In St.Gallen und Rorschach startet die Fasnacht 2022 am 11.11.

Die Fasnacht startet in Rorschach am 11.11. bereits um 10 Uhr. Die Rorschacher Röräheizär veranstalten auf dem Marktplatz ihre traditionelle Einguggätä. Und wie üblich wird es bis zum Abend eine Festwirtschaft mit Getränken und Speisen geben.

Da der Anlass im Freien stattfindet und das Zelt offen ist, gilt laut Vanessa Scherrer von den Röräheizärn keine Zertifikatspflicht.

Um 11.11 Uhr erfolgt der Startschuss für die fünfte Jahreszeit. Dann kracht der Böllerschuss, gefolgt von einem Monsterkonzert. Neben der Guggenmusik Röräheizär werden unter anderem die Moschtoniker aus Wittenbach und die Dorfchübler aus Goldach auftreten. Insgesamt sind es fünf Guggen, die erst zusammen und danach einzeln spielen. Für die Kleinen gibt es ein Kinderschminken.

Kein Umzug in Gossau, dafür wohl das Drachenfest

In Gossau startet die Fasnacht seit einigen Jahren jeweils mit dem Drachenfest am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag. Am 11.11. selbst findet selten etwas statt.

Auf den Umzug müssen Gossauerinnen und Gossauer im Frühling verzichten. Dieser wird alle zwei Jahre veranstaltet. Für 2021 wurde er abgesagt, wie Rolf Tarantino, Präsident des Fasnachtskomitees Gossau, sagt. Die nächste Ausgabe ist daher auf 2023 angesetzt.

Das Drachenfest selbst soll Stand heute 2022 stattfinden, samt Fasnachtszeitung «Drachentöter» und der Verleihung des Drachenpreises. Damit dürfte nächstes Jahr auch in Gossau etwas Fasnachtsstimmung aufkommen. (mha)