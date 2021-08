Ein Ort für alle: Gossau denkt über Generationenspielplätze nach

Freizeit «Es wäre ein Ort, wo man sich trifft, austauscht und gemeinsam bewegt»: Gossau denkt über Generationenspielplätze nach Viele Spielplätze in Gossau sind vor allem auf Kleinkinder ausgerichtet. Das soll sich ändern. Die Stadt erarbeitet derzeit ein Konzept für Generationenspielplätze. Diese sollen alle Altersklassen ansprechen und ein Ort der Begegnung sein. Perrine Woodtli 12.08.2021, 05.00 Uhr

Spielplätze, auf denen sich Grosseltern und ihre Enkel gleichermassen beschäftigen können, soll es auch in Gossau geben. Bild: Alamy

Im Sandkasten buddeln, schaukeln oder gigampfen: In Gossau gibt es mehrere grössere und kleinere Spielplätze, auf denen sich Kinder vergnügen können. Nebst vier öffentlichen Spielplätzen hat es auch bei jeder Schule und jedem Kindergarten eine Anlage. Seit 1981 betreibt zudem der «Elternverein öffentlicher Spielplatz Gossau» jeweils von Frühling bis Herbst einen Spielplatz im Gebiet Buechenwald.

Die meisten Spielplätze in Gossau sind vor allem für Kleinkinder ausgerichtet. «Für ältere Kinder oder Erwachsene sind sie weniger interessant», sagt Stadträtin Helen Alder Frey. Das hätten auch mehrere Quartierbegehungen verdeutlicht. Die Stadt Gossau hat sich deshalb dazu entschieden, ein Konzept für Generationenspielplätze zu erarbeiten. Zuständig ist Alders Departement Jugend, Alter, Soziales.

Ebenfalls Ausschlag gegeben für das Spielplatzkonzept hat die Tatsache, dass im Gebiet Buechenwald in den nächsten Jahren die Sportanlagen erneuert werden. Dazu gehört auch die Aussenraumgestaltung. Dazu sagt Adler:

«Nebst den Sport- und Wettkampfanlagen sind öffentlich zugängliche Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume vorgesehen mit dem Ziel, etwas für alle Generationen umzusetzen.»

In den kommenden Jahren sollen sämtliche Spielplatzanlagen nach einem gesamtheitlichen und interdisziplinären Planungsansatz sowie nach einheitlichen Qualitätsvorgaben gestaltet werden.

Auch Grosseltern sollen den Spielplatz nutzen können

Ein Generationenspielplatz soll, wie es der Name bereits sagt, alle Generationen miteinbeziehen. In diese Richtung sei in Gossau bis dato noch nicht viel gemacht worden, sagt Alder. Statt nur einer Schaukel und eines Sandkastens für Kleinkinder soll es auch Spiele geben, die älteren Kindern und Erwachsenen ebenfalls Spass machen. Alder sagt:

Helen Alder Frey, Gossauer Stadträtin. Bild: PD

«Der Grossvater soll seine Enkelin also nicht nur auf der Schaukel anstossen. Sie sollen auch gemeinsam etwas erleben können.»

So gebe es beispielsweise Balancierspiele, die Jung und Alt gemeinsam nutzen könnte.

Ein Generationenspielplatz habe grosses Potenzial als ein Ort der Begegnung. «Es wäre ein Ort, wo man sich trifft, sich austauscht und sich auch gemeinsam bewegt.» Ein Spielplatz für alle Altersklassen hat für Alder denn auch durchaus positive gesundheitliche Aspekte.

Bereits im Stadtentwicklungskonzept von 2016 habe der Stadtrat festgehalten, das Wohnumfeld zu verbessern. Im Leitbild Gossau35 hat er es sich zudem auf die Fahne geschrieben, das soziale Umfeld zu stärken.

Auch die Bevölkerung soll mitreden

Als erster Schritt wurden nun alle Spielplätze in Gossau erfasst und analysiert, sagt Alder. Auch die Schulspielplätze werden ins Konzept aufgenommen. Die Bestandesaufnahme soll aufzeigen, was es in Gossau bereits alles gibt und was fehlt. «Das Konzept bedeutet nicht unbedingt, dass wir neue Spielplätze bauen werden», betont die Stadträtin. Vielmehr wolle man herausfinden, wie man die Spielplätze weiterentwickeln könnte.

In der ersten Jahreshälfte 2022 sollen das Konzept fertig ausgearbeitet und Empfehlungen formuliert sein. Im Umsetzungsprozess will man laut Alder auch die Gossauerinnen und Gossauer miteinbeziehen. Diese sollen ihre Wünsche, Ideen und Bedürfnisse einbringen können. In den Legislaturzielen des Stadtrates steht, dass das Konzept bis 2021 erstellt sein soll. Das schaffe man zeitlich aber nicht, sagt Alder. Das Projekt habe keine grosse Dringlichkeit. Sie betont aber:

«Natürlich wollen wir dieses Thema trotzdem zügig vorantreiben.»

Die Stadt wird beim Konzept für Generationenspielplätze von der Stiftung Hopp-la beraten. Diese setzt sich für eine intergenerative Bewegungs- und Gesundheitsförderung ein und hat schon mehrere Generationenspielplätze in der Schweiz mitgestaltet, unter anderem in Buchs. Von diesen Erfahrungen, sagt Helen Alder, könne Gossau profitieren.