Olma: Am Talhoffestival weiterfeiern

Kultur Für den Partyspass nach der Olma: Das Talhof-Festival bietet dieses Jahr wieder Livemusik und ein kulinarisches Angebot Die Olma-Hallen schliessen jeweils um 19 Uhr. Wer danach noch gratis weiterfeiern möchte, kann das am Talhof-Festival tun. Nur wenige Gehminuten vom Olma-Gelände entfernt, findet das Festival statt. Ambra Elia 11.10.2022, 18.00 Uhr

Funk Night an einem Talhof-Festival in früheren Jahren: die Leadsängerin der Band Funky Monks. Meinrad Schade

Sobald die Türen der Olma-Hallen schliessen, öffnen sich jene des Talhofs. Wer nach der Olma noch nicht nach Hause gehen möchte, kann am Talhof-Festival weiterfeiern – und zwar gratis, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst. Abwechslungsreiche Livemusik im Innenbereich und Verpflegungsstände im Garten sorgen an der Torstrasse 14 für Partystimmung.