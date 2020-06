Für Privatkunden oder Zoos: Diese Wittenbacher Firma züchtet pro Jahr Hunderte Reptilien und Amphibien sowie mehrere Millionen Insekten Von Wittenbach aus vertreibt die Firma Ratking.ch Reptilien und Futter für die Tiere. Das Büro in Wittenbach führt Stiffeney Braun. Andrina Zumbühl 19.06.2020, 18.47 Uhr

Ryan Vinnicombe und Stiffeney Braun züchten Amphibien und Reptilien - und deren Futter. Benjamin Manser (19. Juni 2020)

Stiffeney Braun kam schon früh mit Reptilien und Amphibien in Kontakt. Sie ist in Südafrika aufgewachsen und hatte seit sie denken kann stets eine Schlage oder einen Frosch als Haustier:

«Diese Tiere bedeuten für mich bis heute ein Stück Heimat.»

Nach und nach kamen mehr Amphibien und Reptilien dazu, welche es zu versorgen galt. Um ihre ungewöhnlichen Haustiere ernähren zu können, begann Braun, Ratten und Mäuse zu züchten. Diese vermehrten sich so schnell, dass sie am Ende viel mehr Tiere hatte, als sie zur Fütterung benötigte.

Das Büro befindet sich seit Anfang 2020 in Wittenbach

So zog sie los und verkaufte die Mäuse und Ratten auf eigene Faust an Tierhandlungen – damals war sie gerade einmal 16 Jahre alt. Mittlerweile hat Stiffeney Braun ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und betreibt gemeinsam mit Ryan Vinnicombe, einem langjährigen Freund der Familie, das Unternehmen Ratking.ch. Das Büro der Firma befindet sich seit Anfang 2020 in Wittenbach.

Bald ein Jahr arbeiten Braun und Vinnicombe schon zusammen. Sie haben sich auf Amphibien- und Reptilienzucht sowie die Nahrung für die Tiere spezialisiert. Unter dem Motto «Ihr Reptil – unsere Leidenschaft» ist es die oberste Priorität der beiden, ihr Wissen an Kunden weiterzugeben sowie die optimale Nahrung für die Tiere anzubieten.

Firma beliefert Privatkunden, Züchter, Tiergeschäfte und Zoos

Das Futter für die Amphibien und Reptilien – insbesondere Insekten – züchten sie selber, in Palézieux im Kanton Waadt. Gezüchtet werden mehrere Millionen Insekten und Hunderte Reptilien und Amphibien pro Jahr. Das Unternehmen beliefert Privatkunden, Züchter, Tiergeschäfte, Tierparks und Zoos. Neu hat Ratking.ch auch einen Onlineshop. Frostfutter, Insektenfutter sowie Zubehör für den Bau eines Terrariums oder Vivariums können online erworben werden.

Der 41-jährige Ryan Vinnicombe, der auf eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Zoos und Tierparks zurückblicken kann, ist in Palézieux für die Zucht verantwortlich. Stiffeney Braun ist für die Administration, das Marketing und den Onlineshop zuständig. Das Büro von Ratking.ch befindet sich seit Januar 2020 in Wittenbach, wo die 39-jährige Stiffeney Braun mit ihrem Mann und ihren drei Kindern lebt.

Zwei Frösche für die elf Monate alte Tochter

Die Familie teilt ihre Leidenschaft: Ihr Mann, der in der Meerwasseraquaristik tätig ist, hat ebenfalls ein Faible für Tiere. Und diese Woche erhält die elf Monate alte Tochter ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk: zwei kleine Frösche. Stiffeney Braun sagt:

«Wir haben leider keinen Platz für grössere Tiere in unserer Wohnung in Wittenbach.»

Dennoch ist sie, die seit 2018 in der Schweiz lebt, überzeugt, hier ihre Heimat gefunden zu haben. «Ich habe mich in Wittenbach verliebt. Wir haben hier alles, was wir brauchen.» Vom Büro in Wittenbach aus ist Braun nicht nur für das Marketing und den Onlinevertrieb zuständig, sondern berät auch Kunden, die etwa ein Reptil kaufen wollen.

Viele Schweizerinnen und Schweizer besitzen Reptilien

Hierzulande gebe erstaunlich viele Leute, die Reptilien oder Amphibien besässen. «Man kann mit diesen Tieren natürlich nicht so kuscheln wie mit einem Hund», sagt sie.

«Aber auch Amphibien und Reptilien sind Tiere, von denen man viel lernt.»

Jedes Tier habe seinen ganz eigenen Charakter. Entscheidend sei ohnehin, sich vorher eingehend mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Tier wirklich zu einem passt.

Ratking.ch möchte in Zukunft eine eigene Marke auf den hiesigen Markt bringen. «Uns ist es wichtig, hierzulande ein Schweizer Produkt anbieten zu können», sagt Stiffeney Braun. Längerfristiges Ziel von Ratking.ch ist es, weiter zu wachsen und intensiver mit Zoos wie etwa dem Walter-Zoo in Gossau zusammenzuarbeiten. Geplant ist zudem, im Jahr 2021 einen Shop in Wittenbach zu eröffnen, um den deutschsprachigen Markt der Schweiz besser versorgen zu können.