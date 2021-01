Natur & Umwelt Fremder Fötzel ohne grossen Wert für die Fischerei: Der Sonnenbarsch erobert den Bodensee Der aus Nordamerika als Aquarienfisch eingeschleppte Sonnenbarsch breitet sich im Bodensee aus. Wer einen dieser bunten Fische fängt, sollte ihn nicht sogleich wieder in den See entlassen. Laut Fischereigesetz ist es nämlich verboten, standortfremde Fische auszusetzen. Rudolf Hirtl 04.01.2021, 23.33 Uhr

Dieser Sonnenbarsch wurde vor wenigen Tagen in der Goldacher Bucht fotografiert. Bild: Tino Dietsche

Im Bodensee leben 36 Fischarten. Darunter auch Flussfischarten, die sich nur zeitweise in den Mündungsbereichen aufhalten. Die genaue Zahl der Fischarten im See verändert sich von Zeit zu Zeit, denn hauptsächlich unkontrollierter Besatz von Aquarienfischen führt dem See nichtheimische Fischarten zu, wie beispielsweise Kaulbarsch oder Stichling.