Fünf St.Galler Nationalräte: So gewinnt die Stadt Einfluss in Bern

So gewinnt die Stadt Einfluss in Bern Ab 2020 hat der Wahlkreis St. Gallen fünf Nationalräte. Das Quintett wird sich in Bern auch für die Stadt stark machen. Sandro Büchler

Von links: Claudia Friedl (SP), Nicolo Paganini (CVP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Franziska Ryser (Grüne) und Thomas Brunner (GLP) vertreten im kommendem Jahr die Stadt St. Gallen im Nationalrat. (Bilder: Keystone)

Vor vier Jahren stand Claudia Friedl noch ganz allein da. Nach den Nationalratswahlen 2015 war die SP-Politikerin in Bern das einzige Parlamentsmitglied aus dem Wahlkreis St. Gallen. Erst im vergangenen Jahr kam mit Olma-Direktor Nicolo Paganini ein zweiter Nationalrat aus dem Wahlkreis hinzu. Der in Abtwil wohnhafte CVP-Politiker rückte als Nachfolger von Jakob Büchler in den 200-köpfigen Nationalrat nach.



Am Sonntag ist aus dem Duo ein Quintett geworden. Neu ist der Wahlkreis St. Gallen mit drei Frauen und zwei Männern im Nationalrat vertreten – die Stadt hat dadurch auf nationaler Ebene an Gewicht gewonnen. In der Stadtsanktgaller Delegation sind neu: Erstens die FDP-Politikerin Susanne Vincenz-Stauffacher, in Abtwil zu Hause und in St. Gallen als Rechtsanwältin tätig; zweitens die ETH-Ingenieurin Franziska Ryser von den Grünen. Sie war die jüngste Präsidentin des St. Galler Stadtparlaments, wo sie seit sechs Jahren politisiert. Und drittens – für viele eine Überraschung – löste der Grünliberale Thomas Brunner sein Ticket nach Bern in den Nationalrat.



Die Städte wollen

sich Gehör verschaffen

Mit neuerdings fünf Nationalräten geht die Stadt als Gewinnerin aus den nationalen Wahlen hervor. Doch wie wichtig ist der Draht nach Bern für St. Gallen? Für Stadtpräsident Thomas Scheitlin ist dies essenziell:

«Zwar sind Städte die Motoren einer Region, aber ihre Stimme im nationalen Parlament ist generell untervertreten.»

Die Nationalräte seien deshalb wichtig für die Gallusstadt, um sich in Bundesbern Gehör zu verschaffen. «Sie können Themen einbringen, verstärken und ihre Kollegen von einer Idee überzeugen.» Die Verbindung zwischen St. Gallen und Bern über ihre Köpfe sei somit von grosser Bedeutung. «Die Stadt gewinnt mehr Einfluss in Bern», sagt Scheitlin.

Es geht um dritte Röhren, S-Bahn-Anbindungen und Agglomerationsprogramme

Was dies heisst, verdeutlicht der Stadtpräsident anhand von zur Zeit diskutierten Infrastrukturprojekten. Die Regelung des Verkehrs in Agglomerationsprogrammen, eine dritte Röhre für die Stadtautobahn, der öffentliche Verkehr und die S-Bahn-Anbindung, dies alles seien wichtige Themen für St. Gallen. «Und allesamt werden sie in Bern konzipiert.» Vom Bundesamt für Verkehr, vom Bundesamt für Strassen und von den SBB etwa. «Die Stadt ist ein urbaner Raum und muss die Herausforderungen zusammen mit dem Bund lösen», sagt Scheitlin.

Insbesondere die verschiedenen Kommissionen des Nationalrats seien deshalb relevant für St. Gallen. «Sitzt beispielsweise einer der fünf Vertreter der Stadt zukünftig in der Verkehrskommission, so kann er oder sie die Diskussion beeinflussen.» Daraus könne die Stadt einen unmittelbaren Wert ziehen.

Näher bei den Geldtöpfen für die Kultur

Doch nicht nur bei Infrastrukturvorhaben können sich die Parlamentarier für die Stadt stark machen. «Auch bei der Kulturbotschaft ist das St. Galler Lobbying von Vorteil.» Institutionen von nationaler Bedeutung, etwa die Stiftsbibliothek, erhalten finanzielle Unterstützung vom Bundesamt für Kultur. Diese Unterstützungen werden auslaufen. Es werde daher wichtig sein, so Scheitlin, dass die Fünfervertretung in Bern sich für die St. Galler Institutionen einsetzt. «Das Textilmuseum ist ebenfalls an Unterstützungsleistungen interessiert.» Auch hier können die

Parlamentarier ihren Einfluss geltend machen.



Kontakte pflegen während

der Session

Silvano Moeckli, Politikwissenschafter an der Universität St. Gallen, bestätigt dies: «Das Lobbying wird einfacher.» Zwar könne das Quintett ab 2020 die Interessen der Stadt nicht durchboxen, doch die politische Schlagkraft der Stadt St. Gallen in Bern verbessere sich. «Im Willensbildungsprozess des Nationalrates, aber auch in den Fraktionen und Kommissionen, sind sie involviert.» Das wirke sich positiv aus.

Aber nicht nur auf dem politischen Parkett, auch abseits davon pflegen die Neo-Nationalräte ihr Beziehungsnetz. Denn bald schon können sie die Dossierverantwortlichen in den Ämtern der Bundesverwaltung persönlich kennenlernen. «Der direkte Kontakt ist einfacher zu finden, wenn sie während der Session ohnehin in Bern sind», sagt Moeckli. Die Bürotüren stünden den Nationalräten gewöhnlich offen. «Und sie haben Zugang zu den Bundesräten.» So entstünde eine fruchtbare Zusammenarbeit. «Die wirksamsten Lobbyisten sitzen direkt im Parlament.»

Laut dem HSG-Politologen hänge zudem viel davon ab, ob und wie die städtischen Vertreter untereinander im Nationalrat agieren. Würden die Fünf am gleichen Strick ziehen, biete dies Potenzial. «Sind sie sich parteiübergreifend einig, können sie viel für die Stadt St. Gallen bewirken.» Das Beispiel der jetzigen Bundesrätin Karin Keller-Sutter, die sich noch als Ständerätin zusammen mit Paul Rechsteiner massgeblich für den Bahnausbau in der Ostschweiz eingesetzt habe, sei ein anschauliches Beispiel für ein Powerplay auf Bundesebene.



Frauen politisieren mit

einem anderen Stil

Überschätzen dürfe man den Einfluss aber nicht. «Denn in erster Linie sind die Parlamentarier ihrer Fraktion verpflichtet.» So habe die Fraktionsdisziplin in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, fügt Moeckli an. Scheitlin sagt jedoch, gehe es um die Stadt St. Gallen, stehe die Sache im Vordergrund – unabhängig von der Parteipolitik. Der Stadtrat tausche sich zudem bei wichtigen St. Galler Anliegen regelmässig mit den Nationalräten aus.

Das Wahlresultat vom Sonntag zeige aber noch eine weitere Verschiebung auf. Nicht nur von rechts nach links und vom Land zur Stadt, sondern auch punkto Geschlecht. «Das bildet die Wählerschaft besser ab», sagt Moeckli. Mit Franziska Ryser, Claudia Friedl und Susanne Vincenz-Stauffacher schickt die Stadt St. Gallen drei Vertreterinnen nach Bern. «Frauen politisieren mit einem anderen Stil, aber genau gleich hart wie Männer.» Der Politikwissenschafter sagt: «Sie sind im Bundeshaus auch ein Aushängeschild für die Herkunftsregion und die Stadt.»