Porträt Für sie gehört der Tod zum Alltag: Cornelia Krapf-Rütimann leitet die Hospizgruppe Goldach – wegen Corona fehlt es an Freiwilligen Seit 13 Jahren engagiert sich Cornelia Krapf-Rütimann bei der Hospizgruppe Goldach. Freiwillige begleiten Menschen am Sterbebett. Sie findet: «Wir machen keinen traurigen Job, sondern einen herzlichen.» Jolanda Riedener 19.10.2020, 05.00 Uhr

Cornelia Krapf-Rütimann kam durch eine verstorbene Freundin zur Hospizgruppe Goldach. Bild: Ralph Ribi (12. Oktober 2020)

Das Telefon klingelt, Cornelia Krapf-Rütimann nimmt ab. Die Ehefrau eines todkranken Mannes fragt, ob jemand von der Hospizgruppe Goldach ihren Mann über Nacht betreuen kann. Ihre Aufgabe sei es dann, zwei ihrer Leute für die Schichten von 22 bis 2 und von 2 bis 6 Uhr zu organisieren», erklärt Cornelia Krapf-Rütimann, die zusammen mit Monique Riedener die Einsätze der Hospizgruppe Goldach leitet und koordiniert. Für die 61-Jährige ist die Sterbebegleitung eine erfüllende Tätigkeit. Sie sagt:

«Der Tod gehört zum Leben. Wir machen keinen traurigen Job, sondern einen herzlichen. Wir dürfen die Leute begleiten und schauen, dass sie nicht allein sind und keine Angst haben müssen.»

Cornelia Krapf-Rütimann ist seit 2007 dabei. Sie ist durch eine persönliche Erfahrung auf die Hospizgruppe Goldach aufmerksam geworden: Eine Freundin hatte Krebs und lag im Sterben. «Wir begannen vermehrt, über das Leben und den Tod zu sprechen.» Krapf-Rütimann begleitete ihre Freundin bis zum letzten Tag. «An einem Abend fragte sie mich, ob sie jetzt sterben müsse. Ich musste diese Frage mit ja beantworten», erinnert sie sich.

Die Hospizgruppe Goldach betreute diese Frau dann in der folgenden Nacht, in der sie schliesslich auch starb. «Ich habe die Tätigkeit der Hospizgruppe von Anfang als eine gute Sache empfunden und bin sofort beigetreten», sagt Krapf-Rütimann.

Keine Leute mit Helfersyndrom

Momentan mangelt es der Hospizgruppe Goldach an neuen Freiwilligen. 17 Begleitpersonen waren es vor dem Ausbruch des Coronavirus, jetzt sind es noch zwölf bis zehn Frauen und zwei Männer. Einige haben aus gesundheitlichen Gründen oder altershalber aufhören müssen. Auch wenn die Gruppe dringend auf neue Begleitpersonen angewiesen ist – eines ist Cornelia Krapf-Rütimann wichtig:

«Man darf kein Helfersyndrom haben.»

Und man müsse bereit sein, mit dem Tod konfrontiert zu werden. «Unsere Begleitpersonen verpflichten sich aber zu gar nichts. Man kann selbst entscheiden, wie viele Einsätze man leisten möchte.»

Cornelia Krapf-Rütimann wünscht sich, dass der Tod kein Tabuthema mehr ist. Bild: Ralph Ribi

An einen Einsatz erinnert sich die gebürtige Winterthurerin besonders: «Das war bei einer Dame, die zwar nicht dement, aber etwas verwirrt war», erzählt Krapf-Rütimann. «Sie fragte mich plötzlich, ob ich schon im Keller gewesen sei, um die Kartoffeln zu holen. Da musste ich natürlich lachen und sagte einfach, dass die Kartoffeln da sind.» Die Frau fragte dann auch noch, ob die Buchhaltung schon gemacht und der Kasten rausgeputzt sei.

«Das war einerseits lustig, andererseits dachte ich mir, dass diese Frau wohl noch einige Dinge aus ihrem Leben aufarbeiten musste.» Cornelia Krapf-Rütimann betreute diese Frau an jenem Abend von 22 bis 2 Uhr, kurz danach starb sie.

Manchmal geht es drunter und drüber

In den meisten Fällen ist die Sterbebegleitung laut Krapf-Rütimann allerdings wesentlich ruhiger. «Es geht vielfach darum, für die jeweilige Person einfach da zu sein und Zeit schenken zu können.» Trotzdem könne es manchmal auch drunter und drüber gehen. Sie sagt:

«Es gibt auch Patienten, welche die ganze Nacht schreien. So etwas ist sehr anstrengend.»

In jedem Fall will sie von ihren Leuten nach jedem Einsatz wissen, wie es gelaufen ist: «Ich brauche einfach kurz eine Mitteilung per SMS oder Whatsapp.» Herausfordernde Einsätze werden dann im Plenum besprochen oder als Thema in die Weiterbildung aufgenommen.

Die Hospizgruppe Goldach war laut Cornelia Krapf-Rütimann Pionierin, was die Sterbebegleitung anbelangt. 2003 wurde die Gruppe, die auch heute noch ausschliesslich von Spenden lebt, als lose Vereinigung gegründet. Die Goldacher ebneten den Weg für weitere Vereinigungen in der Ostschweiz. Cornelia Krapf-Rütimann ist heute zwar hauptsächlich für die Koordination zuständig, doch bei Engpässen leistet sie noch immer Einsätze.

Tagsüber arbeitet sie in ihrer eigenen Praxis in Lutzenberg: Sie ist kantonal approbierte Heilpraktikerin beziehungsweise Naturärztin. «Mein Kräutergarten ist ein grosses Hobby von mir. Und Wein auch.» Zusammen mit ihrem Mann besitzt sie einen Rebberg in Balgach.

Wünscht sich eine ungewöhnliche Beerdigung

Etwas stört Cornelia Krapf-Rütimann an der heutigen Gesellschaft: «Der Tod ist noch immer ein Tabuthema. Es geht niemand in eine Beiz und unterhält sich über den Tod.» Sie habe allerdings das Gefühl, dass die jüngeren Leute je länger je mehr eine lockerere Einstellung zum Tod haben. Trotzdem gebe es viele Menschen, die sich bis ins hohe Alter keine Gedanken darüber machen und nicht einmal wissen, ob sie nach dem Tod beerdigt oder kremiert werden wollen. Bei ihr ist das komplett anders:

«Ich habe mir schon im Alter von etwa zwölf Jahren überlegt, wie meine Beerdigung aussehen soll.»

Eines weiss sie mit Sicherheit: Ein Leichenmahl soll es nicht geben. Stattdessen wünscht sie sich eine Jazzband. Cornelia Krapf-Rütimann sagt:

«Meine Beerdigung soll fetzig werden!»