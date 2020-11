Für SRF-Sendung: St.Galler Modeschule lehrt deutsche Hutmacherinnen das Nähen Die St.Galler Modeschule Unique war Drehort für die erste Sendung der neuen SRF-Staffel «Jobtausch». Wie Chefin Barbara Keel und ihre Mitarbeiterinnen die TV-Arbeiten erlebt haben. Diana Hagmann 04.11.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Szene aus der Sendung «Jobtausch»: Modeschule-Chefin Barbara Keel (l.) und ihre Tauscharbeiterinnen aus Deutschland wählen in Engelburg Stoffe aus. Dabei treffen ihre verschiedenen Vorstellungen aufeinander.

Bild: SRF

Am 13. November wird Barbara Keel vor dem Fernseher sitzen und für einmal keiner TV-Moderatorin zuhören, keinem Coronaexperten, keinem Politiker. Sondern sich selber. Für die SRF-Sendung Jobtausch hat sie zwei Frauen aus Deutschland, die bisher kaum Ahnung vom Nähen hatten, dabei unterstützt, selber ein Outfit herzustellen. Die Leiterin der St.Galler Modeschule Unique sagt:

«Zwei, drei Szenen würde ich gerne rückgängig machen.»

.

Jene im Stoffladen Walser in Engelburg etwa. Von einem «brenzligen Moment» spricht sie. Ihre neuen Schülerinnen, sonst Mitarbeiterinnen des bekannten Regensburger Hutgeschäfts Hutkönig, wollen ihren dezenten Stil durchziehen. Sie wünschen sich einen Stoff, der zu den braunen und jagdgrünen Hüten passt. Barbara Keel aber will das Können ihrer Modeschule zeigen und weiss: Für die Modeschau, dem Finale der Sendung, braucht es etwas, das wirkt. Und auffällt. Drei Frauen, zwei Ansichten, und das nach zwölf Stunden Dreh. Da können die Nerven schon mal blank liegen.

Nur Regensburg statt etwa Indien

Von einer «Riesenerfahrung» spricht Keel. Keine Minute habe sie bisher bereut, zugestimmt zu haben, als Constantin Entertainment sie im Frühling angefragt habe. SRF arbeitet für die Sendung «Jobtausch» eng mit der Münchner Produktionsfirma zusammen.

Ein Bewerbungsvideo, einen Fragebogen, ein Skype-Interview später ist klar: Die Altstätterin und ihre Mitarbeiterinnen sind kameratauglich. «Ich habe zuerst die ‹Reisefüdli› unter meinen Nählehrerinnen empfohlen, dann aber gemerkt: Sie wollen auch Menschen, die noch nicht so viel von der Welt gesehen haben, die man noch überraschen kann», sagt Keel.

SRF und die Produktionsfirma entscheiden sich für Denise Schlumpf, eine Volketswilerin, die in St.Gallen BH-Schnittmuster-Kurse gibt, sowie die Innerrhoderin Nicole Knechtle. Die Landwirtin unterrichtet den offenen Nähkurs an der Modeschule Unique.

Ursprünglich waren die Dreharbeiten für Ende Oktober geplant, wegen der hohen Covid-19-Fallzahlen in der Schweiz wurden sie auf September vorverlegt. Keel erzählt:

«Jeder, der involviert war, musste einen negativen Test vorweisen.»

Normalerweise gilt für das TV-Format: Der Tauschbetrieb muss mindestens sieben Flugstunden entfernt liegen, die Tauscharbeiterinnen wohnen daheim bei ihrer neuen Chefin auf Zeit. Wegen Corona schliefen sie diesmal im Hotel, statt aus Indien oder einem anderen weit entfernten Land kamen sie aus Regensburg.

Geduldsprobe für Chefin der Modeschule

Vier Tage lang drehte das deutsche Produktionsteam in St.Gallen, 12 Stunden täglich. Das Ergebnis: 22 Minuten Film. Während der Dreharbeiten blieb die Modeschule von Barbara Keel, an der sonst Hobbyschneiderinnen aus der ganzen Deutschschweiz ihre Kenntnisse verbessern, geschlossen.

«Jede Einstellung wurde viermal gefilmt, aus verschiedenen Perspektiven», sagt Keel. Eine Geduldsprobe für die Frau mit Tatendrang: «Man kommt fast nicht vom Fleck.» Am letzten Abend sei ihr Mann bei den Dreharbeiten dabei gewesen und habe sie gefragt, wie sie das denn ausgehalten habe. «Ausserdem werden die Emotionen mit jeder Wiederholung schwächer.» Barbara Keel denkt dabei etwa an den Helikopterflug über den Alpstein, mit dem sie ihre Tauscharbeiterinnen belohnt hat. Sie wirke im echten Leben viel lebendiger als vor der Kamera.

Auch zeigt Keel ihren Schülerinnen üblicherweise selber vor, wie sie am besten mit der Nähmaschine hantieren. Das TV-Team hatte ihr das verboten. Sie sagt:

«Wenn eine Anfängerin sich alleine an der Maschine abmüht, entstehen eben gute Bilder.»

Keel wird das Endprodukt zum ersten Mal sehen, wenn alle anderen TV-Zuschauer einschalten. Sie durfte bei der Auswahl der Szenen nicht mitreden.

Massnehmen in der Modeschule in St.Gallen

Bild: SRF

Hutmachen ist ganz schön anstrengend

Die Modeschulchefin hat nicht nur zwei Schülerinnen empfangen, sie hat auch zwei Mitarbeiterinnen an die Tauschdestination Regensburg geschickt. Bis zuletzt hatte Denise Schlumpf keine Ahnung, «wohin das Abenteuer» sie führen wird.

Als sie vor dem Regensburger Hutgeschäft Hutkönig steht - auch in Hollywood und dem Vatikan bekannt für seine Kreationen -, geht für sie ein Traum in Erfüllung. «Ich wollte schon immer einmal selber einen Hut machen», sagt die 49-Jährige. Das Handwerk, das sie in Deutschland kennenlernt, habe Parallelen zum BH-Machen. «Bei beidem muss man Rundung schaffen», sagt sie. Und ist noch immer überrascht, wie körperlich anstrengend das Handwerk ist. Der Rohling wird gedämpft, dann über eine Form gezogen.

«Das braucht die ganze Körperkraft.»

Tauschkollegin Nicole Knechtle sei da entgegengekommen, dass sie es als Landwirtin gewohnt sei, hart anzupacken. Im Nachhinein ist Denise Schlumpf klar, weshalb sich die Produktionsfirma für das Duo entschieden hat: «Wir vertreten zwei total unterschiedliche Profile. Das macht die Sendung spannender.» Sie, die Städtische, die sich mit Dessous befasst auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Urschweizerin und Alltagsnäherin, mit telegenem Dialekt.

Ein körperlich anstrengendes Handwerk: Innerrhoderin Nicole Knechtle (r.) und Denise Schlumpf in der Werkstatt in Regensburg bei der Arbeit.

Bild: SRF

«Ich glaube nicht, dass mich der Tauschchef immer verstanden hat», sagt Nicole Knechtle aus Weissbad. Andreas Nuslan führt den «Hutkönig» in vierter Generation und hat Johnny Depps Hut für den Fantasyfilm «Alice im Wunderland» designt. Er habe diese Momente jeweils einfach mit einem Lachen überbrückt, sagt Knechtle. Höhepunkt war für sie das Verzieren des Hutes. Wie im Schlaraffenland sei sie sich vorgekommen, in dem Raum, gefüllt mit Bändern und Federn, Pailletten und Broschen. «Endlich konnte ich meine Kreativität walten lassen.» Gerne hätte sie länger gestaunt. Doch der Zeitdruck! Ein dramaturgisches Mittel der TV-Macher.

Modeschau – ja, Schuhplattler – nein

Fast zu gut sei es gelaufen, habe die Fernsehcrew immer wieder gesagt, erzählen die Teilnehmerinnen. Als sich Denise Schlumpf dann am Nagel verletzt, hält die Kamera sofort und lange drauf. Sie sagt:

«Grosses Drama.»

Und lacht. Viel Spass hätten sie gehabt, deswegen habe sie sich auch überwunden, an der Modeschau mitzugehen. «Gehört halt zum Konzept.» Als die TV-Leute sie aber aufforderten, einen für Bayern typischen Schuhplattler zu tanzen, habe sie abgelehnt, so Schlumpf.

Der Trachtenhut, der nun bei ihr daheim liegt, erinnert sie täglich an die Dreharbeiten. Innerrhoderin Nicole Knechtle rechnet fest damit, dass eine Gelegenheit kommt, ihn anzuziehen. Auch Chefin Barbara Keel bekommt ein Exemplar geschenkt. Sobald Corona es zulässt, wird sie nach Regensburg fahren, um es auszulesen. Ein Wiedersehen mit den Tauschfreunden ist folglich geplant. Diesmal ganz ohne Kamera.