FREIWILLIGENARBEIT Aufbruch in eine neue Ära: Die stadtsanktgaller Stiftung Zeitvorsorge expandiert nach Rapperswil-Jona Das St.Galler-Zeitvorsorge-Modell setzt sich immer mehr durch. Die geografische Ausweitung auf Rapperswil-Jona ist ein Meilenstein in der Geschichte der Stiftung, sagt Geschäftsleiter Jürg Weibel. Rosa Schmitz 20.05.2021, 17.00 Uhr

Jürg Weibel ist der Geschäftsleiter der Stiftung Zeitvorsorge in St.Gallen. Sie hat ein schwieriges Jahr hinter sich, expandiert heuer aber nach Rapperswil-Jona. Bild: Urs Bucher



Die Zeitvorsorge St.Gallen gründet einen Standort in Rapperswil-Jona. Dies teilt die Stiftung am Donnerstag mit: Die Stimmbevölkerung von Rapperswil-Jona hat der Einrichtung eines Fonds zur langfristigen Sicherstellung der Zeitguthaben am 9. Mai zugestimmt. Nachdem der Stadtrat bereits im Vorjahr die grundsätzliche Einführung beschlossen habe, werde das Modell jetzt definitiv auch in der zweitgrössten Stadt des Kantons eingeführt.

Die Idee der Stiftung Zeitvorsorge Ziel der Zeitsorge ist es, dass Personen über 50 Jahren möglichst lange selbstbestimmt zu Hause leben können. Dazu erhalten sie Unterstützung von Freiwillig. Die Zeit, die diese Helfer aufwenden, wird ihnen gut geschrieben. Wenn sie dann später selbst Hilfe benötigen, können sie die von ihnen geleisteten Stunden einlösen. Das Modell der Stiftung Zeitvorsorge unterscheidet sich von anderen Zeitsparsystemen durch einen entscheidenden Punkt: Die angesparten Stunden sind durch die Gemeinde gesichert, also langfristig garantiert. Das Konzept der Stiftung baut dabei auf der Zusammenarbeit auf mit den vor Ort bestehenden Organisationen, die im Altersbereich tätig sind. (rms)

Damit beginnt auch in Rapperswil-Jona eine Zusammenarbeit der verschiedenen im Alterssegment tätigen Organisationen auf der Basis von Zeitgutschriften. Eine Zusammenarbeit, die, analog zur Entwicklung in St.Gallen, die Freiwilligenarbeit in der dritten und vierten Generation beflügeln soll. Die geografische Ausweitung auf Rapperswil-Jona ist ein Meilenstein in der Geschichte der Stiftung, sagt Geschäftsleiter Jürg Weibel.

«Wir werden auch hier versuchen, mit den verschiedensten Organisationen zusammenzuarbeiten», so Weibel weiter. «Die Implementierung wird eine Weile dauern, aber wir hoffen, bis Herbst das Ganze auf die Beine stellen zu können.»

2020 ging wegen der Coronakrise weniger

Seit dem operativen Start der Stiftung vor gut sechs Jahren wurden in St.Gallen über die angeschlossenen Partnerorganisationen und in einem kleineren Teil über die Geschäftsstelle der Zeitvorsorge mehr als 54‘000 Stunden geleistet. «Ein ausserordentlich Leistung», sagt Weibel. «Im Jahr 2020 ging einfach weniger.» Immerhin leisteten 260 Zeitvorsorgende aber 7‘876 Einsatzstunden. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Minus von rund 33 Prozent, was dem Coronaeffekt geschuldet ist – in den Vorjahren betrug das Wachstum jeweils rund 20 Prozent.

«Wie für viele gemeinnützige Institutionen war der Betrieb der Stiftung wegen der Coronakrise sehr eingeschränkt – und ist es weiterhin», sagt Weibel. Die Zeitvorsorgenden hätten sich allerdings solidarisch gezeigt: Sie ersetzen physische Besuche durch regelmässige Telefonkontakte und besuchten unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienekonzepte ihre Tandempartner so schnell wie möglich wieder. Auch die Betagten hätten sich «erstaunlich resilient» gezeigt «mit wenig Klagen über die eingeschränkte Situation».

Neue Stiftungsratspräsidentin gewählt

Der neue Standort der Stiftung ist jedoch nicht die einzige Neuigkeit. «Eine neue Ära beginnt auch in Bezug auf das Präsidium der Stiftung», heisst es weiter. Nach acht Jahren hat sich Reinhold Harringer entschlossen, das Stiftungsratspräsidium in neue Hände zu geben. «Als Experte und Pionier in Fragen der Zeitwirtschaft war er treibende Kraft hinter der Idee, der Gründung und der positiven Entwicklung der Stiftung», sagt Weibel. Neue Stiftungsratspräsidentin ist Barbara Stoelker Reithaar. Sie hat laut Weibel breite Projektleitungs- und Führungserfahrung in der Privatwirtschaft, dem Gesundheitswesen und in Forschung und Lehre auf Hochschulebene.