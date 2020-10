Fühlen, hören, joggen, frei sein : Wie der St.Galler Virgil Desax auch ohne Augenlicht über Stock und Stein läuft Einfach rennen – ohne Blindenstock, ohne Hund: Nur ein Band verbindet den Sehnbehinderten Virgil Desax und seinen Guide. Die St.Galler Sektion des Vereins Blind-Jogging unterstützt Sehbehinderte wie ihn beim Rennen. Diana Hagmann-Bula 27.10.2020, 05.00 Uhr

Kies ist sein Lieblingsuntergrund. Weil er so schön tönt, sagt Virgil Desax (links), hier unterwegs mit Guide Severin Dosch. Bild: Ralph Ribi

Für ihn zählt nicht die Leistung. Wenn Virgil Desax joggt, ist anderes wichtig. Die singenden Vögel. Das Kies, das unter den Schuhen knirscht. Er riecht den Wald, spürt die Sonne auf der Haut. Virgil Desax ist blind. Trotzdem läuft er alle zwei Wochen eine einstündige Runde.

Virgil Desax ist einer Hirnoperation blind. Bild: Ralph Ribi

Der Blindenstock bleibt daheim, dafür kommt Severin Dosch mit. Der 35-Jährige hat sich zum Guide ausbilden lassen, absolviert nun das zweite Praktikum. Dosch ist einer von drei Freiwilligen der St.Galler Sektion des gemeinnützigen Fördervereins Blind-Jogging. Sie besteht seit einem Monat und ermöglicht bereits zehn Personen mit Sehbehinderung den Sport auszuüben, den sie lieben.

Wenn eine Delle sich wie ein Loch anfühlt

Eine einfühlsame Begleitung, die für zwei wachsam ist, ein Band, welches das Paar an den Händen zusammenhält, ein paar Anweisungen, mehr ist nicht nötig für die grosse Aufgabe. Severin Dosch fragt seinen Laufgefährten:

«Mit welchem Fuss startest du?»

Severin Dosch führt seinen Laufgefährten mit einem Band in der einen Hand. Bild: Ralph Ribi

Mit rechts, also beginnt der Guide mit links, damit die miteinander verbundenen Arme gleich schwingen. Nahe kommen sie sich in diesen Momenten. Berührung und Band zeigen Geschwindigkeit, Richtung und Gefälle an.

Es braucht einen zweiten Anlauf. «Wir sind nicht in den gleichen Schritt gekommen.» Nun klappt es, und schon kurz später joggen sie locker und mühelos über die Wiese, als würden beide sehen, wohin der Weg sie führt. Ein kurzer Selbstversuch zeigt: So einfach wie es aussieht, ist das nicht. Jede Delle im Boden fühlt sich mit verbundenen Augen wie ein tiefes Loch an und das Gefühl, irgendwo anzustossen, rennt stets mit.

Ernst Altherr, Leiter der St.Galler Sektion von Blind Jogging Bild: Ralph Ribi

Ein Blind-Jogger brauche Grundkondition, Verständnis für die Bewegungsabläufe, sagt Ernst Altherr, Leiter der St.Galler Sektion. «Und Vertrauen.»

Es erleichtere die Tour, dass Virgil Desax früher gesehen habe. Er verstehe die Anweisungen sofort, schätze die Situation richtig ein. Schon hingefallen? «Noch nie», sagt Virgil Desax. Einmal sei im aber schwindlig geworden und er habe immer wieder das Gleichgewicht verloren. «Da sind wir halt mit dem Bus heimgefahren.» Beim Wetter macht er keine Kompromisse: Joggen im Regen, lieber nicht. «Ich bin ein Schönwetterläufer und habe nicht gerne nasse Füsse.»

Joggen, um den Bauch klein zu halten

Früher hatte er dem Ball nachgejagt. Für Fussball und Beachvolleyball schlug sein Sportherz. Doch dann entdeckten Ärzte einen Hirntumor bei dem Zimmermann. Einen gutartigen zwar, aber so gross, dass das Hirnwasser nicht mehr abfliessen konnte. Eine Operation drängte sich auf. Als Virgil Desax aus der Narkose erwachte, war er blind. Ein Chirurgiefehler. Die Ärzte prophezeiten ihm, ein Teil der Sehkraft werde zurückkehren. Tat sie nicht. Das war vor elf Jahren.

Severin Dosch führt, Virgil Desax folgt ihm die Treppe hinauf oberhalb von Abtwil. Mit einem Band in den Händen signalisiert Severin Dosch, ob es rauf, runter, links oder rechts geht. Auch einige Kommandos gibt er Virgil Desax, etwa wenn Gefahr lauert. Ist der Weg breit genug, kann auch Virgil Desax vorausrennen. Bei Treppen oder engen Passagen zeigt der Guide, was kommt. Virgil Desax braucht volles Vertrauen in seinen Fordermann. Virgil Desax und Severin Dosch harmonieren auf der rund einstündigen Runde sehr gut miteinander. Von links: Guide Severin Dosch, Blind Runner Virgil Desax und Ernst Altherr, Leiter der St.Galler Sektion des Vereins Blind Jogging. Ernst Altherr gibt letzte Tipps. Severin Dosch versucht, so wenig Kommandos wie möglich zu geben. Denn Virgil Desax schätzt die Ruhe bei seiner Joggingrunde.

Heute berät Virgil Desax für Obvita, den Ostschweizerischen Blindenverein, Personen mit Sehbehinderung statt Holz zu verarbeiten, und statt Fussball zu spielen joggt er. Beim Sport gehe es ihm noch immer um den Ausgleich. «Und darum», sagt er und tätschelt seinen Bauch. Seine Frau koche gut, er esse gerne. Seit einem Jahr ist Virgil Desax verheiratet, im Dezember wird er Vater. Bedauert er, nicht mehr sehen zu können?

«Meine Frau hätte ich gerne

im Brautkleid gesehen.»

Meistens aber würden ihm die Bilder von früher genügen. «In meiner Vorstellung steckt viel Kraft, egal wie Menschen oder Landschaft heute aussehen.» Sagt es und greift nach dem Band, das der Guide ihm reicht.

Am Engadiner Skimarathon inspiriert

Severin Dosch kündigt an, dass weiter vorne Kinder spielen, der Kiesweg bald in Wiese übergeht. Der studierte Maschinenbauingenieur, der als Projektleiter bei den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken (SAK) arbeitet, hat früher an Ultramarathons teilgenommen. Nun habe er keine Ambitionen mehr, sagt er. «Darum fällt es mir leicht, mich zurückzunehmen. Diese Runden sind für Virgil.»

Am Engadiner Skimarathon habe er sehbehinderte Menschen mit Guides antreten sehen. Er beschliesst ebenfalls Blindenhelfer zu werden, stösst auf den Blind-Jogging-Verein, meldet sich an. «Wenn man ein gutes Leben hat, kann man etwas zurückgeben.» Obwohl Severin Dosch und Virgil Desax sich erst seit wenigen Wochen kennen, gehen sie vertraut miteinander um. Und äusserst achtsam. Das wünscht sich Virgil Desax auch für den Alltag.

«Wir sollten unsere Mitmenschen wieder mehr wahrnehmen. Und merken, wenn sie Hilfe brauchen.»

Es nähere sich ein Hund, schaltet sich Severin Dosch ein. Er achtet darauf, so wenig Kommandos wie möglich zu geben. Denn Virgil Desax schätzt die Ruhe. Und breite Wege. Auf ihnen kann er fast frei rennen. Das macht ihn besonders glücklich.

Hinweis: www.blind-jogging.ch