Tourist-Info in Rorschach empfängt wieder Gäste

Fremdenverkehr Aufbruchstimmung bei der Eröffnung der Tourist-Information am Hafenplatz in Rorschach Stadt- und Gemeindepräsidenten sind zugegen, als Thomas Kirchhofer, Direktor von St.Gallen-Bodensee-Tourismus, am Freitagvormittag die Tourist-Information Rorschach eröffnet. Stadtpräsident Röbi Raths, der das Projekt angestossen hat, stellt dabei eine ansteckende Aufbruchstimmung fest und hofft auf Nachhaltigkeit. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Gut gelaunt an der Eröffnung: Thomas Kirchhofer und Britta Müller von St.Gallen-Bodensee Tourismus, Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths, Gallus Pfister, Gemeindepräsident von Heiden, Urs Müller, Stadtpräsident von Rheineck, Sandra Bischof, Gemeinderätin und Präsidentin der Tourismuskommission Thal und Miriam Salvisberg, Vizegemeindepräsidentin von Thal. Bild: Rudolf Hirtl

Die Hafenstadt Rorschach gilt als wichtiger Knotenpunkt in der Region am See und zieht das ganze Jahr hindurch Einheimische und Touristen an. Umso befremdender war für die Stadtführung vor zwei Jahren die Ankündigung vom Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus, dass die Tourist-Information am Hafen Rorschach per Ende 2020 eingestellt wird. Mit dem Wegfall des Drittverkaufsgeschäfts der SBB entstünden Finanzierungslücken, die für St.Gallen-Bodensee-Tourismus nicht tragbar seien.

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths rieb sich verwundert die Augen, schüttelte sich kurz und startete aus der Not heraus einen bemerkenswerten Alleingang. Mit Zustimmung des Stadtrates stellte er auch für 2021 Jahr eine fixe Anlaufstelle für Touristen sicher. Nicht mehr im Gebäude vom Hafenbahnhof, sondern im Hafengebäude am Hafenplatz. Für Raths war damals klar:

«Es darf nicht passieren, dass Rorschach und die Umgebung im touristischen Gedächtnis verloren gehen.»

Alleine 80’000 Franken gab der Stadtrat für das Pilotprojekt aus, um die Anlaufstelle für Gäste doch noch zu ermöglichen, gesamt steuerte die Stadt 109'000 Franken für den Tourismus am See bei.

Rorschach finanziert nach wie vor Löwenanteil

Seit Freitag, 1. April, hat die Tourist-Information Rorschach ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Auf Intervention von Raths nun aber wieder unter der Führung von St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Möglich ist die Weiterführung der Tourist-Information Rorschach nur, weil die Stadt Rorschach erneut 80’000 Franken einschiesst, 60’000 Franken gehen direkt in die Tourist-Information, wobei die Infrastruktur weitgehend gratis zur Verfügung gestellt wird. Die restlichen 20’000 Franken werden für das Marketing von St.Gallen-Bodensee-Tourismus eingesetzt.

Dass der Tourismusperimeter Rorschach/Bodensee von Bedeutung ist, zeigt sich auch an der Eröffnung vom Freitag. Neben Thomas Kirchhofer und Röbi Raths, sind Gallus Pfister, Gemeindepräsident von Heiden, Urs Müller, Stadtpräsident von Rheineck, Sandra Bischof, Gemeinderätin und Präsidentin der Tourismuskommission Thal und Miriam Salvisberg, Vizegemeindepräsidentin von Thal, anwesend.

Das Bodensee-Südufer hat enormes Potenzial

«Das ist ein Freudentag», sagt Kirchhofer bei seiner kurzen Ansprache. «Es ist schön, dass sich neben den Behördenmitgliedern auch viele Leistungsträger eingefunden haben, die das touristische Produkt an diesem Bodenseeperimeter ausmachen.» Man habe sich im Epizentrum dieser Region eingefunden. Insbesondere Rorschach habe für den Fortbestand der Tourismusinformation viel beigesteuert, aber auch die elf Gemeinden um die Stadt hätten ihre Beiträge für den Tourismus wesentlich erhöht.

Die Tourist-Information, die mit viel Liebe und Herzblut betrieben werde, alleine genüge nicht. Der Perimeter Bodensee Südufer habe enormes Potenzial, das genutzt werden müsse. Die neue S7, die erste S-Bahn, die durch die drei Länder am Bodensee fahre, sei ein erster, wichtiger Schritt. Seinen Schatten werfe bereits das Jahr 2023 voraus, wenn 40 Jahre Bodenseeradweg gefeiert würden. Etwas neidvoll sei sein Blick in Richtung Thurgau, das seinen Bodenseeperimeter optimal nutze, auch mit Hilfe eines grosszügigen Sponsors. «Wir können nicht nur auf einen Geldgeber hoffen, wir müssen die Kraft haben, unser Tourismusmarketing aus eigener Kraft zu finanzieren», sagt Kirchhofer und zielt dabei in Richtung Hoteliers und Beherberger, die ebenfalls dazu beitragen müssten.

Das Team in Rorschach brennt für die Region

Britta Müller, Leiterin Guest Services, betont, dass ihr Team für die Region brenne. Gäste, egal ob Einheimische oder Auswärtige, würden in Rorschach von Monika Meier, Franziska Ulmann und Jacqueline Eugster mit Begeisterung betreut und mit Informationen versorgt. Müller sagt:

«Besucherinnen und Besucher sollen die weite Region Rorschach in guter Erinnerung behalten und auch gerne wiederkommen.»

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths freut sich, dass zahlreiche Behördenmitglieder und Tourismusvertreter nach Rorschach gekommen sind. Er sagt: «Ich stelle eine ansteckende Aufbruchstimmung fest und ich hoffe, dass diese auch nachhaltend ist.»

Britta Müller mit dem Rorschach Team (von links) Franziska Ulmann, Monika Meier und Jacqueline Eugster. Bild: Rudolf Hirtl

Durch die Wiederaufnahme der lokalen Informationsstelle können Ankommende professionell betreut und wichtige Tourismusinformationen bereitgestellt werden. Im Hafenhäuschen können ab sofort Fahrkarten der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt und Tickets für Stadtführungen gekauft werden. Zusätzlich ist die Tourist-Info Rorschach Vorverkaufsstelle für Veranstaltungen aller Art.

