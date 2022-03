Waldkirch: im Erlebnishof Wannenwis leben exotische Tiere

Freizeit Affen füttern, Schlangen streicheln und Alpakas spazieren führen – der Waldkircher Erlebnisbauernhof Wannenwis ist nach langer Pause wieder offen Die Waldkircher Petra und Orlando Schrofer führten früher einen Bauernhof mit Mutterkuhhaltung, heute nehmen sie allerlei exotische Tiere auf – und öffnen den Hof für Besucherinnen und Besucher. Rita Bolt Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Petra und Orlando Schrofer mit zwei Lemuren: Das Ehepaar führt den Erlebnisbauernhof Wannenwis. Bild: Benjamin Manser

Arthur, der Javaneraffe, lebt seit November auf dem Hof von Petra und Orlando Schrofer. Der 17-jährige Affe ist von einem Tierpark in Genf nach Waldkirch auf den Erlebnisbauernhof Wannenwis gekommen. Besonders gerne mag er Erdnüsse und Früchte und am liebsten frisst er die Leckereien direkt aus der Hand des Chefs. Arthur schickt Schrofer sogar Küsse durch die Glasscheibe, während alle anderen meistens einen bösen Blick und gefletschte Zähne zu sehen bekommen.

Javaneraffe Arthur stammt aus Genf. Bild: Benjamin Manser

«Arthur war schon in einem Zirkus», sagt Schrofer. Vielmehr wisse er nicht über das Tier. Der Affe lebt in einem Innen- und einem Aussengehege, die mit Holz und Seilen als Spielmöglichkeiten eingerichtet sind. Er verbringt seine Tage allein. «Er wurde von Hand aufgezogen und kann deshalb nicht in eine Gruppe integriert werden», erklärt Schrofer und ergänzt:

«Wir wissen nicht, wie er auf einen Artgenossen reagieren würde.»

Das Risiko sei zu gross. Es könnte sein, dass es zu Kämpfen käme, denn Arthur sei zwar cool, aber auch schwierig und unberechenbar.

In den zwei Coronajahren ist der Hof gewachsen

Mit Arthur ist der Erlebnisbauernhof um einen Exoten reicher. Der Tierpark sei in den vergangenen zwei Jahren gewachsen, sagt Petra Schrofer. Vor allem auch durch Tierschutzfälle. Tiere, die über Ämter oder andere Zoos zu ihnen gelangt sind. So wie etwa das junge Kattamännchen, das aus Knies Kinderzoos stammt und in die Gruppe integriert werden konnte.

Orlando Schrofer öffnet die Tür des Geheges und ruft den Lemuren. Einmal genügt und die Affen verlassen blitzschnell das Gehege. Sie hoffen auf Leckereien. Doch dieses Mal gibt es keine.

Einer der Lemuren in seinem Gehege im 2020 gebauten Exotenhaus. Bild: Benjamin Manser

Auf Befehl kehren sie in ihr Gehege zurück. «Wir sind eine kleine Auffangstation geworden», sagen die Tierliebhaber, die selten Nein sagen können und deshalb immer mehr Tiere zu versorgen haben. Mehr Papageien, mehr Schildkröten, mehr Affen, mehr Schlangen.

Schrofers arbeiten oft mit Knies Kinderzoo oder dem Basler Zoo zusammen. So gross wie diese beiden Tierpärke soll die Wannenwi aber nicht werden. «So wie er Zoo heute ist, soll er bleiben», sagt Petra Schrofer.

Verein unterstützt Tierpark Orlando Schrofer hat den Verein Tierfreunde Wannenwis Waldkirch gegründet. Er präsidiert den Verein. Dieser fördert den Erlebnisbauernhof Wannenwis. Er unterstützt den Tierpark ideell, materiell und finanziell, um ihn zu erhalten, gestalten und weiterzuentwickeln. Der Verein zählt bereits 140 Mitglieder. Interessierte können auch eine Tierpatenschaft übernehmen. Informationen erteilen Orlando und Petra Schrofer.

Bindewaran vor dem Einschläfern gerettet

Das Ehepaar Schrofer mit den drei Kindern hat die Pandemie gut überstanden. Sie betreiben neben dem Tierpark einen landwirtschaftlichen Biobetrieb mit 2000 Legehennen und einem Pensionsstall für 18 Pferde. «Der Hof hat den Tierpark während der Pandemie getragen», antworten die Landwirte. Jetzt ist wieder Normalbetrieb.

Einmal im Monat öffnen sie den Bauernhof-Zoo für die Bevölkerung. Das nächste Mal am Sonntag, 3. April. Es gibt zudem private Führungen und sogar Nachtsafaris, weil einige Tiere nachtaktiv sind.

Im 2020 gebauten Exotenhaus sind Stabheuschrecken, Vogelspinnen, Echsen, Affen und Schlangen zu sehen. Die 30-jährige Boa sei ein Tierschutzfall und wurde vom Kantonalen Veterinäramt St.Gallen auf die Wannenwis vermittelt. Bei den Weissbüscheläffchen hat es Nachwuchs gegeben; die Mutter trägt die beiden Babys auf dem Rücken. Quirlig und hübsch sind die Liszt- und Zwergseidenäffchen; beide sind bedrohte Krallenaffenarten. Orlando Schrofer widmet sich deshalb auch der Zucht.

Inmitten der Affengehege schwimmt ein Bindewaran in einem grossen Bottich. Er heisst Konrad und ist 1,80 Meter gross. Konrad wurde in einem privaten Keller gehalten und dort entdeckt. Schrofer sagt kopfschüttelnd:

«Kaum zu glauben, dass jemand so etwas macht.»

«In der ganzen Schweiz gab es nach der Beschlagnahmung keinen geeigneten Platz für den Waran, deshalb sollte er am 19. Dezember 2021 eingeschläfert werden. Wir wurden zwei Mal angefragt und haben nach reiflicher Überlegung dann doch ja gesagt», erzählt Schrofer mit einem Achselzucken.

Das habe zur Folge gehabt, dass für Konrad sofort Lebensraum geschaffen werden musste. Konrad liebt das Wasser und dreht zwei Mal täglich seine Runden. Und wenn er vom Wasser genug hat, versteckt er sich unter den Steinen. Im Vogelgehege draussen lacht das Vogelpärchen Lachender Hans; beide strecken ihre Schnäbel in die Höhe und lachen tatsächlich aus voller Brust.

Das Besondere an den öffentlichen Besuchstagen ist, dass einige Tiere gestreichelt werden dürfen – auch die Schlangen und Echsen. Die Äffchen können gefüttert, die Alpakas dürfen an der Leine geführt und die Schafe – wenn sie es zulassen – gestreichelt werden. Konrad und Arthur bleiben allerdings hinter «verschlossenen Türen».

Auf dem Hof leben auch Alpakas und Schafe. Bild: Benjamin Manser

XXL-Turm für einheimische Tiere gebaut

Orlando Schrofer ist ein bekennender Tiernarr. Er sei mit dem Tiervirus infiziert. Sein Grossvater habe eine Vorliebe für Perl- und Seidenhühner gehabt. «Damals waren das noch exotische Tiere», erzählt der Waldkircher und lacht. Seinem Vater hätten es Vögel, vor allem Kakadus, angetan.

«Ich selber habe mit Krebsen, Gespenstschrecken und Schlangen angefangen.»

Petra Schrofer ist in der Wannenwis aufgewachsen – sie hat den Landwirtschaftsbetrieb 2014 mit ihrem Mann übernommen; damals betrieben sie noch Mutterkuhhaltung. 2016 verkauften sie die letzte Kuh.

Petra Schrofer hat nun ein Projekt für einheimische Tiere realisiert: Sie hat hinter dem Exotenhaus Lebensraum für einheimische Kleintiere geschaffen; einen sogenannten Lebensturm, der über fünf Meter hoch ist und in einem Schmetterlingsgarten steht.

Der sogenannte Lebensturm bildet Lebensraum für viele verschiedene Tiere. Bild: Benjamin Manser

In der untersten Etage können sich Igel, Wiesel und Blindschleichen einnisten. In den oberen Stockwerken, die mit trockenem Holz ausgestattet sind, sollen Vögel, vor allem Meisen, Wildbienen, Insekten und weitere Kleintiere einziehen. Integriert werden noch zwei Bienenhotels. Rund um den Lebensturm wird eine Magerwiese angelegt und bereits fertig ist das Stück mit Trockensand und Futterpflanzen für Schmetterlinge.

Geöffnet Sonntag, 3. April, 14–18 Uhr, www.wannenwis.ch

