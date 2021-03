Freizeit und Wellness Null statt 4000 Badegäste: Der Abtwiler Säntispark lässt seine Bäderwelt trotz Lockerungen geschlossen Der Säntispark ist seit mehr als zwei Monaten geschlossen. Obwohl die Lockerungen eine Teilöffnung ermöglichen, bleiben die Aussenbecken und der Whirlpool zu. Um den Betrieb vor der Wiedereröffnung wieder hochzufahren, benötigt das Team eine Woche. Rita Bolt 03.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Säntispark im Lockdown: Der Betriebsleiter führt durch den leeren Park und zeigt, was es trotzdem alles zu tun gibt. Bild: Tobias Garcia

Das Wasser im Aussensolebad dampft: «Die Morgenluft ist kühl und das Wasser mit etwa 25 Grad doch noch relativ warm», sagt Michael Selb, Betriebsleiter der Freizeitanlagen im Säntispark in Abtwil. Obwohl der Säntispark zurzeit geschlossen ist, ist das Solebad mit Wasser gefüllt, da die Fugen und Plättli ohne Wasserdruck Schaden nehmen würden. Bei normalem Betrieb beträgt die Wassertemperatur im Aussenbecken etwa 34 Grad. Das Solebad enthält zwei Prozent Salz.

Selb erzählt, dass nach dem Lockdown im vergangenen Jahr ein Lastwagen voll mit Salz beladen vorfahren musste. Das Salz wurde vor der Inbetriebnahme des Bades in einem Auffangbecken verflüssigt und von dort ins Solebad geleitet. Derselbe Vorgang wird sich wiederholen, wenn die Bäderwelt dereinst wieder öffnen darf. Selb wagt keine Prognose, wann das sein könnte, sagt nur so viel: «Sicher ist, dass wir eine Woche Vorlaufzeit brauchen, um den ganzen Betrieb wieder hochzufahren.» Und eine Nachfrage bei einem Mitarbeiter ergibt, dass noch genügend Salz für das Solebad vorrätig ist.

Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia Bild: Tobias Garcia

Auf 450 Badegäste beschränkt

Die Bäder und Freizeitanlagen sind in «normalen» Zeiten 365 Tage im Jahr geöffnet. Seit dem 22. Dezember nicht mehr: Seit dann sind Bäder, Rutschen, Saunalandschaft, Wellnessbereich, Sport- und Spielanlagen geschlossen. Die Weihnachtsferien sind – in Nicht-Corona-Zeiten – jeweils die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Generell werden laut Selb in den Ferien und an Wochenenden im Herbst und Winter am meisten Besucherinnen und Besucher gezählt. An einem Samstag oder Sonntag können es täglich etwa 4000 Badegäste sein. Auch in den Frühlingsferien seien die 50 bis 60 Mitarbeitenden regen Betrieb gewohnt, sagt Selb.

Im Kanton St.Gallen beginnen die Frühlingsferien dieses Jahr am 11. April. Selb wünscht sich, dass im Säntispark bald wieder Leben einkehrt. Er rechnet damit, dass die Besucherzahl in einer ersten Phase wieder beschränkt sein wird. Vor der Schliessung am 22. Dezember durften sich in den gesamten Anlagen 450 Badegäste aufhalten.

Obwohl die Aussenbecken und der Whirlpool seit dieser Woche wieder geöffnet sein dürften, sieht die Betriebsleitung davon ab. «Wir haben darüber diskutiert und sind der Meinung, dass ein Betrieb wirtschaftlich nicht vertretbar wäre», sagt Selb, der derzeit teilweise im Homeoffice arbeitet. Der mehrwöchige Lockdown im vergangenen Jahr und die Schliessung seit Ende Dezember reissen laut Selb ein Loch in die Kasse des Säntisparks. Trotzdem erhielten alle Mitarbeitenden immer den vollen Lohn von der Migros. Michael Selb und sein Team machen das Beste aus der Situation. Er sagt:

«Wir jedenfalls sind parat.»

Michael Selb ist Betriebsleiter der Freizeitanlagen im Säntispark. Bild: Tobias Garcia

Viertägige Revision wurde vorgezogen

Die grossen Bäder sind mit Wasser gefüllt, die Becken der Kinderbadewelt hingegen sind leer. Das Kinder-Chromstahlbecken ist frisch auf Hochglanz poliert. Die schwimmenden Baumstämme liegen daneben. Im Bäderbereich arbeiten bei Normalbetrieb 20 Bademeisterinnen und -meister. Sie sind jetzt alle in Kurzarbeit. Die sechs Schichtleiter kommen jeden zweiten oder dritten Tag vorbei, drehen die Duschen auf, spülen die WCs, damit alle Leitungen sauber bleiben und «dass sich nichts ansiedelt, was nicht in die Leitungen gehört», sagt Selb und lacht.

Zudem kontrollieren die Schichtleiter auf einem Rundgang, ob alles in Ordnung ist. Vorgezogen wurde die jährlich vier Tage dauernde Revision, die jeweils im Mai stattfindet. «Es ist dies der Jahresunterhalt mit Frühlingsputz. Alle Massageliegen wurden auseinandergeschraubt und alles wurde gereinigt, das Wasser in den Becken des römisch-irischen Bereichs wurde abgelassen, die Saunabänke abgeschliffen», listet der Betriebsleiter einige Arbeiten auf.

Auch durch diese Rutschen fliesst derzeit kein Wasser mehr. Bild: Tobias Garcia

Der Säntispark habe betreffend Hygiene und Sauberkeit einen guten Ruf. Ein Mitarbeiter wechselt derzeit Kabel und kleine «Lämpli» aus. Die Bäder seien über 30 Jahre alt, da müsse das eine oder andere ersetzt werden. Der ganze Bereich unter den Becken ist begehbar; alle Reparaturarbeiten können also von unten her erledigt werden.

Bäderbereich muss evakuiert werden

Vor drei Wochen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Säntispark aufgeboten – die Freude über das Wiedersehen mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen sei gross gewesen, sagt Selb. Dann wurde über die Lautsprecheranlagen die Durchsage gemacht, der ganze Bäderbereich müsse evakuiert werden. Dies zu Schulungszwecken. Der Sicherheitsbeauftragte der Migros Ostschweiz zeigte die Massnahmen bei einem Brand und einer Evakuierung auf. «Eine solche Schulung kann sonst ja nur theoretisch durchgeführt werden», sagt Selb. «Wir können ja nicht einfach schliessen und eine Evakuierung üben.» Das war dieses Mal anders. Die Übung sei spannend und eindrücklich gewesen. Selb ist seit sieben Jahren im Freizeitpark tätig. Glücklicherweise sei noch nie etwas Ernstes passiert.