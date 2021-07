Legislaturziel: Stadtrat Gossau will Zeitvorsorge einführen

Freiwilligenarbeit Jetzt soll es vorwärtsgehen: Der Gossauer Stadtrat will die Zeitvorsorge einführen – einige Fragen sind aber noch offen Wer anderen hilft, hilft sich selbst: Auf diesem Gedanken beruht das System der Zeitvorsorge. Was es in der Stadt St.Gallen schon seit einigen Jahren gibt, will der Gossauer Stadtrat nun auch einführen. Offen ist, ob sich die Stadt einem bestehenden Modell anschliesst oder eine massgeschneiderte Lösung einführt. Michel Burtscher 26.07.2021, 12.00 Uhr

Wer hilfsbedürftige ältere Person im Alltag unterstützt, bekommt Zeiteinheiten auf einem individuellen Konto gutgeschrieben. Bild: Christian Beutler/Keystone

Das Thema geistert schon seit einigen Jahren durch die Gossauer Politik. Erstmals schriftlich erwähnt wurde es 2017 als Massnahme im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan. Die Rede ist von der Zeitvorsorge. Das Prinzip: Wer hilfsbedürftige ältere Person im Alltag unterstützt – beispielsweise beim Kochen, beim Einkaufen, bei Terminen oder administrativen Aufgaben –, bekommt Zeiteinheiten auf einem individuellen Konto gutgeschrieben. Diese können später bei eigenem Bedarf gegen Leistungen neuer «Zeitvorsorgender» eingetauscht werden.

Vor zwei Jahren hiess es bei der Stadt noch, man habe erste Gespräche geführt und prüfe den Anschluss Gossaus ans Zeitvorsorgeprojekt der Stadt St.Gallen. Entschieden sei aber noch nichts. Mittlerweile ist das Vorhaben konkreter geworden. Das zeigt ein Blick in die Legislaturziele 2021 bis 2024 des Stadtrats, die er kürzlich veröffentlicht hat. Dort steht im Kapitel «Gossau – ein Platz zum Leben»: «Die Verhandlungen für ein Zeitvorsorgemodell sind abgeschlossen.» Frist: bis 2021. Einige offene Fragen gibt es bei diesem Thema aber noch immer.

Eine massgeschneiderte Lösung für Gossau?

Helen Alder Frey, Gossauer Stadträtin, Departement Jugend Alter Soziales. Bild: PD

Die zuständige Stadträtin Helen Alder Frey bestätigt auf Anfrage, dass es in Gossau nun vorwärtsgehen soll mit der Zeitvorsorge. Früher habe man wenig Ressourcen gehabt, um Altersthemen zu behandeln, sagt die Vorsteherin des Departements Jugend Alter Soziales. Das hat sich geändert, seit im vergangenen Jahr die Fachstelle Alter und Gesundheit geschaffen und mit Barbara Züst besetzt wurde. Man habe nun mit der Überarbeitung der Altersstrategie begonnen – und sich gleichzeitig dem Thema Zeitvorsorge angenommen, so Alder.

Dabei mache man «den Fächer auf», schaue also nicht nur das St.Galler Modell an, sondern auch andere Modelle wie jenes der Fondation KISS mit Sitz in Zug. Für welche Variante man sich entscheiden werde, ist noch nicht klar. Alder sagt:

«Die Frage ist, ob wir uns einem der beiden Modelle anschliessen oder eine massgeschneiderte Lösung für Gossau wollen und ein eigenes Modell entwickeln.»

Das Rad wolle man aber sicher nicht neu erfinden, betont die Stadträtin.

Workshop mit Organisationen und Privatpersonen

Beide Modelle hätten Vor- und Nachteile. «Keines hat uns zu 100 Prozent überzeugt.» Das KISS-Modell sei flexibler und auch an jüngere Menschen gerichtet, beim St.Galler Modell werde die Einlösbarkeit der angesparten Stunden durch die Gemeinde garantiert und es sei für Personen ab 50 gedacht. Die Stadt hat kürzlich mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Organisationen wie der Pro Senectute, den Jahrgänger- und Quartiervereinen, den Kirchen und der Spitex sowie interessierten Privatpersonen einen Workshop zum Thema durchgeführt. Dabei ist klar geworden: Die Zeitvorsorge stösst auf Interesse.

Das Ziel dieses Angebots ist unter anderem, älteren Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen. Die Gemeinden seien für die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots in der Altersbetreuung verantwortlich, betont Alder. Die Zahl älterer Menschen werde in den nächsten Jahren stetig zunehmen.

«Viele möchten den Eintritt in ein Pflegeheim möglichst lange hinauszögern. Und es hätte auch gar nicht genügend Plätze, um alle Menschen in Institutionen aufzunehmen.»

Um die Betreuung zu Hause sicherzustellen, müssten Alternativen geschaffen werden. Zudem seien viele Pensionierte noch sehr fit und wollten eine sinnstiftende Aufgabe übernehmen. «Viele Menschen haben Mühe, unentgeltlich Hilfe anzunehmen. So gesehen haben sie sich dann die Hilfe selber erworben.»

Das Thema kommt immer wieder auf

Offen bleibt, wie gross die Nachfrage nach einem solchen Angebot in der Gossauer Bevölkerung tatsächlich ist. Unter anderem das soll die Altersstrategie zeigen. Darum sei das Thema Zeitvorsorge nun auch darin integriert worden, sagt Alder. Könnte es am Schluss also sein, dass auf die Einführung verzichtet wird, wenn sich zeigt, dass die Nachfrage zu klein ist? Möglich sei es, so die Stadträtin. Sie glaubt aber eher nicht. Denn das Thema komme immer wieder auf.

«Wir hatten auch schon Anfragen von Personen, die in St.Gallen Stunden gesammelt haben und wissen wollten, ob sie diese dann irgendwann in Gossau einlösen können.»

Es wird nun also weitergearbeitet an dem Thema. Bei der Stadt geht man davon aus, dass das Projekt im Jahr 2023 umgesetzt werden könnte, wie Alder sagt. Beim Anschluss an die Zeitvorsorge St.Gallen wäre die Umsetzung sofort nach dem Entscheid möglich.