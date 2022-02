Baubeginn des Pumptracks Engelburg

Freizeit 280 Meter lang, 270'000 Franken teuer: In Engelburg haben Bauarbeiten für einen neuen Pumptrack begonnen In vielen Gemeinden in der Region erfreuen sich Pumptracks grosser Beliebtheit. Bald hat auch die Gemeinde Gaiserwald einen. Dort ist am Dienstagnachmittag der Spatenstich erfolgt. Die Eröffnung soll im Juni erfolgen. Joshua Lindenmann 22.02.2022, 17.51 Uhr

Initiant Samuel Wyler (Dritter von links), Gemeindepräsident Boris Tschirky (Vierter von rechts) und Projektleiter Matthias Eggimann (Dritter von rechts). Bild: Joshua Lindenmann

Am Dienstagmittag fand der Spatenstich für den neuen Pumptrack in Engelburg statt. Dieser entsteht gleich neben der Schulhauswiese. «Der nächste Pumptrack in der Region ist in Flawil und ich bike selber gerne. Mein Kollege Reto Moritzi hatte dann die Idee, das Projekt zu lancieren und ich half ihm bei der Umsetzung», sagt Mitinitiant Samuel Wyler. «Zur Diskussion standen verschiedene Standorte in der Gemeinde Gaiserwald. Der Standort Oberhalden in Engelburg hat die Anforderungen am besten erfüllt», sagt Wyler. Neben dem Pumptrack sollen auch noch Sitzbänke und ein Wasserbrunnen entstehen.