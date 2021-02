Freizeit während Corona Nur Kinder in den Sportanlagen: Betreiber der Region haben bisher gute Erfahrungen mit U16-Gästen gemacht Nur Kinder unter 16 Jahren und Spitzensportler dürfen derzeit ins Hallenbad oder auf die Eisbahn. Im Vorfeld befürchteten die Betreiber, zum Kinderhort zu werden. Dinah Hauser 07.02.2021, 18.00 Uhr

Eislaufen ist in der Stadt zwar noch möglich, aber das Aussenfeld ist geschlossen. Bild: Nik Roth (8. Februar 2020)

Sportanlagen wurden vom Bund für die Bevölkerung geschlossen – mit einigen Ausnahmen. So dürfen Spitzensportler weiterhin trainieren. Auch der U16-Sportbereich darf stattfinden. Ausgenommen sind Kontaktsportarten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sportanlagen für Kinder unter 16 Jahren normal öffnen können. Begleitpersonen haben jedoch keinen Zutritt.

Die Stadt St.Gallen entschied sich, genau dies zu tun. «Wir wollen das Mögliche möglich machen», sagt Andreas Horlacher, Dienststellenleiter Infrastruktur Bildung und Freizeit.

«Hätten wir unsere Anlagen geschlossen, wäre der Sport derzeit arg eingeschränkt.»

Er sieht die Öffnung als einen Beitrag der öffentlichen Hand, den Spitzen- und U16-Sport auch in der Coronakrise zu ermöglichen. So sind nebst den Schulturnhallen und den Sportzentren (Kreuzbleiche, Athletikzentrum) auch das Hallenbad Blumenwies sowie das Eissportzentrum Lerchenfeld geöffnet. «Dies in Übereinstimmung mit der gültigen Verordnung des Bundes», wie Horlacher sagt.

Diese Regeln gelten Die Stadt St.Gallen hat aufgrund der aktualisierten Covid-Verordnung des Bundes die Zutrittsregeln für ihre Sport- und Freizeitanlagen festgelegt. Grundsätzlich dürfen diese nur Kinder zwischen 9 und 16 Jahren sowie Spitzensportler betreten. Zudem muss der Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Es gelten Beschränkungen der Besucherzahlen. Im Eissportzentrum Lerchenfeld besteht eine Maskenpflicht ab 12 Jahren auf der ganzen Anlage. Diese gilt auch für die Hallenbäder, mit Ausnahme der Schwimmhallen und in den Saunakabinen. Der Aufenthalt in den Hallenbädern Blumenwies und Volksbad wird gemäss Schutzkonzept vorerst auf 90 Minuten beschränkt, um möglichst vielen Personen das Schwimmen zu ermöglichen. (pd/dh)

Rückgang der Besucher

Vergleicht man die Besucherzahlen des Blumenwies vom Januar 2021 mit jenen des Januars 2020, zeigt sich ein markanter Rückgang von 79 Prozent. Nur 4'350 Personen statt über 20'660 vergnügten sich im Nass. Jedoch verzeichnete das Bad einen Anstieg über den gesamten Januar. Gemessen wurden hier die Wochenenden, «da unter der Woche nebst den Klassen, die zum Schulschwimmen kommen, kaum Besucher begrüsst werden können.» Der Grund sei, dass die Kinder dann am Schulunterricht teilnehmen, wie Horlacher sagt.

Andreas Horlacher, Leiter Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit, Stadt St.Gallen. Bild: PD

Am ersten Wochenende vom 9. und 10. Januar verzeichnete das Blumenwies 37 Besucher, am Wochenende vom 30. und 31. Januar waren es dann 135. Während den Winterferien kamen knapp 100 Gäste pro Tag. Horlacher stellt zudem fest, dass sich relativ wenige Vereine und organisierte U16-Gruppen fürs Training angemeldet haben.

Auch im Lerchenfeld gibt es ein Minus von 87 Prozent bei den Besucherzahlen im Vergleich der beiden Januarmonate. Statt fast 14'100 kamen noch rund 1730 Gäste. Die Entwicklung der Wochenendzahlen zeigt ebenfalls nach oben, wenn auch weniger steil als beim Blumenwies. Anfang Januar waren es 35, Ende Januar 46 Gäste; während den Winterferien dann rund 70 Eintritte pro Tag. Der Schulsport habe wie gewohnt stattgefunden.

Derzeit steht nur das Innenfeld zur Verfügung und Eishockeyspielen ist untersagt. Eine weitere Besonderheit: «Wir verzeichnen viele Anfragen, ob das Eissportzentrum geöffnet ist», sagt Horlacher. Dazu verweist er auf die Website, wo nebst den Öffnungszeiten auch die Live-Kapazitäten respektive die aktuelle Auslastung aller Anlagen ersichtlich ist.

Die niedrigen Besucherzahlen erstaunen Horlacher nicht. «Wir haben die Angebote bewusst zurückhaltend kommuniziert.» Dies, um einen Ansturm abzuwenden. «Das wäre nicht im Sinne der Massnahmen zur Eindämmung des Virus.»

Kinder müssen selbstständig sein

Da Begleitpersonen die Anlagen nicht betreten dürfen, wird von den Kindern ein hohes Mass an Selbstständigkeit erwartet. Dazu gehört etwa, dass sie sich eigenständig umziehen. Daher werden Kinder erst ab dem neunten Geburtstag eingelassen. Diese sei eine Empfehlung einer Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Städte, bei der auch St.Gallen beteiligt ist.

«Die Kinder verhalten sich im Grossen und Ganzen anständig», sagt Horlacher. Vorfälle habe es bisher keine gegeben.

«Die Befürchtung, Kinderhort zu sein, hat sich nicht bestätigt.»

Die Eismeister würden ab und an beim Binden der Schlittschuhe helfen, auch wenn das nicht in ihren Aufgabenbereich gehöre. «Nicht alle Kinder haben genügend Kraft, die Schuhe so zu binden, dass sie satt am Fuss sitzen.»

Für einen Besuch im Hallenbad empfiehlt Horlacher Schwimmkenntnisse. «Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind alleine ins Hallenbad gehen lassen wollen.» Stellen Aufsichtspersonen fest, dass ein Kind nicht genügend schwimmen kann, wird es in den Nichtschwimmerbereich verwiesen oder nach Hause geschickt. Dies gehöre zum normalen Ablauf – auch bereits vor Corona.

Auch die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler hielten sich an die Regeln. Dafür bindet Horlacher den Eltern und den Gästen ein Kränzli – «für das vernünftige und rücksichtsvolle Miteinander in dieser speziellen Zeit».

Nur Schulen und Schwimmclub in Gossau

Das Hallenbad Rosenau ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen, wie der Website zu entnehmen ist. Der Schwimmunterricht der Schulen sowie die U16-Trainings und -Kurse des Schwimmclubs Flipper dürfen weiterhin stattfinden, wie Stadträtin Gaby Krapf sagt. Dies unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzkonzepte. So dürfen auch in Gossau keine Begleitpersonen in die Anlage. Auch gilt eine Besucherbeschränkung von maximal 26 Personen, damit die Raumanforderung von 15 Quadratmetern pro Person eingehalten werden kann. Ein Zeitplan garantiert, dass die Gruppen gut aneinander vorbeikommen.

Andere Sportanlagen wie Turnhallen sind grundsätzlich für den U16-Bereich offen, auch der Schulsport könne so stattfinden. Einzig geschlossen seien die Fussballfelder. Dies aber nicht wegen Corona, sondern aufgrund der Winterruhe.