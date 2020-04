Für das Gewerbe: Regionaler Führungsstab St.Gallen-Bodensee hat 200'000 Schutzmasken aufgetrieben Der Regionale Führungsstab (RFS) St.Gallen-Bodensee unterstützt die Gemeinden im Einzugsgebiet von Gaiserwald bis Rheineck bei der Maskenabgabe an Gewerbetreibende, die ihre Dienstleistungen mit speziellen Schutzkonzepten ab dem 27. April 2020 wieder anbieten. Daniel Wirth 17.04.2020, 16.00 Uhr

Solche Masken stellt der Regionale Führungsstab dem Gewerbe in 16 Gemeinden zwischen Gaiserwald und Rheineck für 75 Rappen das Stück zur Verfügung. Bild: PD/RFS

Die Gewerbetreibenden, die am 27. April 2020 ihre Geschäftstätigkeit gemäss Bundesrat wieder aufnehmen dürfen, benötigen Schutzmaterial wie zum Beispiel chirurgische Mundschutzmasken (Hygienemasken).

Im Sinne einer Dienstleistung bietet der Regionale Führungsstab (RFS) St.Gallen-Bodensee Masken ab dem Lager der Stadt St.Gallen zum Weiterverkauf für 75 Rappen pro Stück an. Er ermöglicht damit, den entsprechenden Branchen raschestmöglich und im Einklang mit den Vorgaben des Bundesrats wieder in den Markt einzutreten, wie der RFS am Freitag mitteilte.

Die Hygienemasken sind ausschliesslich für Branchen vorgesehen, welche für die Wiederaufnahme ihres Betriebs gemäss dem Schutzkonzept des jeweiligen Verbandes auf Schutzausrüstung angewiesen sind wie zum Beispiel Coiffeurgeschäfte, Massagepraxen, Tattoo-Studios oder Kosmetiksalons.

Die Bedarfsabklärung bei den Gemeinden beginnt ab sofort, die Verteilung der Masken ist für Ende nächster Woche vorgesehen, damit der Betrieb ab Montag, 27. April 2020, sichergestellt werden kann, wie es im Communiqué des Führungsstabes heisst.

Für den Bestellprozess wurde eigens eine Website eingerichtet (www.masken-sgb.ch). Die Mindestbestellmenge liegt gemäss RFS bei 50 Stück. Die Verteilung der Masken ist Sache der jeweiligen Standortgemeinde. Es stehen einmalig insgesamt 200'000 Masken zur Verfügung.