen. Ich bin ja nicht Headcoach der Nati. Das Aufgebot mache nicht ich. Natürlich ist es nicht sinnvoll, dass ich als St.-Gallen-Trainerin Sichtungen mache und dann beispielsweise Inka Grings vom FC Zürich Feedbacks zu den Spielerinnen gebe. Das ist nicht mehr mein Job. Ich begleite nun eher junge Spielerinnen im Ausland.

Die Qualifikation der Schweizer Frauen für die EM 2022 in England war erfolgreich. Wie wichtig ist diese Teilnahme?

Alle grossen Turniere sind für die Schweizer Frauen eine extrem grosse Chance. Es ist die dritte Endrunde für den Schweizer Frauenfussball und damit eine weitere Möglichkeit, zu besten Sendezeiten im Fernsehen präsent zu sein. Es ist verrückt, was derzeit abgeht in England in Sachen Frauenfussball. Es geht für uns darum, auf diesen Zug aufzuspringen. Denn er fährt immer schneller. Und dann müssen wir schauen, dass wir weiterhin in diesem Zug bleiben.

Marisa Wunderlin auf dem Trainingsplatz im Espenmoos. Donato Caspari

Der Frauenfussball hatte nicht immer den Stellenwert, den er heute teilweise schon hat. Ein Beispiel: Sie als Trainerin eines Klubs der höchsten Frauenliga dürfen erst seit diesem Jahr die Uefa-Pro-Lizenz erlangen, was Sie auch tun. Ärgert Sie das?

Einige Dinge brauchen insbesondere im Fussball ihre Zeit, da er eine sehr männliche Tradition hat und in Entscheidungspositionen viele Männer aus dem Männerfussball arbeiten. Entsprechend wurden und werden die Reglemente oder auch Neuerungen oftmals aus dieser Perspektive gemacht. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar. Aber natürlich ist es für mich als junge Frau in diesem System unbegreiflich, dass wir uns im Fussball fragen, warum wir wenige Frauen in Funktionärspositionen haben und als Folge daraus meiner Meinung nach fast nur die Frauen und deren Bereitschaft, aber nicht das System an sich hinterfragen. Zudem wünsche ich mir natürlich auch tolle männliche Trainer für den Frauenfussball. Und welche Nachricht schicken wir denn da an diese, wenn wir sie «zwingen», sich für eine U18- oder U21-Mannschaft zu bewerben und damit die oberste Liga der Frauen zu verlassen, falls sie beispielsweise die Uefa-Pro-Lizenz erlangen möchten?

Sie setzen sich nicht nur in diesem Bereich für bessere Bedingungen im Frauenfussball ein. Woher kommt dieser Antrieb?

Zu einem Teil ist das sicher ein gewisser Trotz. Ich will beweisen, dass einige Stimmen, die ich selbst in meinen ersten zehn Jahren im Fussball hörte, falsch lagen. Was waren das für Stimmen? Ich habe zum Beispiel gehört: «Das ist nichts für Mädchen. Es ist ja nur Frauenfussball. Wieso machst du das? Du kannst ja sowieso nie Profi werden.» Es ist in den vergangenen zehn Jahren schon so vieles möglich geworden im Frauenfussball, das ich selbst nicht für denkbar gehalten hätte. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.

Sie sind eine von vier Frauen, die als Trainerinnen in die Saison der Women’s Super League starten. Sie nehmen dadurch auch eine gewisse Vorbildrolle ein.

Ich bin mir meiner Vorbildrolle bewusst. Ich mache es aber nicht aus diesem Grund. Ich freue mich, dass wir vier Trainerinnen sind. Für mich hat aber abgesehen vom Geschlecht die Qualität Priorität. Dass wir vier Frauen sind, bringt den Vorteil mit sich, dass Spielerinnen nach der Karriere eine Perspektive im Fussball sehen. Diese gibt es im Moment noch kaum.

Sie arbeiteten zuletzt bei Kriens als Athletiktrainerin bei den Männern. Was sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Fussballteams?

Die zwei markantesten Unterschiede sind im physischen sowie im soziokulturellen Bereich. Ein Beispiel: Ich erkläre eine Torabschlussübung. Die Männer schiessen – überspitzt gesagt – schon voller Kraft aufs Tor, bevor die Übung überhaupt fertig erklärt ist. Die Frauen dagegen haben schon zehn Fragen zur Übung gestellt, bevor sie überhaupt einmal geschossen haben. Diese Unterschiede faszinieren mich. Beides ist nicht perfekt, aber eine gute Mitte wäre schön.