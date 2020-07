Fürs Rheinecker Stadtpräsidium reichte es nicht: Jetzt wollen zwei einstige Kandidaten im Stadtrat und der Schulkommission mitreden Marco Ramsauer und Angelika Margadant sind schon wieder im Wahlkampf. In Rheineck wollen sie in unterschiedlichen Bereichen mitwirken und fordern bisherige Amtsträger heraus. Monika von der Linden 09.07.2020, 17.53 Uhr

Marco Ramsauer will Stadtrat werden, Angelika Margadant Präsidentin der Schulkommission. Bild: Monika von der Linden

Angelika Margadant und Marco Ramsauer stehen sich nicht zum ersten Mal gegenüber. Sie kennen sich aus dem Wahlkampf ums Rheinecker Stadtpräsidium. Die Bürgerinnen und Bürger wählten Urs Müller – mit 531Stimmen. Er stellt sich an den Erneuerungswahlen im September erneut ihrem Votum.

Das Amt wollen Angelika Margadant und Marco Ramsauer Urs Müller nicht streitig machen. Die beiden Parteilosen streben an, mit dem Stadtpräsidenten zusammenzuarbeiten: Angelika Margadant als Prä­sidentin der Schulkommission und Marco Ramsauer als Stadtrat. Beide fordern mit ihrer Kandidatur Amtsinhaber zum demokratischen Wettbewerb heraus.

Dynamik in die Schulkommission bringen

Angelika Margadant kandidiert als Präsidentin der Schulkommission Rheineck.

Bild: Monika Von Der Linden

Angelika Margadant missfällt das Image, das die Rheinecker Oberstufe hat. Sie sagt:

«Ich möchte ihren guten Ruf wieder herstellen.»

Es gibt immer wieder Konflikte. Vergangenes Jahr gingen acht Lehrpersonen, im laufenden sind es vier. In dreissig Jahren Berufserfahrung im Bildungswesen habe sie es zuvor nicht erlebt, dass eine Lehrperson im laufenden Schuljahr gehen musste. Weiter kritisiert die Kandidatin, dass das vor zwei Jahren gescheiterte Kindergartenprojekt noch nicht neu bewertet wurde, es nach wie vor in der Oberstufe keine Kantivorbereitung gibt und das Qualitätskonzept nicht einsehbar ist.

Dem Amtsinhaber und erneut antretenden Oscar Kaufmann traut es Margadant zwar grundsätzlich zu, die Probleme zu lösen, sie ist aber überzeugt, dass dafür eine neue Person nötig ist. Ihrer Meinung nach fehle es der Schulkommission an Dynamik. Die wolle sie ins Gremium bringen. Ihre Voraussetzungen schätze sie als sehr gut ein. Das Stadtpräsidium zu führen, trauten Angelika Margadant vergangenes Jahr 320 Rheinecker zu. Als Präsidentin der Einheitsgemeinde hätte Angelika Margadant die Schule sicher auch zum Thema gemacht. Sie hätte darauf gepocht, dass allen Akteuren Gehör geschenkt wird und Brücken zueinander gebaut werden. Veränderung ist ihrer Meinung nach vor allem in der Schulentwicklung nötig. Sowohl in der Organisation als auch beim Personal. «Ich erachte es als riskant, den Schulleiter nur als Geschäftsführer zu sehen», sagt sie. Die Schule funktioniere nicht wie ein Geschäft. Sie sagt:

«Ich sorge mich darum, dass der Karren an die Wand gefahren wird, sollte es so weitergehen wie bisher.»

Parat als Präsident der Hafenkommission

Marco Ramsauer kandidiert als Stadtrat in Rheineck. Bild: Monika Von Der Linden

Im Wahlkampf ums Stadtpräsidium hat Marco Ramsauer das Städtli liebgewonnen. So lieb, dass er und seine Frau von Buchs dorthin gezügelt sind. Der Metzger hat im April in einem Betrieb der Fleischindustrie die Kaderaufgabe übernommen, die Produktion zu opti­mieren und zu standardisieren. «Mir gefällt es dort, ich möchte in der Fleischindustrie bleiben», sagt er. Das lässt den Schluss zu, dass Ramsauer sich mit seiner letztjährigen Wahlniederlage abgefunden hat. Er lag mit 115 Stimmen auf dem letzten Platz und ist heute sogar erleichtert, nicht Stadtpräsident geworden zu sein. Bis zur Pensionierung hätte er viermal wieder­gewählt werden müssen. «Ich hätte die Gefahr, mit Mitte Fünfzig abgewählt zu werden, angenommen», sagt er. Das sei ihm aber erst später richtig klar geworden. Dennoch schliesst er es nicht aus, irgendwann noch einmal zu versuchen, Stadtpräsident von Rheineck zu werden.

Seine Motivation, Stadtrat werden zu wollen, zieht Marco Ramsauer aus seiner Tätigkeit als Hafenmeister in Rheineck. «Optional wäre ich eventuell der perfekte Mann als Präsident der Hafenkommission», sagt er über das angestrebte Ressort im Stadtrat. Er würde einen neuen Hafenmeister einstellen und selbst Stellvertreter sein wollen.

Konkurrenten wollen Ratskollegen werden

In den Rat möchte sich Marco Ramsauer integrieren. Dazu will er zunächst das System kennen lernen und dann mitgestalten sowie optimieren. Derzeit vermisst er im Stadtrat Transparenz. Stadtpräsident Müller stehe er einen Coronabonus zu. «Er hatte noch nicht die Chance, sich zu bewähren», sagt er.

Vom enttäuschenden Ergebnis im vergangenen Jahr schliesst Ramsauer nicht auf seine aktuellen Chancen. Damals war er ein Externer und kaum bekannt im Städtli. «Jetzt bin ich ein interner Externer und möchte zum Internen werden.» Ramsauer erhofft sich, als Mitglied der Kollegialbehörde Einfluss nehmen zu können: Dadurch könnte es durchaus Konflikte geben, räumt er ein. «Wir sind dafür da, sie zu lösen.» Sollte er den Wählerauftrag nicht erhalten, könnte er sich vorstellen, ein anderes Amt im Städtli anzunehmen. Unter Umständen das derzeit nicht besetzte Präsidium der evangelischen Kirchgemeinde. Als Sprungbrett fürs Stadtpräsidium will er dies nicht verstanden wissen. Er sagt:

«Jetzt habe ich nur den Stadtrat im Visier.»

Im letzten Jahr waren Marco Ramsauer und Angelika Margadant Konkurrenten Urs Müllers. Jetzt streben sie an, mit ihm in der gleichen Kollegialbehörde zu sitzen. Beide sehen kein Hindernis, sind überzeugt, gut miteinander zurechtzukommen.