Streit über Urnenwand auf Andwiler Friedhof geht weiter

Friedhof «Ich kann das nicht nachvollziehen»: Jetzt schaltet sich der Leiter der Otmar-Pfarrei in die Diskussion um die volle Urnenwand auf dem Andwiler Friedhof ein Die Urnenwand auf dem Andwiler Friedhof ist seit Anfang des Jahres voll. Die Gemeinde will aber keine weitere bauen. Bei Cornel Keller, dem Diakon und Leiter der Otmar-Pfarrei Andwil-Arnegg, stösst dieser Entscheid auf Unverständnis. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Erst im Jahr 2028 wird in der Urnenwand auf dem Andwiler Friedhof wieder ein Platz frei. Bild: Tobias Garcia

Cornel Keller steht auf dem Andwiler Friedhof, zeigt auf die Urnenwand und kommt gleich auf den Punkt: «Es gibt ein sehr grosses Bedürfnis, hier Verstorbene bestatten zu können», sagt der Diakon und Leiter der Otmar-Pfarrei Andwil-Arnegg. Keller muss es wissen, so viel wie er hat wohl niemand in Andwil mit den Angehörigen zu tun. In den letzten Jahren hätten jährlich zwischen vier und sechs Personen ihre letzte Ruhe bei dieser Urnenwand gefunden.

Das wird nun aber für längere Zeit nicht mehr möglich sein. 52 Plätze gibt es in der Urnenwand, seit Anfang dieses Jahres sind alle belegt. Die Namen der Verstorbenen sowie das Geburts- und Sterbejahr stehen auf Schriftplatten.

Toni Thoma, Gemeindepräsident von Andwil. Bild: PD

Erst 2028 wird wieder ein Platz frei, denn es gilt die 20-jährige Grabesruhe. Und eine neue Urnenwand wird es nicht geben. Das bekräftigte Gemeindepräsident Toni Thoma, der auch Präsident der Friedhofskommission ist, kürzlich gegenüber dieser Zeitung:

«Wir werden keine neue Mauer für Urnen bauen.»

Keller ärgert sich über diesen Entscheid. «Ich kann das nicht nachvollziehen.»

Gemeinde sagt, es habe noch mehr als genug Platz auf dem Friedhof

Er ist nicht der einzige: Das Thema führt in der Bevölkerung zu Diskussionen und Unmut. Eine Leserbriefschreiberin warf Thoma vor, die Friedhofsplanung versäumt zu haben. Davon will Thoma nichts wissen: Es habe noch mehr als genug Platz auf dem Friedhof, sagte er. Die Urnenwand sei ein Zusatzangebot, das vor Jahrzehnten geschaffen worden war, zu dem die Gemeinde aber nicht verpflichtet sei.

Cornel Keller, Diakon und Leiter der Otmar-Pfarrei Andwil-Arnegg. Bild: PD

Diese Aussage ist für Keller nur schwer verständlich. Für ihn ist ganz klar:

«Es braucht eine weitere Urnenwand.»

Es gehe nicht um den Platz auf dem Friedhof. «Davon hat es tatsächlich genug.» Es gehe darum, dass die Urnenwand beliebt sei. Und darum brauche es dieses Angebot auch weiterhin. Er erzählt von einem Fall, bei dem sich eine Person in Gossau beisetzen liess, weil es in Andwil keinen Platz mehr hatte. «Das ist einfach schade», so Keller. «Es geht hier auch um die Erinnerungskultur.»

Gemeinschaftsgrab ist für Keller keine Alternative

Thoma stellte im «Tagblatt» indes ein neues Angebot in Aussicht. Geplant sei, auf der Wiese vor der Urnenwand eine weitere Möglichkeit zu schaffen, um Urnen beizusetzen, sagte er. Es soll Stelen geben, auf denen die Namensschilder der verstorbenen Personen angebracht werden. Das sei gut, findet Keller, aber keine Alternative. Unter dieser Wiese befinde sich schon heute das Urnen-Gemeinschaftsgrab.

«Dass dort die Namen der Verstorbenen gezeigt werden, ist längst überfällig.»

Das Gemeinschaftsgrab könne die Urnenwand aber nicht ersetzen. Bei letzteren habe es Platz, um Pflanzen, Kerzen oder andere Gegenstände nach der Beisetzung hinzulegen. Zudem wisse man genau, wo sich die Urnen der Verstorbenen befinden. «Das ist beim Gemeinschaftsgrab nicht so.»

Blick von oben auf die Kirche St.Otmar und den Friedhof. Bild: Tobias Garcia

Doch gibt es nicht auch noch die «normalen» Urnengräber mit Grabstein? «Das stimmt», sagt Keller. Für ein solches würden sich aber vor allem Familien entscheiden, die noch in Andwil oder Arnegg wohnen und das Grab auch pflegen können. «Ist das nicht der Fall, wurde oft die Urnenwand gewählt.»

Keller hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben

Keller ist aber nicht nur unzufrieden mit dem Entscheid des Gemeinderates, er hinterfragt auch dessen Kommunikation in dieser Sache. «Jene, die regelmässig mit den Angehörigen zu tun haben, wurden erst spät darüber informiert», sagt er. «Wir konnten uns auch nicht vorgängig dazu äussern, sondern wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.» Im Jahr 2019 habe es noch geheissen, es werde eine weitere Urnenwand geben.

Man habe ihm auch in Aussicht gestellt, er könne sich in die Diskussion einbringen. Danach habe er nichts mehr gehört. «Der Gemeinderat muss irgendwann zwischen 2019 und 2022 den Entscheid gefällt haben, darauf zu verzichten», sagt Keller. Ihm sei klar, betont er, dass die Friedhofsplanung eine komplizierte Sache sei und wohlüberlegt sein müsse. Trotzdem hofft er, dass der Gemeinderat seinen Entscheid nochmals überdenkt – und doch eine weitere Urnenwand plant.

