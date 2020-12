«Für unsere Kunden sind Bücher ein Lebensmittel wie Brot»: Wie die kleinen St.Galler Buchhandlungen zur Rose und Comedia die Krise meistern Den kleinen Buchläden gehts überraschend gut. Da die Leute mehr daheim sind, haben sie mehr Zeit zum Lesen. Viele Buchhändlerinnen mussten aber einen Zacken zulegen. Melissa Müller 16.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Buchhandlung Comedia feiert bald ihr 40-jähriges Bestehen. Bild: Urs Bucher

Das gedruckte Buch, schon oft totgesagt, hält sich erstaunlich gut. Gerade jetzt, wo Kinos, Clubs und Theater geschlossen sind, bietet es sich an. Das spüren die Buchhandlungen. «Die Leute haben schlicht mehr Zeit und Budget, um zu lesen», sagt Sandra Pletscher von der St.Galler Buchhandlung Comedia, die auf Mangas und Comics spezialisiert ist.

«Neue Leserinnen und Leser haben uns entdeckt.»

Für lange Winternächte auf dem Sofa empfiehlt Sandra Pletscher den Abenteuerroman «Cloris» von Rye Curtis. Er dreht sich um eine 72-jährige Texanerin, die wie durch ein Wunder einen Flugzeugabsturz überlebt und sich durch die Wildnis Montanas kämpfen muss. Und dem Tod immer wieder den Mittelfinger zeigt. «Ein Lesespass», sagt die Buchhändlerin.

Bücher geben Halt

Auch die St.Galler Buchhandlung zur Rose neben dem Klosterplatz läuft gut. Das Dreierteam hat Stammkunden ein E-Mail verschickt und darin um Geduld gebeten, da man unter erschwerten Bedingungen arbeiten müsse. Alles laufe langsamer ab. «Die Arbeit mit Maske und Sie als maskiertes Gegenüber schränken unsere Wahrnehmung ein», schreiben die Buchhändlerinnen. «Es werden Fehler passieren, wir erkennen Sie nicht wieder, die Erinnerung an Ihren Buchwunsch verblasst leichter.» Man bitte um Verständnis.

Leonie Schwendimann in der Buchhandlung zur Rose. Im Lockdown war der Zusatzaufwand enorm. Bild: Urs Bucher (1. April 2020)

Viele Leute hätten positiv reagiert auf das E-Mail, sagt Buchhändlerin Leonie Schwendimann. Auf ihre Stammkundschaft sei Verlass, die breche nicht einfach weg. «Für unsere Kunden ist das Buch ein Lebensmittel wie Brot.» Die Leute würden nun einfach gezielter kommen, weniger lang schmökern. «In Krisenzeiten ist das Buch stark», ist Leonie Schwendimann überzeugt.

«Da bekommt das geschriebene Wort einen unheimlichen Wert.»

Sie empfiehlt das Buch «Die Unschärfe der Welt» von Iris Wolff. Die Autorin verwebe sieben Schicksale vor dem Hintergrund des zusammenbrechenden Ostblocks. Es gehe um Diktatur, Flucht, Liebe und Freundschaft. «Es ist ein stilles Buch, das gut in unsere Zeit passt.»

Rösslitor: Weniger Kundschaft als im Vorjahr

Das «Rösslitor» in St.Gallen hält sich ebenfalls «ganz gut, auch wenn die Besucherströme unter dem Vorjahr liegen», wie Alfredo Schilirò von der Pressestelle der Orell Füssli Thalia AG sagt. «Die Kunden wissen meist genau, was sie bei uns kaufen wollen, tätigen ihre Einkäufe und verlassen dann wieder die Filiale. Was klar wegfällt, ist das Verweilen und Stöbern in der Buchhandlung.»

Man beobachte einen Trend zum «One-Stop-Shopping» und lokalen Einkaufen. Das bedeutet, dass Kunden gezielt alles an einem Ort einkaufen. «Entsprechend ist unsere Orell-Füssli-Filiale in der Shopping-Arena in St.Gallen sehr gut besucht.»

Die Buchhandlung als Quartiertreffpunkt

Gehören die kleinen Buchhandlungen also zu den Gewinnerinnen in der Krise? «Vom Umsatz her läuft es bei ihnen nicht schlecht. Sie mussten in der Krise aber Enormes leisten», bestätigt Tanja Messerli, die Geschäftsleiterin ad interim des Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verbands.

Zahlreiche Buchhändlerinnen hätten sich kreativ gezeigt. Sie drehten Filme, stellten um auf den Onlinehandel und lieferten die Bücher mit dem Velo aus. Das werde geschätzt. «Eine Buchhandlung ist immer auch ein Quartiertreffpunkt», sagt Tanja Messerli.

«Die Menschen suchen die Nähe zum Buch.»

Messerli stellt fest, dass mehr gelesen wird. «Man unterhält sich öfter über Bücher. Leseclubs halten Treffen via Zoom ab.» Der Bereich Kinder- und Jugendbücher habe «massiv zugelegt», da die Kinder mehr Zeit drinnen verbringen müssten und die Ferien im Ausland ins Wasser gefallen sind.

Hingegen ist die Nachfrage nach Reiseführern um 50 Prozent eingebrochen. Auf Platz eins der Bestsellerliste steht das neue Buch von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre: «Alle sind so ernst geworden».