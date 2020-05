Friedhof Hofegg in Gossau für zwei Millionen Franken saniert: Aus den düsteren Aufbahrungsräumen sind würdevolle sakrale Orte für die Trauernden und ihre Toten geworden In den Aufbahrungsräumen nehmen Hinterbliebene am Sarg Abschied von ihren Verstorbenen. Im Friedhof Hofegg waren diese Zimmer bis vor kurzem düstere, beklemmende Kammern. Das hat sich jetzt geändert. Melissa Müller 08.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Würdevoll Abschied nehmen: Die Auffrischung der Aufbahrungsräume war bei der Sanierung des Friedhofs Hofegg ein zentrales Ziel. Michel Canonica

Immer mehr Menschen sterben in Einsamkeit. Das bekommen die Mitarbeiter des Friedhofs Hofegg in Gossau zu spüren. «Wir hatten im letzten Jahr drei Verstorbene, die relativ spät gefunden wurden», sagt Hanspeter Meile, Leiter Unterhaltsdienst. «Bereits waren Insekten an der Verwesung beteiligt.» Solche Leichname könne man nicht in den normalen Aufbahrungsraum legen, da sich die Fliegen vermehren und in die anderen Räume des Friedhofsgebäudes fliegen würden.

Hanspeter Meile, Leiter Unterhalt, ist nicht nur für den Friedhof Hofegg, sondern auch für Strassensignalisationen, den Winterdienst der Stadt Gossau und herrenlose Fahrräder zuständig.

Michel Canonica

Ein Ersatz der Tiefkühlzelle für die Toten war deshalb dringend nötig. Diese wurde mit der Sanierung des Friedhofgebäudes Hofegg angeschafft, die Ende April abgeschlossen wurde.

Im neuen Kühlraum können die Leichname, die der Bestatter bringt, auf 18 Grad unter Null gekühlt werden. Bei diesen Minusgraden können sich Insekten nicht mehr vermehren. Hanspeter Meile sagt:

«Es ist in den letzten Jahren leider immer mehr zum Problem geworden, dass Verstorbene erst nach Tagen in ihren Wohnungen gefunden werden. Dass keine Angehörigen und Nachbarn zu ihnen schauen.»

Er erinnert sich an eine Bestattung, an der nur die Partnerin des Verstorbenen teilnahm. Die alte Frau war allein mit den Totengräbern. «Drei Monate später mussten wir auch die Witwe bestatten. Niemand kam, der um sie trauerte.» Wer auf dem Friedhof arbeite, habe einen tieferen Einblick in die Abgründe der Gesellschaft, fügt Meile hinzu.

Eine architektonische Perle aus den frühen Siebzigerjahren

Die Sanierung des Friedhofgebäudes, das neben der Pauluskirche auf einer Hügelkuppe liegt, hat zwei Millionen Franken gekostet. Dabei blieb der schlichte Winkelbau mit Flachdach aus den frühen Siebzigerjahren, der als architektonische Perle gilt, äusserlich unverändert.

Zwei Trakte sind durch eine pergolaartige Betonstruktur verbunden. Hier geht es zum Aufbahrungstrakt. Michel Canonica

Er besteht aus zwei Trakten, die durch eine pergolaartige Betonstruktur verbunden sind; dazwischen plätschert ein Brunnen in ein türkisfarbenes Becken.

Auf dem Gossauer Friedhof Hofegg finden jährlich 100 Bestattungen statt. Wegen der Coronakrise gebe es bisher nicht mehr Todesfälle, stellen die Mitarbeiter fest.

Michel Canonica

Einerseits wurde die Technik modernisiert, samt neuer Belüftungsanlage und Heizung. «Anderseits benötigten die fünf Aufbahrungsräume eine Auffrischung», sagt Projektleiter Adriano Genovesi.

Projektleiter Adriano Genovesi vom Hochbauamt der Stadt Gossau.

Michel Canonica

Diese waren in die Jahre gekommen. An den Wänden hing ein grober Verputz, am Boden waren dunkle Tonplatten; eine funzlige Beleuchtung und eine dunkle Holzdecke liessen den fensterlosen Raum düster und bedrückend wirken.

Die Aufbahrungsräume waren in die Jahre gekommen. PD

«Ich habe mich darin nicht wohl gefühlt», sagt die St.Galler Architektin Jeannette Geissmann, die mit dem Auftrag betraut wurde. Zusammen mit Architektin Sandra da Silva Soares setzte sie alles daran, den kargen Raum, in dem Hinterbliebene von ihren Liebsten Abschied nehmen, würdig und stimmig zu gestalten.

Die Architektinnen Jeannette Geissmann und Sandra da Silva Soares. PD

Eine weisse Gips-Decke ersetzt nun die dunkle Verkleidung. Die Räume wurden mit einer Sitzbank und Holz-Akustiktäfer gestaltet und mit sanft gedimmten goldenen Leuchten ausgestattet. Die Wände aus Eichenholz vermitteln Wärme.

«Wir wollten ein angemessenes Ambiente schaffen, in dem sich Menschen,

die traumatisiert sind und trauern, aufgehoben fühlen.»

Die Lichtgebung und deren Stimmung sei dabei zentral.

Aufgefrischte Aufbahrungsräume: Die neue Beleuchtung beim Kreuz strebt nach oben in Richtung Jenseits. Michel Canonica

Sie sei schon als Kind fasziniert gewesen von italienischen Bergfriedhöfen. «Sie sind wie kleine Städte in den Städten.» Wenn sie in Paris ist, flaniert die St. Gallerin stets durch den Friedhof Père Lachaise, wo berühmte Menschen wie Schriftsteller Oscar Wilde und die Sängerinnen Edith Piaf und Maria Callas ihre letzte Ruhe fanden. Über den Auftrag, das Gossauer Friedhofgebäude zu sanieren, hat sie sich deshalb sehr erfreut. «Eine einmalige Aufgabe», schwärmt die Architektin. Sakrale Räume zu gestalten, sei eine grosse Herausforderung und erfordere besondere Sorgfalt. Dass dies in Gossau bestens gelungen ist, bezeugen zahlreiche positive Rückmeldungen von Besucherinnen und Besuchern des Friedhofs Hofegg.