Die Stadt erwacht: Ein Frühlingsspaziergang durch St.Gallen

Frühlingsgefühle Plötzlich erwacht die Stadt zum Leben – ein Frühlingsspaziergang durch St.Gallen zwischen Daunenjacken und Bikinis Am frühen Morgen ist es noch eiskalt, am Mittag sünnelen sich Bikinimädchen und Badehosenhelden am Mannenweier. Der Frühling ist da, und mit ihm die Lebensfreude und der Hunger auf Sommer. Ein Spaziergang durch das erblühende St. Gallen, das dem Frühling doch noch nicht so ganz traut. Julia Nehmiz 26.03.2022, 05.00 Uhr

Der Frühling ist in der Stadt, und staunende Leichtigkeit macht sich breit. Bild: Michel Canonica (St.Gallen, 24. März 2022)

«Er ist’s». Eduard Mörike wusste schon, warum er sein Gedicht so knapp betitelte. Keine Frage, kein kryptisches Suchen nach romantischer Lyrik, nein, eine zweisilbige Feststellung. Bumm. Zack. Der Frühling ist da!

Ist er denn wirklich da? Und vor allem: Bleibt er? War’s das mit Winter? Nebel? Kälte? Schnee? Letztes Wochenende hat der Frühling astronomisch angefangen. Man beginnt zu schwitzen unter der Mütze, die man aus Gewohnheit übergestülpt hat. Am frühen Morgen ist es noch eiskalt. Nur wenig später findet man sich plötzlich in einer Art Vorsommer wieder. Die Sonnenplätze in den Strassencafés füllen sich, fast jede Bank, jeder Sitzplatz ist am Morgen bereits von Sonnensuchenden besetzt.

Plötzlich spielt sich das Leben wieder draussen auf den Plätzen ab. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Das gesamte lebendige Stadtinventar scheint heiter. Und zugleich auch unentschieden.

Das Mehrfamilienhaus im Quartier: Auf dem Sitzplatz im Erdgeschoss steht ein Heizpilz, auf dem Balkon darüber liegen Schaffelle auf den Stühlen in der Sonne, auf dem Balkon im zweiten Stock ist ein blauer Sonnenschirm aufgespannt. Winter, Frühling, Sommer, drei Jahreszeiten übereinandergestapelt.

Sommerwein bestellen, Daunenjacke tragen

Ein ähnliches Bild in den Gartenbeizen. Sonnenschirme, darunter Schaffelle und Fleecedecken über Stühlen. Als würde man dem Frühling noch nicht so recht trauen.

Im Schatten ist es kalt. Auf den Tischen daneben reflektiert sich die Sonne im Aperol Spritz. Zwei Frauen plaudern beim Milchkaffee, nackte Füsse in Turnschuhen, Fleecedecke um die Schultern gewickelt. Das ältere Paar am Nebentisch trägt Daunenjacken und bestellt Pinot Grigio. Sommerwein.

Auf dem Klosterplatz chillen Sonnenhungrige im Gras. Die Mauer am Gallusplatz ist Picknickbank. Am frühen Abend liegt sie im Schatten, ein paar Versprengte sitzen noch immer dort, als könnten sie nicht loslassen. Die kleine Weinbar hat Tische rausgestellt, der Übergang zum abendlichen Apéro ist fliessend.

Die Stadt wird bunt. Die Primeln leuchten im dürren Gras. Aus der graubraunen Erde spriesst Bärlauch, zwischen Treppenstufen die ersten zarten Triebe, bald wird es nach Knoblauch riechen. Noch sind die Bäume kahl und nackt, vereinzelt zartrosa Kirschblüten, aber goldgelber Blütenrausch am Forsythienbusch.

Mittagspause im Gras. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Im Garten liegt der erste Sonnenanbeter in Badehose

Auf dem Weg zu den Drei Weieren der erste Sonnenanbeter, in Badehose liegt er auf seinem Liegestuhl im Garten. Vorbräunen. Im Mühleggweier glotzen zwei einsame Frösche zwischen Unmengen von Laich stumpf ins Wasser. Es riecht ein wenig muffig. Fortpflanzung muss anstrengend sein. Auf der Café-Terrasse nebenan duftet es nach Kuchen. An der Bushaltestelle wickeln Mutter und erwachsener Sohn Stengeli-Glacé aus dem Papier.

Am Mannenweier. Auf der Wiese bräunt sich eine Frau im Bikini, zwei Decken weiter plaudern zwei junge Frauen in Hoodies und dicken Daunenwesten. Ob der Frühlingstag wirklich hält, was Sonne und blauer Himmel derzeit versprechen?

Als wär's ein heisser Sommertag: Sonnenbaden am Mannenweier. Bild: Michel Canonica (24. März 2022)

Die Treppen runter in die Stadt. Flirrende Leichtigkeit liegt in der Luft. Friedlich beginnt die Stadt sich nach langem Winterschlaf zu räkeln. Staunend blinzelt sie in die Sonne. Hier und dort wäre ein Frühjahrsputz nötig – winterblinde Fenster.

Der letzte Schnee ist längst geschmolzen, der Wegweiser zur Langlaufloipe auf der Kreuzbleiche zeigt seit Wochen ins Grüne. Jetzt sind dort Jogger unterwegs. Wippender Pferdeschwanz, T-Shirt, Sonnenbrille. Drei Buben tollen in kurzen Hosen über den Fussballplatz, den kleinsten haben sie ins Tor gestellt, stolz trägt er seine Goaliehandschuhe, auf dem Rücken die Stürmernummer 10. Weiter hinten auf der weitläufigen Wiese bauen sieben junge Menschen das Geschicklichkeitsspiel Kubb auf, sie tragen Jacken und Mäntel. Die coolen Basketballer gleich daneben zeigen Muskeln, nackte Oberkörper, Schweiss glänzt. Auf dem Spielplatz schaukelt ein Kleinkind, höher, höher, in die letzten Sonnenstrahlen hinein. Oben auf dem kleinen Hügel sitzt ein Mann, er kostet die Sonne aus bis zuletzt. Orange verschwindet sie hinter dem Haus. Kühle steigt auf aus dem Gras. Es ist Frühling. Doch.

