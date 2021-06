Der St.Galler Badealltag in Coronazeiten: Bademeister erzählen

FREIBÄDER So erleben die Badmeister der Region den Pandemie-Sommer: Zählen, an den Abstand erinnern und sich über die zurückgekehrten Stammgäste freuen Der Sommer ist da, Corona aber auch immer noch: In vielen Freibädern in St.Gallen und der Region trübt das die Stimmung nicht, wie eine Umfrage zeigt. Und auf Abkühlung warten, musste bisher niemand. Diana Hagmann-Bula 21.06.2021, 05.00 Uhr

Macht trotz Pandemie und Einschränkungen Spass: Baden im Freibad Lerchenfeld.

Bild: Michel Canonica

Er freut sich gerade gar nicht über den Sommer, kein bisschen. Mit verschwitztem T-Shirt und Haar steht der Mann im Laden und redet sich bei einer Frau, die ein Regal einräumt, den Ärger von der Seele. «Da ist es so heiss und man kann sich nicht einmal in der Badi abkühlen. Sie ist voll. Maximale Besucherzahl erreicht.» Dabei besitze er ein Saisonabonnement, beklagt sich der Mann weiter. Die Supermarktangestellte schaut ihn mitleidig an.

Eine solche Szene, zwanzig Minuten von der Stadt entfernt beobachtet, hat sich in St.Gallen diesen Sommer bisher nicht zugetragen, wie eine Umfrage bei den Freibädern zeigt. Was hier aber ebenfalls gilt: begrenzter Gästeeinlass, Maskenpflicht auf der Toilette, in der Garderobe oder in anderen öffentlichen Räumen, 1,5 Meter Mindestabstand von Badetuch zu Badetuch und im Wasser. Wo er nicht eingehalten werden kann, muss eigentlich die Maske her. Trübt das den Badespass?

Barnettas Grossvater schwimmt wieder

Letztes Jahr hätten die Menschen deutlich mehr Angst gehabt, die Badi zu besuchen, sagt Markus Hofer, Badmeister in der Badi Rotmonten.

«Dieses Jahr sind sie entspannter. Ich habe unsere Stammgäste zurück. Sie besuchen uns wieder regelmässig.»

Dazu gehört zum Beispiel der Grossvater des ehemaligen Fussballspielers Tranquillo Barnetta. «Er ist 88 und hat soeben zum ersten Mal seit langem wieder 50 Meter gecrawlt. Das hat uns beide gefreut.» Ein Sommer fast wieder wie früher, vor Corona, sagt Hofer. 1200 Menschen lösten am Mittwoch einen Eintritt in die Badi Rotmonten, 1780 sind gemäss Schutzkonzept zugelassen. Hofer musste bisher niemanden nach Hause schicken. Vielleicht in den Sommerferien? Der Badmeister: «Schwierig abzuschätzen. Verspüren die Leute den Drang, wegzufahren, oder bleiben sie lieber noch einen Sommer hier? Ich weiss es nicht.» Inhaber von Saisonabonnements hätten jedenfalls keinen Vorrang, betont er. «Ist die Badi voll, ist sie voll. Dann muss mal halt kurz warten, bis ein paar Leute nach Hause gehen.»

Zu den Aufgaben des Badmeisters gehört jetzt auch, den Mindestabstand zwischen den Tüechli und die Maskenpflicht in öffentlichen Räumen durchzusetzen. Bild: Michel Canonica

Gleich sieht es Thomas Sebessy, Badmeister im Familienbad Dreilinden. 1200 Leute dürfen hier gleichzeitig baden. «Ich arbeite seit neun Jahren hier. An den besten Tagen zählen wir 1300 Gäste, über den Tag verteilt. Wir werden die Limite, die wegen Corona gilt, nicht erreichen», sagt er. Und falls doch: Die Menschen müssten weiterhin aufeinander Rücksicht nehmen, im Zug, im Laden, «aber eben auch in der Badi». Der Mindestabstand sei im Familienbad kein Thema, «weil wir riesig viel Platz haben».

In der Hitze kann der Mindestabstand schon mal vergessen gehen

Bei fast dreissig Grad ist der Schatten dennoch begehrt. Und den besten Schatten bieten noch immer die Bäume. «Ein Schirm schützt zwar vor der Sonne, nicht aber vor der Hitze. Wir sind froh, dass wir viel natürlichen Schatten anbieten können», sagt Hofer von der Badi Rotmonten. Klar, sammelten sich die Badenden gerade über Mittag an diesen Zufluchtsorten an. Achten sie auch dann noch auf die empfohlenen 1,5 Meter zwischen ihren Tüchern? Diese Schutzmassnahme sei schwierig umzusetzen, sagt Hofer. «Wir müssten jemanden zusätzlich anstellen, um das zu kontrollieren.»

Oder um zu überprüfen, ob der Mindestabstand im Wasser eingehalten werde. Sommertage wie diese sind unter anderem deshalb die schönsten Tage im Jahr: Mit jedem Grad mehr steigt der Übermut und plötzlich springen Erwachsene wieder wie Kinder vom Beckenrand ins Wasser. Das Gefühl für den Mindestabstand kann dabei schon einmal tauchen gehen. Hofer sagt:

«Chlorwasser desinfiziert. Die Gefahr einer Ansteckung ist im Bassin bestimmt geringer als auf dem Tüechli.»

Vor dem Aufbruch auf den Zähler schauen

Die Schutzmassnahmen würden in der Theorie stimmig sein, in der Praxis sei es anspruchsvoll, sie umzusetzen, sagt Roland Hofer, Leiter der Bad- und Eisanlagen der Stadt St.Gallen. «Deshalb appellieren wir stark an die Eigenverantwortung.» Natürlich sei es ärgerlich, wenn man mit der Familie völlig verschwitzt und mit viel Gepäck vor der Badi stehe, aber nicht eingelassen werde. «Diesen Ärger kann man sich ersparen, wenn man im Internet auf den Zähler schaut, bevor man aufbricht.» Letzten Sommer habe es nur ein, zwei Fälle gegeben, wo man jemanden habe vertrösten müssen.

Der Sommer und die sinkenden Fallzahlen bekommen den Menschen gut. Bild: Michel Canonica

Im Freibad Lerchenfeld sind wegen der Covid-Schutzmassnahmen aktuell 1480 Badegästen erlaubt. Am schulfreien Mittwochnachmittag letzte Woche hätten nur noch rund 10 Gäste gefehlt und die Limite wäre erreicht gewesen, so Badmeister Dominique Conde. Er freut sich über den «guten Juni». Dieser bekomme dem Geschäft und den Menschen gut – «nach diesem Coronawinter und dem verregneten Saisonstart». Wegen des mehrwöchigen schlechten Wetters seien die Wassertemperaturen lange tief geblieben. Aber jetzt:

«Wasser super, Stimmung super.»

Mit Markierungen am Boden und Absperrbändern versucht das Baditeam den Mindestabstand durchzusetzen. Gebe es grössere Menschenansammlungen, weise man die Gruppe darauf hin. «Letztlich sind wir aber eine Freizeitanlage. Hier springen die Leute nun mal herum und vergessen vielleicht einmal die Maske, wenn sie Badehose tragen.»

Badegäste mit Saisonabo hatten dieses Jahr bisher immer Platz in der Badi Lerchenfeld. Trotzdem treiben sie Conde gerade um. Üblicherweise steht diesen Kunden eine eigene Eintrittskolonne zu. Sie dürfen überholen, wer ansteht, um ein Tagesbillett zu lösen. Das nebenanliegende Curlingzentrum ist nun aber ein Impfzentrum, die Impfwilligen verlassen das Gebäude über den Eingang der Badi. «Der Platz ist beschränkt. Deshalb gibt es dieses Jahr keine separate Kolonne für Gäste mit Saisonabo», erklärt er. Manche wünschten sie sich aber zurück. Nicht nur im Becken sei Eigenverantwortung gefragt, sondern auch in solchen Fällen: «Selber regeln und die anderen Wartenden fragen, ob man rasch überholen darf», rät der Betriebsleiter.

Bild: Michel Canonica

Sie bedanken sich für das Paradies

Einen Internetzähler wie in St.Gallen gibt es für die Badhütte Rorschach nicht. Letztes Jahr habe sie zwei, drei Mal einen Einlassstopp angeordnet, sagt Geschäftsführerin Beatrice Trachsel. «Dieses Jahr gab es das bisher nicht. Manchmal gibt es keinen Sitz- und Liegeplatz mehr. Hinein in die Badhütte, um nur zu schwimmen, kann jeder.» 140 Leute haben in der Badhütte Rorschach Platz. Natürlich ist die Fläche hier begrenzter als in den grossen städtischen Freibädern. Wie garantiert man da den Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tüchern? «Unser Badmeister ist sensibilisiert. Wenn es viele Leute hat, versucht er die Maskenpflicht durchzusetzen, sobald der Mindestabstand nicht gegeben ist», sagt Trachsel. Natürlich gehe er aber nicht von Gruppe zu Gruppe und frage, wer denn nun ein Paar sei oder im gleichen Haushalt lebe.

«Wir spielen nicht Polizist.»

Wäre nicht gut für die Stimmung und die ist gerade sehr gelöst in der Badhütte. Trachsel: «Abgesehen von den Massnahmen spüren wir Corona nicht. Die Menschen sind froh, ist der Sommer da und sind die Fallzahlen tief.» Wenn das deutsche Seeufer im Dunst verschwindet und man sich in Rorschach ein bisschen wie am Meer fühlt, geht die Pandemie kurz vielleicht ganz vergessen. Es sind wohl jene Momente, nach denen sich die Gäste überschwänglich bei Trachsel bedanken. Für das Paradies, das sie ihnen bereitstelle.

Daniel Seitz, Badmeister in Gossau, fühlt sich gleich wie letzten Sommer. Man merke den Gästen an, dass Corona noch nicht vorbei ist. Es gebe die vorsichtigen Badenden, aber auch jene, die sagen würden: Corona existiert nicht. «Dazu gekommen sind die Geimpften, die denken, ihnen kann nichts mehr passieren, und welche die Maskenpflicht nicht beachten.» Wie stimmt er sie um? Selbstsicher auftreten, sagt er. «Es ist von Vorteil, dass ich schon 23 Jahre auf der Anlage bin.» Andere meckern nicht über die Schutzmassnahmen, im Gegenteil. Sie freuen sich, dass sich etwas weniger Gäste als üblich in der Badi tummeln. «Sie geniessen den Sommer momentan besonders», sagt Seitz.

Für ins Hallenbad müsste man länger warten

In der Badi Gossau sind aktuell 2000 Personen zugelassen. An guten Sonntagen baden hier sonst 3000 bis 3500 Personen, verteilt über den Tag. «2000 Gäste auf einmal zählen wir praktisch nie. Wir werden wohl nicht an der Limite kratzen», sagt Seitz. Letztes Jahr musste doch einmal jemand draussen warten.

«Glück gehabt, dass er nicht vor dem Hallenbad wartet. Dort ist die Fluktuation der Gäste deutlich tiefer.»

Die zugelassene Gästezahl berechnet sich nach folgender Regel: Zehn Quadratmeter pro Badende oder Badender müssen zur Verfügung stehen. «Zuerst waren es 15 Quadratmeter, eine Öffnung haben wir schon erleben dürfen. Jeder weitere Schritt zur Normalität wird uns und der Gesellschaft gut tun», ist Seitz überzeugt. Seit über 20 Sommern hofft er auf gutes Wetter, dieses Jahr noch ein bisschen mehr als sonst.

Die Kapazitäten der Badis der Stadt sind unter diesem Link live zu sehen.