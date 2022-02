Fünfte Jahreszeit Details der Fasnacht in St.Gallen hängen noch von den Lockerungen der Coronamassnahmen ab – doch erste Programmpunkte sind fix Trotz Corona müssen Fasnächtler nicht ganz auf die närrische Zeit verzichten. Der Umzug fällt zwar weg, doch andere Programmpunkte können durchgeführt werden. Der Föbü-Verschuss soll definitiv beim Vadian-Denkmal stattfinden. Dinah Hauser 05.02.2022, 16.58 Uhr

Der Umzug fällt heuer zwar aus, doch das Agugge könnte stattfinden. Bild: Ralph Ribi

(3. Februar 2020)

Fasnächtler müssen wegen der Coronapandemie auf Vieles verzichten. Auch in diesem Jahr drohten die Massnahmen die Narren im Zaum zu halten. Doch mit den möglichen Lockerungsschritten, die der Bundesrat letzte Woche in die Vernehmlassung geschickt hat, sieht es für Närrische ein wenig rosiger aus. Das Fasnachtsprogramm in der Stadt St.Gallen wird allem Anschein nach zumindest nicht noch mehr zusammen gestrichen.

Bis ins kleinste Detail ist allerdings noch kaum ein Programmpunkt durchorganisiert. «Wir mussten so viel umplanen, jetzt warten wir den 16. Februar ab, bevor wir etwas fix organisieren», sagt Fasnachtspräsident Bruno Bischof. Alles andere wäre Kaffeesatzlesen. «Wir sind jedenfalls offen für Lockerungen.»

Organisation in ein bis zwei Tagen

Sobald der Bundesrat in anderthalb Wochen bekannt gibt, welche Variante umgesetzt wird, werde die Fasnachtsgesellschaft umgehend die Details definitiv organisieren und die Form der diesjährigen Stadtfasnacht bekannt geben. Das dauere ein bis zwei Tage, schätzt Bischof. Dass es so schnell geht, ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass bereits ein Minimalprogramm steht.

So ist an der Stadtfasnacht auch in diesem Jahr ein grosser Teil der Schnitzelbänkler unterwegs. Sie wollen an drei Abenden – 24., 25. und 26. Februar – in der Kellerbühne und parallel dazu in den Fasnachtsbeizen der Altstadt auftreten. Für die Abende in der Kellerbühne läuft derzeit die Vorreservation. Es habe noch viele freie Plätze, sagt Bischof. «Wir spüren die Zurückhaltung der Leute.»

Ebenfalls gibt es 14 Fasnachtsbeizen, die auf der Website der Fasnachtsgesellschaft aufgeführt sind. Wie bei allen anderen Programmpunkten gilt: Entscheidend sind die Coronamassnahmen, die schliesslich an den Fasnachtstagen in Kraft sind.

Agugge könnte stattfinden

Der Bundesrats-Entscheid fällt nur eine Woche vor dem Schmutzigen Donnerstag. Ob das Agugge um 6 Uhr morgens stattfinden kann? Das hänge von den neuen Massnahmen ab. Nach den jetzt gültigen Regeln ist nämlich jede Gugge für sich selbst verantwortlich, dass die Massnahmen eingehalten werden. «Für uns Organisatoren ist das sehr schwierig», sagt Bischof.

Anfang Januar sagte Bischof in dieser Zeitung, dass das Fehlen von Guggenmusiken das grösste Problem beim Organisieren sei. Viele Formationen würden diesmal gar nicht antreten, weil ihnen die Unsicherheit und das Krankheitsrisiko zu gross sowie die Vorschriften zu restriktiv seien. Andere seien nicht spielfähig, weil zu viele ihrer Mitglieder aufs Mitmachen verzichten wollten. Unterdessen habe sich gezeigt, dass es einige Guggen hat, die spielen wollen würden – sogar genug für das Agugge.

Föbü-Verschuss definitiv vor dem Vadian-Denkmal

Sollte der Bundesrat tatsächlich Lockerungen verkünden, wäre wohl freies Spiel in der Innenstadt angesagt. «Ich hoffe, dass die angefragten Guggen dann noch frei sind. Denn fix zusagen, konnten wir bisher niemandem», sagt Bischof. Er hofft, dass die wenigen Guggen, die spielfähig sind und spielen wollen, so kurzfristig reagieren können.

Bischof weiss auch von Pfarrer Hansruedi Felix, dass dieser eine Gugge für den ökumenischen Gottesdienst am Fasnachtssamstag namens «Vernarrt» gefunden hat. Dieser findet in der Laurenzen-Kirche statt.

Mittlerweile ebenfalls klar ist die Form des Föbü-Verschusses. Dieser findet sicher beim Vadian-Denkmal statt. Laut Föbü-Kanzler Michael Hüppi liegt eine Bewilligung für einen 3G-Anlass vor. Will heissen: Die Veranstaltung wir abgezäunt und es gibt eine Eintrittskontrolle. Im abgesperrten Bereich haben 300 Personen Platz. «Falls es Lockerungen gibt, dann würde der Zaun wegfallen», sagt Hüppi.

Ob es einen Livestream gibt, steht noch nicht fest. Ein solcher wäre sicher geplant gewesen, falls der Föbü-Verschuss nicht beim Vadian-Denkmal hätte stattfinden können. Da Umzüge nicht gestattet sind, fällt allerdings auch der Umzug vom Gallusplatz zum Ort des Verschusses weg.