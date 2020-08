Fürs städtische Stimmvolk und die Helfer im Stimmvolk gibt es am 27. September viel zu tun: Diese Geschäfte stehen an In rund drei Wochen erhalten die Stimmberechtigten der Stadt St.Gallen dicke Post aus dem Rathaus: die Abstimmungs- und Wahlunterlagen für den 27. September. Neben den Gesamterneuerungswahlen geht es auch um zwei wichtige kommunale Geschäfte. Daniel Wirth 12.08.2020, 05.00 Uhr

Das Stimmvolk befindet im September nicht nur über zwei städtischen Sachgeschäfte, es stehen auch Wahlen an. Pius Amrein

Kaum sind die Sommerferien zu Ende, beginnt der Wahl- und Abstimmungskampf für den umfangreichsten Urnengang der laufenden Legislatur in der Stadt St.Gallen: Neben den Majorzwahlen in den Stadtrat und den Proporzwahlen ins Stadtparlament findet die Abstimmung über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl sowie über die Aufnahme eines Klimaartikels in die Gemeindeordnung statt.

Als wäre das nicht schon dicke Post genug, kommen fünf eidgenössische Abstimmungsvorlagen hinzu (Begrenzungsinitiative, Kampfflugzeuge, Vaterschaftsurlaub, Jagdgesetz, höhere Kinderabzüge bei der Bundessteuer).

Es gibt einen Abstimmungszettel für alle Sachvorlagen

Diese geballte Ladung hat einen einfachen Grund: das Coronavirus. Denn die städtischen Vorlagen und ein Teil der eidgenössischen hätten im Mai an die Urne gebracht werden sollen. Der Urnengang wurde damals verschoben, weil im Vorfeld keine Veranstaltungen zur Meinungsbildung durchgeführt werden durften.

Stephan Wenger, Sekretär des Stimmbüros der Stadt St.Gallen, sagt, ob neben den kommunalen Wahlen lediglich eine oder wie am 27. September sieben Sachvorlagen oder Volksbegehren zur Abstimmung gelangen, spiele keine wesentliche Rolle für sein Team. Das hat folgenden Grund: Für die fünf eidgenössischen und die zwei städtischen Vorlagen reicht ein einziger Abstimmungszettel. Dieser wird automatisiert ausgezählt.

Nicht alle Stimmenzähler sind an Bord – wegen Corona

Das Stimmbüro der Stadt St.Gallen zählt rund 150 vom Stadtrat gewählte Stimmenzählerinnen und -zähler. Dabei handelt es sich gemäss Wenger um «aller Gattung Leute». Sie werden für Halbtageseinsätze entschädigt, was einem Stundenlohn von 25 bis 30 Franken gleichkommt, je nach dem, wie lange das Auszählen und Kontrollieren dauert.

Die Stimmzettel werden im Stimmbüro erst von den Stimmausweisen getrennt. Danach wird geprüft, ob die Stimmabgabe gültig ist. Ralph Ribi

Am Abstimmungssonntag Ende September werden rund zwei Drittel von ihnen im Rathaus im Einsatz stehen. Wer einer Corona-Risikogruppe angehört, wird nicht aufgeboten. Die Abstandsregeln können eingehalten werden, wie Wenger sagt. Dort, wo in Zweierteams gearbeitet werden müsse, behelfe man sich mit Plexiglasscheiben oder Hygienemasken.

Der 27.September ist für die rund 45000 Stimmberechtigten der Stadt quasi ein «Super Sunday», was die Menge an eidgenössischen Vorlagen und die Bedeutung der Wahlen und der beiden kommunalen Sachvorlagen angeht. Das Stimmbüro bereitet sich auf den Höhepunkt der Legislatur vor, tut das aber wie immer – vorausschauend, ruhig.

Wenger rechnet damit, dass die eidgenössischen Vorlagen zwischen 13 und 13.30 Uhr ausgezählt sind. Mit den Resultaten der Majorzwahlen in den Stadtrat und ins Stadtpräsidium rechnet er zwischen 13.30 und 14 Uhr. Die Resultate der Parlamentswahlen sollten gemäss Wenger um 16 Uhr vorliegen. Wie hoch die Wahl- und Stimmbeteiligung ausfallen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie energisch die Kandidierenden und ihre Parteien in den Wahlkampf steigen. Bis gestern Mittag herrschte Ruhe vor dem Sturm.

Die Marktgasse soll Wochen-, Quartals- und Bauernmärkten Platz bieten. PD

In der Abstimmung über die Neugestaltung von Marktplatz und Bohl geht es um den Rahmenkredit von 29,1 Millionen Franken für dieses Projekt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 33,86 Millionen; darin eingeschlossen sind Beiträge Dritter, 25 Prozent Reserve und 7,7 Prozent Mehrwertsteuer.

Das aus einem Ideenwettbewerb hervorgegangene Projekt Vadian ist das Resultat des partizipativen Forums Marktplatz. Der nördliche Teil der Marktgasse wird eine freie Fläche, die für unterschiedliche Aktivität bespielbar wird. Dort soll auch der mobile Markt Platz finden. Auf dem Marktplatz erhalten die Händler an Stelle der heutigen Rondelle einen neuen zweiteiligen Marktpavillon. Die Calatrava-Halle auf dem Bohl bleibt; um sie herum werden Bäume gepflanzt. Die ÖV-Haltestelle Richtung Bahnhof wird westwärts verschoben.

2011 und 2015 schickten die Stimmberechtigten Vorlagen zur Neugestaltung von Marktplatz und Bohl bereits zweimal deutlich bachab.

Das Kehrichtheizkraft produziert Fernwärme für St.Gallen. Benjamin Manser

Stadtrat und Stadtparlament wollen einen siebten Nachtrag zur Gemeindeordnung dem Klimaschutz und dem Klimawandel widmen. Konkret: Die Stadt verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Sie strebt bis dahin die vollständige Dekarbonisierung an und fördert darüber hinaus bei ihrer Tätigkeit weitere Massnahmen, die dem Schutz des Klimas dienen.

Diese Sätze sollen jetzt in der Gemeindeordnung verankert werden. Ziel ist, die Entwicklung von einer kohlenstoffintensiven zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft innert 30 Jahren. Gleichzeitig will die Stadt Massnahmen treffen, um den negativen Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken. Hier denkt der Stadtrat gemäss Abstimmungsbüchlein auch an die Schaffung begrünter Flächen statt versiegelter Böden.

Diese Anpassung der Gemeindeordnung geht auf die gemeinsame Motion «Folgen des Klimawandels – jetzt handeln!» der Stadtparlamentarier Jürg Brunner (SVP) und Clemens Müller (Grüne) zurück.

Ihn gilt es zu ersetzen: Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP).

Nik Roth

Die Ausgangslage zu den Wahlen in den fünfköpfigen Stadtrat ist spannend. Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) nämlich tritt auf Ende Jahr zurück. Um seine Nachfolge auf dem Chefsessel bewerben sich der parteilose Stadtrat Markus Buschor, SP-Stadträtin Maria Pappa und Kantonsschulrektor Mathias Gabathuler (FDP), wobei alle drei gleichzeitig die Bestätigung oder die Neuwahl in den Stadtrat anstreben.

Für eine erneute Amtszeit in der Stadtregierung bewerben sich Stadtrat Peter Jans (SP) und Stadträtin Sonja Lüthi (Grünliberale). Ebenfalls Stadtratsmitglieder wollen neu Karin Winter-Dubs (SVP), Trudy Cozzio (CVP) und Markus Müller (parteilos) werden.

Die Bürgerlichen haben nur noch einen Vertreter in der Stadtregierung, nachdem die CVP vor drei Jahren da rausgeflogen ist. Bei den bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen könnte mit Maria Pappa die erste Frau als Stadtpräsidentin gewählt werden, und zum ersten Mal könnte es zu einer Frauenmehrheit kommen.

Nur fünf bisherige Mitglieder des Parlaments treten zurück. Urs Bucher

Am 27. September bewerben sich auf 14 Listen 333 Kandidierende für einen der 63 Sitze im Stadtparlament; das ist eine Liste und das sind 32 Personen mehr als vor vier Jahren. Nur einmal war das Kandidatenfeld für die städtische Legislative noch grösser: 2004 mit 346 Kandidierenden.

So hoch wie noch nie liegt bei den bevorstehenden Wahlen der Frauenanteil; er beträgt 48,7 Prozent, zwischen vier und fünf Prozent mehr im Vergleich mit den vergangenen vier Gesamterneuerungswahlen. Der Frauenanteil im Stadtparlament liegt in der laufenden Legislatur bei 40 Prozent.

Von den 63 aktuellen Parlamentarierinnen und Parlamentariern treten 58 wieder an; lediglich fünf verzichten auf eine erneute Kandidatur, allesamt aus dem linken Lager.

Gegenwärtig halten sich Linksgrüne und Bürgerliche im Parlament ungefähr die Waage. Im Herbst wird es nun interessant zu beobachten sein, ob das Pendel zurück zu den Bürgerlichen schlägt oder ob die Seite links der Mitte weiter gestärkt wird.