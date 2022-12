Fuss- und Veloweg «Jetzt sind wir wieder verbunden mit der Stadt»: St.Gallen öffnet die SBB-Sitterbrücke früher als geplant Es ist ein Weihnachtsgeschenk, das die Stadt den Velofahrerinnen und Fussgängern im Westen der Stadt macht. Zwar ist die Verbreiterung des Fuss- und Velowegs entlang der SBB-Sitterbrücke noch nicht ganz fertig, doch seit Freitag ist sie wieder für den Verkehr geöffnet. Der Oberbauleiter erklärt, wie dies möglich wurde. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 23.12.2022, 18.00 Uhr

Nach 15 Monaten Bauzeit ist der Fuss- und Veloweg über die SBB-Sitterbrücke zwischen Bruggen und Winkeln provisorisch eröffnet. Bild: Sandro Büchler (22. Dezember 2022)

«Endlich ist sie wieder offen. Ich habe die Brücke vermisst», sagt eine Frau freudig, als sie bedächtig den neuen Weg über das SBB-Sitterviadukt zwischen Bruggen und Winkeln beschreitet. Sie schiesst Fotos mit ihrem Handy. Ein Neigezug saust vorbei.

Weil der bisherige Steg über die Brücke schmal war und dies zum Teil zu brenzligen Situationen von sich kreuzenden Fussgängerinnen und Velofahrern führte, hat die Stadt St.Gallen vor knapp eineinhalb Jahren ein Ausbauprojekt gestartet. Der Fuss- und Veloweg sollte von zwei auf vier Meter verbreitert werden. Ein zentrales Puzzlestück für die Veloschnellroute, dem St.Galler Mammutprojekt für die durchgehende Verbindung zwischen dem Osten und Westen der Stadt – und weiter Richtung Gossau oder Herisau.

Das Bauvorhaben war unbestritten, der Nutzen offensichtlich. Die Krux am Projekt: Während des Ausbaus musste der Weg gesperrt werden. Zu Beginn heisst es, dass die Sperrung volle zwei Jahre bis Mitte 2023 dauern werde. Wegen der sensiblen Natur im Sittertobel und den Fahrleitungen der SBB kann beim Bau kein Kran eingesetzt werden – stattdessen ist viel Handarbeit von den Bauarbeitern gefragt. Die lange Bauzeit und die damit verbundene Sperrung stossen vielen sauer auf. Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) interveniert. Stadt, SBB und Baufachleute nehmen das Projekt nochmals unter die Lupe. In den Gesprächen geht es insbesondere um den Vorzug der nötigen Nachtsperrungen der Bahnlinie.

Während 15 Monaten wurde der Steg verbreitert

Beat Rietmann, Stadtingenieur beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: Tobias Garcia (03.08.2022)

Vor genau einem Jahr stellte Stadtingenieur Beat Rietmann vorsichtig in Aussicht, dass die Brücke schon früher, allenfalls bereits Ende 2022, «als Weihnachtsgeschenk für Velofahrerinnen und Fussgänger» geöffnet werden könne. «Es muss vieles zusammenstimmen, dass es klappt.»

Seit Dienstag ist klar: Es hat geklappt. In einer Mitteilung schreibt die Stadt, dass der in den vergangenen 15 Monaten verbreiterte Brückensteg am Freitag früher als geplant – vorerst aber nur temporär – für den Fuss- und Veloverkehr freigeben werden könne.

Das Weihnachtsgeschenk ist perfekt. Bereits am Donnerstagabend sind die letzten Arbeiten an der Brücke erledigt – und die Absperrungen werden entfernt. Es spricht sich schnell herum, dass die Brücke wieder offen ist. Eine Frau, die im Quartier Hof in Winkeln wohnt, spaziert mit ihren beiden Kindern beim Eindunkeln über die Brücke. «Jetzt sind wir wieder verbunden mit der Stadt.» Der neue und breite Steg sei eine grosse Erleichterung. Die Anwohnerin erzählt von einer Freundin, die in Bruggen wohnt. «Wenn ich sie besuchen wollte, musste ich während der Bauarbeiten immer den beschwerlichen Umweg nehmen – hinunter zur Kräzernbrücke und auf der anderen Seite wieder hinauf.»

Lotterie mit dem Wintereinbruch

Roger Oehy, Oberbauleiter beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Auch Roger Oehy, Oberbauleiter beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen, freut sich. Insbesondere für Velofahrerinnen und Velofahrer, die zwischen Gossau, Herisau und St.Gallen unterwegs sind, sei die provisorische Eröffnung eine Verbesserung. «Es ist schön, dass wir das geschafft haben.» Er fügt aber hinzu, dass das Bauprojekt noch nicht fertig sei.

«Die Eröffnung ist ein Kompromiss, denn eigentlich geben wir nicht so gern ein unvollendetes Bauwerk für den Verkehr frei.»

Dass der von zwei auf vier Meter verbreiterte Fuss- und Veloweg gerade noch vor Weihnachten eröffnet werden kann, sei der Witterung und dem Effort der Bauarbeiter zu verdanken. «Es wurde knapp», sagt Oehy. Anfang Dezember fanden noch letzte Dichtungs- und Betonarbeiten statt. Wäre da der Schnee nur ein oder zwei Tage früher gekommen und die Temperaturen unter null Grad gefallen, hätten diese Arbeiten erst im neuen Jahr fortgeführt werden können.

«Kurzfristig konnten wir gerade noch vor dem Wintereinbruch einen provisorischen Belag einbauen.» Bis zuletzt und mit Hochdruck wurden die Geländer montiert. «Als klar wurde, dass alles auf den Tag genau passt, haben wir grünes Licht gegeben für die kurzfristige Eröffnung.»

Definitive Eröffnung im April geplant

Bis voraussichtlich Ende Februar ist der Fuss- und Veloweg übers Sittertobel nun geöffnet. Sobald es die Witterungsbedingungen zulassen, machen sich die Arbeiter an die letzte Bauetappe, die Fertigstellung der Zufahrtswege. Während auf der Westseite Richtung Winkeln gemäss Oehy nur noch kleine Arbeiten an der Böschung nötig sind, muss an der Ostseite Richtung Bruggen noch einiges getan werden. Noch ist dort der Weg zwischen den Bauabschrankungen schmal. Der verbreiterte Zufahrtsweg muss noch gebaut werden. «Auch der definitive Deckbelag fehlt noch.»

Auf der Ostseite der SBB-Sitterbrücke muss der Zufahrtsweg noch ausgebaut werden. Bild: Sandro Büchler (22.12.2022)

Oberbauleiter Oehy rechnet mit vier bis sechs Wochen für die letzten Arbeiten. In dieser Zeit muss der Fuss- und Veloweg nochmals gesperrt werden. Circa Mitte April soll die Brücke definitiv eröffnet werden können. «Wenn alles am Schnürchen läuft.» Es könnte dann ein Ostergeschenk werden.

