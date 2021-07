Freizeit Alle wollen selber Gummibärli machen: Noch nie gingen so viele Wünsche für den Ferienspass Wittenbach-Muolen-Häggenschwil ein Knapp 400 Kinder und Jugendliche haben 1097 Wünsche für den diesjährigen Ferienspass in den Sommerferien eingereicht. Bei den 48 Kursen kam es teilweise zu grossen Überbuchungen. Jeremias Frei, Leiter der Offenen Jugendarbeit in Wittenbach, kann sich vorstellen, dass die grosse Nachfrage mit Corona zusammenhängt. Perrine Woodtli 02.07.2021, 05.00 Uhr

Der Besuch bei der Feuerwehr ist beim Ferienspass Wittenbach-Muolen-Häggenschwil jeweils beliebt.

Bild: Aybüke Köseoglu (20. Juli 2020)

Basteln, fischen, tauchen, kochen: Die Kinder in Wittenbach, Häggenschwil und Muolen müssen sich in diesen Sommerferien nicht langweilen. Denn auch in diesem Sommer findet vom 26. Juli bis 13. August der gemeinsame Ferienspass der drei Gemeinden statt. Das Angebot erfreute sich in den vergangenen Jahren schon immer grosser Beliebtheit. Dieses Jahr ist die Nachfrage nun so gross wie noch nie.