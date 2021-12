Vier von sechs Pfarrerstellen sind in der Pfarrei Tablat vakant

Wittenbach/St.Gallen «Eine Chance zur Neuausrichtung»: In der Kirchgemeinde Tablat sind vier von sechs Pfarrstellen unbesetzt Nach zwei Abgängen in Wittenbach scheint die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Tablat nicht zur Ruhe zu kommen. Zwei Drittel der Pfarrstellen sind vakant. Der Präsident der Kirchenvorsteherschaft will die Gelegenheit nutzen, um ein neues Team aufzubauen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Es gibt immer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer, was die Stellenbesetzung in der Kirchgemeinde Tablat nicht erleichtert. Bild: Michel Canonica

Pfarrerwechsel scheinen in der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Tablat nichts Neues zu sein. Im März verliess Pfarrerin Bettina Mittelbach nach zwei Jahren den Kirchkreis Wittenbach-Bernhardzell. Schon ihr Vorgänger verliess die Stelle vorzeitig.

Johannes von Heyl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft Kirchgemeinde Tablat. Bild: PD

Nun sind in der Kirchgemeinde Tablat vier von sechs Pfarrstellen vakant. Brodelt es in der Kirchgemeinde? Man befinde sich in einer Umstrukturierung, sagt Johannes von Heyl, Präsident der Kirchenvorsteherschaft der Kirchgemeinde Tablat. Die vier Stellen in den Kirchkreisen Wittenbach-Bernhardzell, Grossacker-Stephanshorn und Halden seien derzeit mit Stellvertretungen besetzt, befristet für zwei Jahre.

Auch pensionierte Pfarrer und Pfarrerinnen sind derzeit engagiert. «Es war nicht einfach, Übergangslösungen zu finden, aber wir konnten einen Engpass vermeiden», sagt von Heyl. Nun suche die Kirchgemeinde vier Pfarrerinnen und Pfarrer für eine dauerhafte Wahl.

Neues Team, neue Wege

Dass gleich zwei Drittel der Stellen zur Wahl stehen, hat verschiedene Gründe. In den beiden Kirchkreisen Wittenbach-Bernhardzell und im Grossacker kam es am Jahresanfang zu Rücktritten. Zudem wechselten vor rund einem Jahr zwei Pfarrer vom Kreis Stephanshorn nach Rotmonten beziehungsweise von der Halden nach Heiligkreuz, wo es ebenfalls eine Pensionierung und einen Rücktritt gab. Die Vakanzen hätten sich zum Teil also abgezeichnet, zudem habe man den Wechsel nach Rotmonten forciert. «Nun können wir das ganze Pfarrteam für den Südosten neu zusammensetzen», sagt von Heyl.

«Mit den freien Stellen bietet sich uns eine Chance zur Neuausrichtung.»

Konkret lautet das Ziel: «Es soll nicht bloss einzelne Pfarrämter geben, sondern ein von aussen wahrnehmbares Team entstehen.» Es mache wenig Sinn, dass jedes einzelne Pfarramt eine eigene Agenda entwickle. So beginnt mit der Stellenbesetzung auch ein Teambildungsprozess. «Entsprechend mussten wir für die Stellenprofile engere Massstäbe anlegen, denn die neuen Pfarrerinnen und Pfarrer müssen menschlich zusammenpassen», sagt von Heyl. Mit Coaching und entsprechender Führung soll die neue Strategie umgesetzt werden.

Aber von Heyl ist sich bewusst: «Es wird herausfordernd und auch ein langer Prozess sein, bis wir als Einheit wahrgenommen werden.» Gerade auch, weil zum Beispiel Wittenbach eine separate politische Gemeinde ist, aber zur Kirchgemeinde Tablat gehört.

Spezialfall Wittenbach-Bernhardzell

Zudem scheint im Kirchkreis Wittenbach-Bernhardzell mit einer Neuausrichtung nicht alles vom Tisch zu sein. «Das ist so», bestätigt von Heyl. «Jahrelang haben wir in diesem Kirchenkreis einen tüchtigen Pfarrer gehabt, der prägnante Spuren hinterlassen hat.» Diese gänzlich zu füllen, sei nicht einfach.

Zwei Nachfolger haben nach kurzer Zeit den Kirchkreis wieder verlassen. Der Kreis Wittenbach-Bernhardzell umfasse eine ganze Bandbreite von Tätigkeiten wie zum Beispiel diakonische Aufgaben, ausserdem gebe es relativ viele Konfirmanden und zudem freikirchliche Strömungen, sagt von Heyl.

«Es dauert relativ lange, bis sich ein Pfarrer oder eine Pfarrerin an die Gewohnheiten und die Sprache von Wittenbach gewöhnt hat.»

Das Anforderungsprofil habe man entsprechend angepasst. Von Heyl sagt: «Es ist ein herausfordernder Kirchkreis, da kann auch mal jemand scheitern.»

Nicht nur das. Pfarrerin Bettina Mittelbach, die im März den Kirchkreis verliess, sprach von einer hohen Arbeitsbelastung. Nach einer Analyse habe man befunden, die Pfarrstelle von 100 auf 120 Prozent aufzustocken, sagt der Präsident der Kirchenvorsteherschaft. Man suche nun zwei Personen, die sich das Pensum teilen.

Im Kirchenkreis Wittenbach-Bernhardzell haben in den vergangenen Jahren ein Pfarrer und eine Pfarrerin die Stelle frühzeitig verlassen. Bild: Michel Canonica

Es mangelt an Pfarrerinnen und Pfarrer

«Die blosse Anzahl an freien Stellen fordert unsere Kirchgemeinde sehr», sagt von Heyl. Zudem gebe es immer weniger Pfarrpersonen und weniger Zuzüge aus anderen Ländern. Die Kirchgemeinde Tablat werde nicht mit Bewerbungen überschüttet. Dennoch sagt von Heyl: «Wir haben vielversprechende Dossiers erhalten.» Ebenso hätten sich zwei der Stellvertretungen auf die offenen Stellen beworben.

Nächste Woche wird die Stelle für das Pfarramt in Wittenbach-Bernhardzell ausgeschrieben. Für den Südosten, also die Kirchkreise Halden und Grossacker-Stephanshorn, habe man beschlossen, nur eine Pfarrwahlkommission statt drei zu berufen. Diese besteht nun aus fast 20 Personen. Damit könne sichergestellt werden, dass die Neuzugänge breit abgestützt werden können – mit dem Ziel, ein gutes Team zu bilden. Bewerbungsgespräche laufen derzeit und man versuche, bis zur nächsten Kirchgemeindeversammlung im April Wahlvorschläge zu erarbeiten.

